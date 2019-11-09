Происшествия
Невские НовостиИмя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО
Несколько лет назад, по данным научного совета, историк сотрудничал с РВИО, но это было давно. Казначеева добавила, что имя Соколова, подозреваемого в убийстве, было удалено не только из-за того, что он не входил в научный совет, а потому что «в голове не укладывается произошедшее».
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Политика
В «Нафтогазе» не видят преград для контракта с «Газпромом»
Економічна правда В "Нафтогазе Украины" сообщили, что открытые споры между "Газпромом" и украинской компанией и отсутствие между ними контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта, об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает RT.
РЕН ТВ вчера в 07:34
Политика
Министр культуры Украины назвал недоразумением указ Зеленского о СМИ
Украинское правительство не намерено регулировать стандарты создания новостей по предложению президента страны Владимира Зеленского, который подписал соответствующий указ.
РБК 19:44
Игры
На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding
Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.
Gmbox.ru вчера в 10:55
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости 03:32
Хоккей
Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Баффало»
Тампа-Бэй победила Баффало (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой был признан форвард молний Никита Кучеров.
Советский спорт 01:54
Экономика
В Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25%
Как рассказала двумя днями ранее на пленарном заседании Совфеда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, "в среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7%, цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей".
Российская газета вчера в 12:25
Единоборства
Волков в доминирующем стиле победил Харди
Российский боец UFC Александр Волков одержал победу над американцем Грегом Харди на турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве.
ProstoProSport 16:44
Общество
Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку
Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.
Primpress.ru 07 ноября в 21:09
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
Вокруг ТВ вчера в 22:01
Политика
Партия Вакарчука предложила выйти из минских соглашений
На Украине предложили выйти из Минских соглашений.
Российская газета вчера в 14:54
Экономика
Минэкономики делят регионалы
На здания министерства нашлись шесть претендентов Комплекс бывших зданий Минэкономики в районе Триумфальной площади в Москве общей площадью 29,5 тыс. кв. м и начальной стоимостью около 3 млрд руб. привлек шесть претендентов.
Коммерсантъ вчера в 13:40
Игры
Названы сроки выхода The Outer Worlds на Nintendo Switch
REGNUM вчера в 12:03
Политика
Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены
Говорит Москва 01:21
Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:06
Политика
Украинские националисты пришли с требованиями к посольству Польши
Украинские националисты устроили у польского посольства в Киеве акцию в поддержку одного из лидеров радикальной организации «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО) Игоря Мазура, который задержан в Польше.
Взгляд.ру 17:19
Происшествия
Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу
В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
Газета.Ru 19:36
Общество
Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году
Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов.
РИА Новости 12:16
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля
Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".
ТАСС 19:00
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Общество
Противник показа фильма об однополой любви задержан в Батуми
Кавказский узел 13:25
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 3000 пунктов и обновил исторический максимум.
ТАСС 07 ноября в 06:36
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Политика
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Накануне суд в Гааге рассмотрел и отклонил возражения России по иску Украины, заявившей о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также постановил, что разбирательство подпадает под его юрисдикцию.
РИА Новости 07:24
Спорт
Юбилейный фестиваль настольных игр «Игрокон 2019» откроется 16 ноября
Любителей и ценителей хардкорных настольных игр 16 и 17 ноября ждут в КВЦ «Сокольники» в Москве, Там пройдёт юбилейный, десятый «Игрокон», самый крупный фестиваль настолок в СНГ.
Игромания.ру 14:19
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Хоккей
3 очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду»
Чемпионат 07 ноября в 21:47