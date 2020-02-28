Экономика
МонаВистаИз-за коронавируса индексы США продолжили рекордное падение
Промышленный индекс Dow Jones упал на 4,42%, индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2978,76 пункта, упав на 4,42%. На пять базисных пунктов упала доходность 10-летних казначейских облигаций США.
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Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса
Красная весна28 февраля в 14:14
Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут вновь упасть под давлением внешнего негатива
Финмаркет27 февраля в 01:55
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Сегодня 28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предварительные заказы на абсолютно новый кроссовер Toyota Wildlander, созданный на базе RAV4.
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Владимир Путин встретился в Пскове с родственниками военнослужащих шестой парашютно-десантной роты, погибших 20 лет назад в Чечне, передает корреспондент РИА Новости.
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В ОБСЕ осудили задержание журналистов Sputnik в Турции
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил задержание турецкими властями журналистов новостного агентства Sputnik.
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В противном случае Иран пригрозил масштабным ударом по боевикам и турецким военнослужащим.
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Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
В партии Vatan («Родина») заявили, что на фоне обострения ситуации в Идлибе начало войны Турции с Сирией станет ловушкой для Анкары и президента Турции Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости.
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Глава Минобороны ФРГ призвала усилить давление на Россию и САР
Лидер правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Евросоюзу и США нужно усилить давление на лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.
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Toyota построит в Китае завод по выпуску новых электромобилей
Автомобильные компании Toyota и FAW Group договорились о строительстве в Китае нового завода, который будет выпускать собственные электрические автомобили.
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Домработница Павла Буре избила няню его детей
В доме легендарного хоккеиста НХЛ Павла Буре произошёл конфликт между няней его детей и домработницей.
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«Ливерпуль» потерпел поражение от «Уотфорда» — 3:0
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Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.
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В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
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При осмотре останков в карме одежды нашли паспорт на имя мужчины, который значился как пропавший без вести с 14 февраля.
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В Раде отрицают получение заявления об отставке Гончарука
Заявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука на рассмотрение парламента не поступало, заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.
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Как сообщает ToDay News Ufa, врачи рассказали, что для поддержания здоровья щитовидной железы, следует отказаться от следующих продуктов: Соя.
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Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы
Человечество на сегодняшний день не располагает аппаратурой, позволяющей выделить из общего космического шума и расшифровать сигналы внеземных цивилизаций, но и земные трансляции тоже нельзя понять на фоне этих шумов, пишет «ПМ».
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Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
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На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
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В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис "Яндекс.Такси" запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пассажиров.
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Россия и Украина провели переговоры по обмену пленных
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры в Минске с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком, стороны обсудили обмен в формате "всех на всех", сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
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С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
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Границу Турции и ЕС пересекли более 76 тысяч беженцев
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Гражданина Украины с липовым удостоверением сотрудника ФСБ задержали в Петербурге.
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«Барыс» победил «Металлург» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина
Казахстанский "Барыс" обыграл магнитогорский "Металлург" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.