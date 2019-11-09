Происшествия
Невские НовостиИмя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО
С сайта Российского военно-исторического общества убрали имя подозреваемого в убийстве студентки преподавателя СПбГУ. В обновленным научный совет он не входил.
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Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 13:31
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолёта
RT на русском 00:42
Авто
Фотографии обновленной Lada Vesta с вариатором появились в Сети
Первые "живые" снимки и характеристики обновленной Lada Vesta появились в Сети.
Народные новости вчера в 08:23
Космос
Китай поделился планами по исследованию планет
Издание China Daily сообщило, что полеты на Луну китайский астронавтов станут научно-техническим фундаментом для пилотируемых полетов на Марс.
Ferra 08:34
Политика
Трамп заявил, что не готов отменить пошлины на продукцию из КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, ввозимую в США, не идёт.
ПРАЙМ вчера в 11:02
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:00
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
Накануне суд в Гааге рассмотрел и отклонил возражения России по иску Украины, заявившей о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также постановил, что разбирательство подпадает под его юрисдикцию.
РИА Новости 07:24
Экономика
До $800 млн снизила Венесуэла долг перед «Роснефтью»
PDVSA активно возвращает предоплаты российской компании с 2018 года В третьем квартале 2019 года государственная нефтедобывающая компания Венесуэлы PDVSA снизила долг перед «Роснефтью» до $800 млн, следует из презентации российской компании.
OilCapital.ru 07 ноября в 06:31
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС 02:19
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене
Вокруг персоны Кристины Асмус до сих пор не утихает шумиха. Актриса обнажилась и снялась в откровенной сцене в новом фильме «Текст».
Пятый канал вчера в 22:46
Здоровье
Врач прокомментировала заявления о слабом здоровье миллениалов
Ранее в ноябре федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association опубликовала отчет, согласно которому представители так называемого поколения миллениалов, родившиеся в 1981–1996 годах, теряют здоровье быстрее по сравнению с предыдущим поколением Х (родившиеся в 1961–1981 годах), а смертность среди них на 40% выше.
Известия 08:29
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова победила на четвертом этапе Гран-при в Китае
Ранее Щербакова заняла первое место на первом этапе Гран-при в США.
Интерфакс-Спорт 05:34
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Киберспорт
На фестивале X019 Microsoft представит 12 игр своих студий
В ходе трансляции представят двенадцать игр внутренних студий Xbox Game, включая новые проекты и игры для РС.
Игромания.ру 13:21
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости вчера в 17:50
Политика
Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа
Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
Известия 17:11
Политика
Жители Киева вышли на пикет к посольству Польши
Акция в поддержку сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура, задержанного в Польше по запросу России, началась возле польского посольства в Киеве.
News.ru 14:38
Культура
Перезапуск «Беверли-Хиллз, 90210» отменили после первого сезона
TVLine сообщает, что мета-возрождение популярного некогда сериала «Беверли-Хиллз, 90210», предпринятое телекомпанией Fox, ограничится лишь одним сезоном.
Popcornnews.ru вчера в 06:00
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства».
Телеканал 360° 07:45
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09:57
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Футбол
Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
"Монако" одержал победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции.
Газета.Ru 15:52
Шоу-бизнес
Андрей Разин: «Насте Заворотнюк становится лучше»
StarHit.ru 13:30
Авто
Mustang из фильма «Угнать за 60 секунд» выставлен на аукцион
Настоящая Eleanor Mustang 1967 года из фильма «Угнать за 60 секунд» уйдет с молотка.
32CARS.ru 03:33
Космос
Ученые показали на видео, как на самом деле вращаются планеты в Солнечной системе
Планетолог Джеймс О&'Донохью опубликовал на YouTube анимационное видео, в котором сравниваются вращения всех планет Солнечной системы.
Суть событий вчера в 10:51