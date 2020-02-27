Экономика

ГородовойГородовойИндекс Dow Jones обрушился на 3% из-за коронавируса

В среду американская валюта продолжила укрепляться. По данным экспертов, такие изменения произошли из-за нежелания трейдеров подвергать себя лишним рискам, в связи с чем они переносят капиталы в защитные активы — доллар, золото и американские облигации.
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В Министерстве здравоохранения Белоруссии заявили, что один из тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 у белоруски из Витебска дал положительный результат.
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В Кремле предрекли непростую встречу Путина с Эрдоганом

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