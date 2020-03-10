Экономика

Live24Live24Импортная техника может подорожать на 40% из-за падения рубля

По данным РИА LIVE24, доллар теперь на торгах стоит 72,04 рубля, а за евро дают 82,1 рубля. Отмечается, что эти значения стали максимальными с 2016 года. Как сообщает РИА «Новости», в первую очередь это сказалось на российском IT-рынке.
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Падение рубля скажется на потребителях: эксперты ожидают подорожания всего

ФедералПресс09 марта в 07:14

Импортная техника может подорожать на 40% из-за падения рубля

Live2409 марта в 08:39

Сначала отпуск, потом алкоголь и автомобили. Что и насколько подорожает из-за обвала рубля

Фонтанка.Рувчера в 10:28

Импортные товары могут подорожать на 30%

Deita.ruвчера в 22:45

Как обвал рубля скажется на обычных потребителях?

Медиа-Центр 35media.ru03:07
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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

Вести.Ru вчера в 15:17
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АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
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Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии

Путин отметил, что просил тогдашнего коллегу "ни в коем случае не пытаться решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом", и Саакашвили пообещал этого "никогда не делать", но слов своих он так и не сдержал.
Газета.Ru 03:11
Армия и оружие

Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»

РИА Новости вчера в 14:17
Технологии

Из-за рисков безопасности эксперты призвали отказаться от Telegram

Нескольким критериям безопасности не соответствует популярный мессенджер Telegram.
Цензуры.Нет 02:46
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Циркон» планируют запустить с подлодки «Северодвинск»

Стоит отметить, что ранее появились сообщения, что изначально планировалось запустить «Циркон» с головной подлодки проекта 885 М «Ясень-М» «Казань», однако, из-за затянувшихся испытаний субмарины, планы были пересмотрены.
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Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
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Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына

Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Марина Голомаздина известна как создательница бренда 12STOREEZ, который она основала вместе с сестрой Ириной.
Uznayvse.ru вчера в 18:26
Музыка

Little Big перенесла презентацию песни для «Евровидения»

Piter.tv вчера в 03:52
Общество

Россию ждет резкое похолодание и снег

Специалисты Росгидрометцентра предупредили о резком похолодании со снегом.
Известия Мордовии вчера в 07:51
Общество

Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Турции

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает местный телеканал NTV.
Известия вчера в 19:03
Политика

Путин допустил свой пятый президентский срок

1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru вчера в 09:34
Политика

Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле

РБК вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Политика

Путин оценил отношения России и США «на троечку»

Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что отношения Москвы и Вашингтона можно оценить «где-то на троечку».
Коммерсантъ 03:16
Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:32
Экономика

Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
Вести.Ru 02:46
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Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
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Происшествия

«Десятка» сбила 17-летнего пешехода на переходе на улице Антонова

По предварительным данным, в 7.30 напротив дома № 3 по улице Антонова 24-летний водитель "ВАЗ-2110" совершил наезд на 17-летнего пешехода, переходившего дорогу через "зебру".
Взгляд-инфо 02:41
Экономика

Названы товары, которые подорожают из-за ослабления рубля

Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
РИА Новости вчера в 18:47
Происшествия

Ми-8 с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку в Красноярске

Вертолет Ми-8 с 21 человеком на борту вернулся в Красноярск из-за технических проблем.
Вести.Ru 02:17
Хоккей

Панарин вышел на 4-е место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает результативное выступление, благодаря чему вышел на 4-е место в бомбардирской гонке НХЛ.
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Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
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Здоровье

В Липецкой области все школы закрыли на карантин из-за коронавируса

В Липецкой области школы закрываются на двухнедельный карантин из-за угрозы заражения коронавирусом, заявил пресс-секретарь губернатора области Михаил Шаркшаков.
URA.Ru вчера в 13:46
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Отказу от досрочных выборов в Госдуму нашли объяснение

Предложение депутата от «Единой России» Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную Думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции.
Lenta.ru 02:12
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:25
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области.
Известия вчера в 22:30
Общество

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия

«Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 000 человек»,— говорится в документе.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Происшествия

В Крыму нашли сторонников террористов

Симферополь, 11 марта 2020, 10:00 — REGNUM В Бахчисарайском районе Крыма проводят оперативно-следственные мероприятия у предполагаемых сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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Суд вынес приговор экс-администратору приюта «Успех» Ларисе Ягофаровой

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