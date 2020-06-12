Основные фондовые индексы США в пятницу показывают коррекционный рост на 2,5% после снижения на 5-7% в четверг из-за глобальной волатильности, усиленной опасениями по поводу возможности второй волны заболевания коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

Фондовые индексы США растут на 2,5% после падения

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