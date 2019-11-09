Происшествия
Невские НовостиИмя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО
Несколько лет назад, по данным научного совета, историк сотрудничал с РВИО, но это было давно. Казначеева добавила, что имя Соколова, подозреваемого в убийстве, было удалено не только из-за того, что он не входил в научный совет, а потому что «в голове не укладывается произошедшее».
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Историк СПбГУ Соколов пытался утопить в Мойке отрубленные женские руки
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Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
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В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, утверждается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.
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