Экономика

ТАССТАССИндекс Dow Jones потерял на фондовых торгах в США более 2100 пунктов

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 232,55 пункта (7,82%) и оказался на отметке 2739,82 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 605,17 пункта (7,06%), до 7970,45 пункта. Торговая сессия еще не завершилась.
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Dow Jones потерял более 2100 пунктов на торгах в США

Газета.Ru15:29

Биржа в Нью-Йорке приостановила торги после обвала индекса S&P 500 на 7%

Российская газета10:39

Американский рынок рухнул из-за нефти

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Американские биржи открылись падением на 7%

RT на русском09:56

Индекс Dow Jones потерял на фондовых торгах в США более 2100 пунктов

ТАСС15:11

Обвал фондовых индексов приостанавливал торги в Нью-Йорке

РИА Новости10:14

Торги на американских биржах приостановили из-за падения на 7%

РБК09:46
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
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Полагаю, что нынешнее падение курса рубля и цены на нефть продолжится в течение одной-двух недель, затем произойдёт коррекция на полгода.
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Отрывок возможной песни Little Big для Евровидения появился в Сети

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Угроза пандемии коронавируса становится всё более реальной по мере роста числа зараженных стран.
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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
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Дилеры рассказали, повлияет ли падение рубля на стоимость автомобилей

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Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
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Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
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