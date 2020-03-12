Экономика
ТАССФондовые торги в США открылись ростом после падения котировок 9 марта
Фондовые торги в США во вторник открылись ростом после значительного снижения котировок в понедельник. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.
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Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Общество
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Здоровье
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Происшествия
В Саратове серийный насильник и убийца получил пожизненный срок
Спорт
Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира
Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию
Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Политика
Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в выборах-2024
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности выдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
Общество
Кабмин одобрил запрет высаживать детей-безбилетников из транспорта
Согласно общему мнению членов кабмина, новый законопроект позволит детально урегулировать сферу взаимоотношений пользователей общественного транспорта с контролерами при оплате проезда плате проезда.
Баскетбол
НБА приостановила сезон после выявления коронавируса у игрока
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон после того, как у центрового "Юты" Руди Гобера диагностировали коронавирусную инфекцию.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова хочет лишить Джигана родительских прав
СМИ сообщили, что супруга репера Джигана Оксана Самойлова задумалась о разводе.
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Спорт
Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии
Сразу после церемонии огонь начнет свой путь в специальной эстафете, которая в течение 8 дней будет идти по Греции, а завершится 19 марта на столичном стадионе "Панатинаикос", где огонь будет передан организаторам Олимпиады из Японии.
Политика
Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами
Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
Гаджеты
Под золотой фольгой смартфона от Эскобара оказался Galaxy Fold
Тут бы возмутиться, что Эксобар дурачит честных граждан, но по факту получается, что брат наркобарона продает Samsung Galaxy Fold, который стоит больше 160 тысяч рублей за 29 тысяч.
Культура
Композиторы «Ведьмака» назвали песню омского хора лучшим кавером
Напомним, видеоролик на песню-мем из сериала опубликовали 1 января в инстаграме «Омской филармонии».
Армия и оружие
Зеленский предупредил о «надлежащем ответе» ВСУ на обстрелы в зоне ООС
Наука
Древняя раковина позволила измерить сутки в меловом периоде
Ученые в ходе экспериментов смогли замерить продолжительность суток в меловом периоде, используя для этого древнюю раковину.
Армия и оружие
В результате ракетного обстрела базы в Ираке погибли военные США
Авто
Hyundai Solaris после рестайлинга получит новые двигатели
Местный седан получил отличный от российского дизайн и новую моторную гамму с долгожданным дизельным двигателем.
Финансы
Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов
Индекс РТС упал на 8,3%, до 996,11 пунктов по состоянию на 12:16 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны.
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Армия и оружие
В Петербурге судостроители спустили на воду корвет «Ретивый»
Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) спустил на воду корвет проекта 20380 "Ретивый".
Происшествия
Виновник смертельного ДТП на Невском проспекте получил 8,5 лет тюрьмы
Водитель черного BMW X6, сбивший пятерых человек, двое из которых погибли, получил 8,5 лет лишения свободы.
Армия и оружие
Первый в 2020 году полк С-400 досрочно поступил в войска
Концерн «Алмаз-Антей» досрочно поставил Минобороны полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили в пресс-службе концерна.
Спорт
«Рубин» отреагировал на возможный перенос матчей из-за коронавируса
Казанский "Рубин" высказался о решении властей Татарстана перенести матчи из-за угрозы распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Финансы
Банк России продал валюту на 3,6 млрд рублей
Москва, 12 марта 2020, 10:39 — REGNUM Центробанк РФ продал на внутреннем рынке с расчетами на 11 марта 2020 года валюту на 3,6 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.
Политика
Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве
Киев, 12 марта 2020, 12:58 — REGNUM В Киеве сегодня, 12 марта, радикалами была сорвана официальная презентация «Национальной платформы примирения и единства» — программы по реинтеграции и восстановлению Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM.