Финансы
News.ruИмпортная техника может подорожать из-за падения курса рубля
Резкое падение рубля к доллару и евро может повысить стоимость импортной техники на 20-40%. Такой прогноз дал директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев. По его словам, российский IT-рынок уже ощутил последствия паники из-за коронавируса.
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