Несколько лет назад, по данным научного совета, историк сотрудничал с РВИО, но это было давно. Казначеева добавила, что имя Соколова, подозреваемого в убийстве, было удалено не только из-за того, что он не входил в научный совет, а потому что «в голове не укладывается произошедшее».

Имя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО

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