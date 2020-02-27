Экономика
ГородовойИндекс Dow Jones обрушился на 3% из-за коронавируса
В среду американская валюта продолжила укрепляться. По данным экспертов, такие изменения произошли из-за нежелания трейдеров подвергать себя лишним рискам, в связи с чем они переносят капиталы в защитные активы — доллар, золото и американские облигации.
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Ключевые американские индексы резко снизились на фоне опасений вокруг коронавируса
ТАСС27 февраля в 13:06
Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса
Интерфакс27 февраля в 10:42
Падение доходности облигаций поднимает вопрос о стимулировании со стороны ФРС
ПРАЙМ27 февраля в 07:57
Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут вновь упасть под давлением внешнего негатива
Финмаркет27 февраля в 01:55
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