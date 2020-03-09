Экономика

News.ruNews.ruИмпортная техника может подорожать из-за падения курса рубля

Резкое падение рубля к доллару и евро может повысить стоимость импортной техники на 20–40%. Такой прогноз дал директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев. По его словам, российский IT-рынок уже ощутил последствия паники из-за коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Эксперт: рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники

Резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%, заявил РИА Новости директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.
РИА Новости05:14

Подробнее о событии

Эксперт: рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники

РИА Новости05:14

Импортная техника может подорожать из-за падения курса рубля

News.ru05:57

Эксперт спрогнозировал рост цен на импортную технику

Красная весна05:59

Из-за падения курса рубля может подорожать импортная техника

Гудвилл.онлайн07:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

BFM.ru 05:19
Экономика

Курс рубля вновь незначительно снизился

Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
РИА Новости 07:29
Футбол

«Ювентус» обыграл «Интер» и вернул лидерство в Серии А

LiveSport.ru вчера в 17:40
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Здоровье

Какие каши нужны нервной и кровеносной системам, поведала диетолог

Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина поведала, какие каши нужны нервной и кровеносной системам для здоровья и правильной их работы.
Пермь открытая 05:39
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Газета.Ru вчера в 09:01
Футбол

«Быки» бегут на Москву. Интриги матча «Спартак» — «Краснодар»

В понедельник, 9 марта, состоится один из центральных матчей 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.
Вечерняя Москва 02:00
Общество

В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 07:59
Происшествия

Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
РБК вчера в 13:10
Шоу-бизнес

Степаненко пошутила о разводе с Петросяном

Артистка Елена Степаненко во время своего концерта пошутила на тему развода с экс-супругом Евгением Петросяном.
Вечерняя Москва 05:54
Экономика

Экономист спрогнозировал рост цен на нефть и укрепление рубля

Хазин выразил уверенность, что к вечеру понедельника цена на нефть вырастет до отметки около $40 за баррель.
Мойка78 07:19
Общество

Протоиерей Смирнов объявил мигрантов будущим России

Протоиерей Димитрий Смирнов 9 марта в эфире радио "Радонеж" призвал жителей России пересмотреть свое отношение к мигрантам, так как, по мнению священнослужителя, в обозримом будущем они составят большинство населения страны.
РЕН ТВ 05:31
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество

Сотрудник штаб-квартиры НАТО заразился коронавирусом

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом после проведенного отпуска на севере Италии.
Lenta.ru 07:20
Общество

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Газета.Ru 02:30
Общество

В Якутске нашли контейнер с сотней собак и кошек с перерезанным горлом

Lenta.ru 06:34
Спорт

Церемония зажжения олимпийского огня в Греции состоится без зрителей

Церемония зажжения олимпийского огня в Греции состоится без зрителей из-за вспышки коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:27
Единоборства

Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

Lenta.ru вчера в 15:47
Общество

Жители России увидят суперлуние 9 марта

Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
REGNUM вчера в 01:50
Экономика

России предсказали санкции и доллар по 85 рублей

Курс доллара вырастет до 85 рублей, если стоимость нефти эталонной марки Brent удержится на уровне 30 долларов за баррель несколько недель.
Lenta.ru 06:43
Энергетика

Саудовская Аравия начала нефтяную войну

Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.
Красная весна 07 марта в 17:14
Политика

Эрдоган заявил о праве Турции на военные действия в Сирии

Анкара собственными военными ресурсами добьется целей операции "Весенний щит", если "Москва не выполнит обязательства по Сирии", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru вчера в 12:10
Энергетика

Россия дестабилизировала ситуацию в сланцевой индустрии США

Эксперты заявили о том, что Россия, выйдя из сделки ОПЕК+, пытается дестабилизировать ситуацию в сланцевой индустрии США.
Что происходит 06:49
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings 07 марта в 13:25
Происшествия

Тело мужчины обнаружили в одной из пекарен Петрозаводска

Согласно сообщению, 9 марта сотрудники пекарни, расположенной на улице Пирогова, пришли на работу и обнаружили в подсобке тело мужчины.
Народные новости 07:52
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ахмат» благодаря голу Эдера

Soccer.ru вчера в 13:57
Шоу-бизнес

Мясников ответил, почему Михалкова покинула шоу «Уральских пельменей»

Бывший участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников предположил, что его коллега Юлия Михалкова покинула шоу, чтобы сконцентрироваться на личной жизни.
News.ru 08:17
Происшествия

Россиянин попал под автоматный расстрел и даже не дернулся

Видеозапись с невозмутимым россиянином появилась в Telegram-канале Life Shot.
Lenta.ru 07:09
Происшествия

Глава наркоконтроля Ненецкого округа найден мертвым

Глава наркоконтроля Ненецкого автономного округа найден мертвым у себя дома.
BFM.ru 06:20
Культура

Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летием

Президент отметил незаурядный талант и замечательные вокальные данные актрисы Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летним юбилеем.
SM News 04:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное