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ФАН

Инцидент в Суэцком канале может изменить структуру грузоперевозок

Эксперт полагает, что после инцидента в Суэцком канале перевозчики будут внимательнее относиться к возможности переключения чувствительных к срокам доставки грузов на Транссибирскую магистраль.В источнике
ФАН
ИА Красная Весна

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Инцидент в Суэцком канале может изменить структуру грузоперевозок

ФАНвчера в 05:50

Эксперт: инцидент в Суэцком канале вызовет переход части грузов на железную дорогу

ТАССвчера в 04:11

Эксперт рассказал, как Россия может выиграть из-за «пробки» в Суэцком канале

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Инцидент в Суэцком канале переведет перевозки на железную дорогу — эксперт

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