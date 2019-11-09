Происшествия

Невские НовостиНевские НовостиИмя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО

С сайта Российского военно-исторического общества убрали имя подозреваемого в убийстве студентки преподавателя СПбГУ. В обновленным научный совет он не входил.
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Чуров отреагировал на убийство экс-студентки преподавателем СПбГУ

Газета.Ru11:02

Из состава научного совета на сайте Российского военно-исторического общества удалили фамилию Соколова

Фонтанка.Ру10:55

Имя подозреваемого в убийстве в Петербурге исчезло из совета РВИО

РБК13:25

Подозреваемый в убийстве Соколов не входил в обновленный научный совет РВИО

ТАСС14:45

Имя историка-расчленителя вымарали с сайта военно-исторического общества

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В РВИО открестились от подозреваемого в убийстве историка Олега Соколова

РИА Новости13:32

С сайта Российского военно-исторического общества удалили информацию о преподавателе СПбГУ, подозреваемого в убийстве

Дождь11:18
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Происшествия

Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»

Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 13:31
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Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолёта

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Фотографии обновленной Lada Vesta с вариатором появились в Сети

Первые "живые" снимки и характеристики обновленной Lada Vesta появились в Сети.
Народные новости вчера в 08:23
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Китай поделился планами по исследованию планет

Издание China Daily сообщило, что полеты на Луну китайский астронавтов станут научно-техническим фундаментом для пилотируемых полетов на Марс.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, ввозимую в США, не идёт.
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Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
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Галкин заявил о цензуре на российском телевидении

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В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

Накануне суд в Гааге рассмотрел и отклонил возражения России по иску Украины, заявившей о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также постановил, что разбирательство подпадает под его юрисдикцию.
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Газета.Ru 17:39
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До $800 млн снизила Венесуэла долг перед «Роснефтью»

PDVSA активно возвращает предоплаты российской компании с 2018 года В третьем квартале 2019 года государственная нефтедобывающая компания Венесуэлы PDVSA снизила долг перед «Роснефтью» до $800 млн, следует из презентации российской компании.
OilCapital.ru 07 ноября в 06:31
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Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну

8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
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Вокруг персоны Кристины Асмус до сих пор не утихает шумиха. Актриса обнажилась и снялась в откровенной сцене в новом фильме «Текст».
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Врач прокомментировала заявления о слабом здоровье миллениалов

Ранее в ноябре федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association опубликовала отчет, согласно которому представители так называемого поколения миллениалов, родившиеся в 1981–1996 годах, теряют здоровье быстрее по сравнению с предыдущим поколением Х (родившиеся в 1961–1981 годах), а смертность среди них на 40% выше.
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В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
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Акция в поддержку сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура, задержанного в Польше по запросу России, началась возле польского посольства в Киеве.
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Перезапуск «Беверли-Хиллз, 90210» отменили после первого сезона

TVLine сообщает, что мета-возрождение популярного некогда сериала «Беверли-Хиллз, 90210», предпринятое телекомпанией Fox, ограничится лишь одним сезоном.
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Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

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"Монако" одержал победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции.
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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