Общество
URA.RuИмпортная парфюмерия подорожает в России
Число импортной парфюмерии в России может сократиться, а цены на нее вырасти до 15% из-за новых правил маркировки. Об этом сообщает газета «Известия». «В Ассоциации прямых продаж прогнозируют рост цен на парфюмерию из Европы и Америки на 5—15%», — пишет издание.
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с чего всё началось
Риск связан с новыми правилами маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенными Минпромторгом, рассказали «Известиям» источники на рынке. Информацию подтвердили в ассоциации «Русбренд». А в Ассоциации прямых продаж прогнозируют рост цен на парфюмерию из Европы и Америки на 5–15%.Известиявчера в 17:01
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Авто
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Израильская компания-разработчик программного обеспечения NSO Group может быть причастна к слежке за официальными лицами около двадцати государств через мессенджер WhatsApp.
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Ценные бумаги Virgin Galactic вышли на фондовую биржу не в одиночку, а в альянсе с венчурным фондом Social Capital Hedosophia Holdings, принадлежащему Чамату Палихапитие.
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«Милан» с минимальным счетом обыграл СПАЛ в чемпионате Италии
На «Сан-Сиро» завершился матч 10-го тура Серии А. «Милан» принимал СПАЛ и добился минимальной победы (1:0).
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