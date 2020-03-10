Экономика
Live24Импортная техника может подорожать на 40% из-за падения рубля
По данным РИА LIVE24, доллар теперь на торгах стоит 72,04 рубля, а за евро дают 82,1 рубля. Отмечается, что эти значения стали максимальными с 2016 года. Как сообщает РИА «Новости», в первую очередь это сказалось на российском IT-рынке.
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Падение рубля скажется на потребителях: эксперты ожидают подорожания всего
ФедералПресс09 марта в 07:14
Сначала отпуск, потом алкоголь и автомобили. Что и насколько подорожает из-за обвала рубля
Фонтанка.Рувчера в 10:28
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Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Политика
Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии
Путин отметил, что просил тогдашнего коллегу "ни в коем случае не пытаться решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом", и Саакашвили пообещал этого "никогда не делать", но слов своих он так и не сдержал.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»
Технологии
Из-за рисков безопасности эксперты призвали отказаться от Telegram
Нескольким критериям безопасности не соответствует популярный мессенджер Telegram.
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Циркон» планируют запустить с подлодки «Северодвинск»
Стоит отметить, что ранее появились сообщения, что изначально планировалось запустить «Циркон» с головной подлодки проекта 885 М «Ясень-М» «Казань», однако, из-за затянувшихся испытаний субмарины, планы были пересмотрены.
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Шоу-бизнес
Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына
Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Марина Голомаздина известна как создательница бренда 12STOREEZ, который она основала вместе с сестрой Ириной.
Музыка
Little Big перенесла презентацию песни для «Евровидения»
Общество
Россию ждет резкое похолодание и снег
Специалисты Росгидрометцентра предупредили о резком похолодании со снегом.
Общество
Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Турции
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает местный телеканал NTV.
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Политика
Путин оценил отношения России и США «на троечку»
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что отношения Москвы и Вашингтона можно оценить «где-то на троечку».
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Экономика
Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране
Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Происшествия
«Десятка» сбила 17-летнего пешехода на переходе на улице Антонова
По предварительным данным, в 7.30 напротив дома № 3 по улице Антонова 24-летний водитель "ВАЗ-2110" совершил наезд на 17-летнего пешехода, переходившего дорогу через "зебру".
Экономика
Названы товары, которые подорожают из-за ослабления рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Происшествия
Ми-8 с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку в Красноярске
Вертолет Ми-8 с 21 человеком на борту вернулся в Красноярск из-за технических проблем.
Хоккей
Панарин вышел на 4-е место в гонке бомбардиров НХЛ
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает результативное выступление, благодаря чему вышел на 4-е место в бомбардирской гонке НХЛ.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Здоровье
В Липецкой области все школы закрыли на карантин из-за коронавируса
В Липецкой области школы закрываются на двухнедельный карантин из-за угрозы заражения коронавирусом, заявил пресс-секретарь губернатора области Михаил Шаркшаков.
Политика
Отказу от досрочных выборов в Госдуму нашли объяснение
Предложение депутата от «Единой России» Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную Думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия
«Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 000 человек»,— говорится в документе.
Происшествия
В Крыму нашли сторонников террористов
Симферополь, 11 марта 2020, 10:00 — REGNUM В Бахчисарайском районе Крыма проводят оперативно-следственные мероприятия у предполагаемых сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).