По данным РИА LIVE24, доллар теперь на торгах стоит 72,04 рубля, а за евро дают 82,1 рубля. Отмечается, что эти значения стали максимальными с 2016 года. Как сообщает РИА «Новости», в первую очередь это сказалось на российском IT-рынке.

Импортная техника может подорожать на 40% из-за падения рубля

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Общество Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Турции Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает местный телеканал NTV.

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Общество В Москве на месяц запретили массовые мероприятия «Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 000 человек»,— говорится в документе.