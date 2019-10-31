Риск связан с новыми правилами маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенными Минпромторгом, рассказали «Известиям» источники на рынке. Информацию подтвердили в ассоциации «Русбренд». А в Ассоциации прямых продаж прогнозируют рост цен на парфюмерию из Европы и Америки на 5–15%.

с чего всё началось

Число импортной парфюмерии в России может сократиться, а цены на нее вырасти до 15% из-за новых правил маркировки. Об этом сообщает газета «Известия». «В Ассоциации прямых продаж прогнозируют рост цен на парфюмерию из Европы и Америки на 5—15%», — пишет издание.

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