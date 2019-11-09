С сайта Российского военно-исторического общества убрали имя подозреваемого в убийстве студентки преподавателя СПбГУ. В обновленным научный совет он не входил.

Имя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО

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