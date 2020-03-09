Экономика
News.ruИмпортная техника может подорожать из-за падения курса рубля
Резкое падение рубля к доллару и евро может повысить стоимость импортной техники на 20–40%. Такой прогноз дал директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев. По его словам, российский IT-рынок уже ощутил последствия паники из-за коронавируса.
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Резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%, заявил РИА Новости директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.РИА Новости05:14
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