Инцидент в Суэцком канале может изменить структуру грузоперевозок
Эксперт полагает, что после инцидента в Суэцком канале перевозчики будут внимательнее относиться к возможности переключения чувствительных к срокам доставки грузов на Транссибирскую магистраль.В источнике
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