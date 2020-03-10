Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняИндекс Dow Jones потерял тысячу пунктов на фондовых торгах в США

Промышленный индекс Dow Jones в среду, 11 марта, резко снизился на 994 пункта. Обвал показателей произошел после открытия фондовых торгов на Восточном побережье США. В 19.07 по московскому времени один из главных американских промышленных индексов Dow Jones установился на отметке в 24 023,92 пункта.
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Фондовые торги в США второй раз за неделю закрылись падением индексов

ТАССвчера в 16:38

Американские индексы обвалились после сообщения о пандемии коронавируса

РБКвчера в 16:42

Биржи США закрылись падением на 4,5 - 5,6% на заявлении о пандемии коронавируса

ПРАЙМвчера в 16:28

Фондовые биржи США открылись ростом на 2,5-3,5% после падения

РИА Новости10 марта в 09:36

Фондовые торги в США завершились обвалом индексов

Росбалт02:10

Американские фондовые индексы снова упали на 3–5%

Коммерсантъвчера в 13:57

Фондовые биржи США упали на 4,5-5% после сообщения о пандемии коронавируса

Газета.Ruвчера в 13:26
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Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

BFM.ru 05:13
Общество

Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины

Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Право.ру вчера в 11:43
Футбол

Роналду останется в Португалии из-за коронавируса у одноклубника

Роналду останется в Португалии до тех пор, пока не улучшится ситуация в Италии из-за коронавируса.
ODDS.ru 05:25
Политика

Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве

Киев, 12 марта 2020, 12:58 — REGNUM В Киеве сегодня, 12 марта, радикалами была сорвана официальная презентация «Национальной платформы примирения и единства» — программы по реинтеграции и восстановлению Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Происшествия

На Урале завели дело об ущербе при выполнении дорожных контрактов

Следственные органы по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при выполнении госконтрактов на ремонт и строительство автодорог в Челябинской области, ущерб составляет не менее 38 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.
РИА Новости вчера в 09:10
Политика

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.
ТАСС 04:55
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии

Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
REGNUM вчера в 13:45
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Общество

В Петербурге задержаны участники одиночных пикетов

РБК Санкт-Петербург 05:09
Общество

Материнский капитал начнут оформлять автоматически

Оформление документа осуществляется после проверки всех данных и при отсутствии ограничений на выдачу сертификата.
ПроТуймазы 00:49
Общество

Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне

NewInform вчера в 06:20
Общество

В России выявили еще восемь случаев коронавируса

В России за сутки выявили восемь случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.
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Общество

Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
РИА Новости 03:52
Авто

Дебют нового Hyundai Elantra состоится 25 марта

Сегодня стало известно, что обновленный седан Hyundai Elantra официально рассекретят 25 марта.
Faktom вчера в 03:00
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru вчера в 16:01
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«АвтоВАЗ» сообщил об отзыве более 12 тыс. автомобилей Lada

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США нанесли авиаудар по базам иракского ополчения на границе с Сирией

Слово и Дело вчера в 22:05
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Как сейчас выглядит перенесший инсульт 5 лет назад актер Алексей Янин

Актер Алексей Янин пять лет назад пережил инсульт и тяжелейшую кому. 14 марта артисту исполнится 37 лет.
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Из-за коронавируса Грета Тунберг переместится в онлайн

Призыв к своим последователям перейти от уличной активности к акциям в Интернете в связи с коронавирусом разместила экоактивистка Грета Тунберг 11 марта на своей странице в Twitter.
Красная весна вчера в 10:39
Армия и оружие

Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу

России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
РИА Новости 03:56
Биатлон

На этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоится мужской спринт

В Контиолахти (Финляндия) стартует очередной этап Кубка мира по биатлону.
Нева Спорт вчера в 18:01
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
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Актриса Валентина Талызина госпитализирована

Знаменитая актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина попала в медицинское учреждение.
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В центральную часть России на выходные придет холод из Арктики

В пятницу по европейской территории России пройдет мощный циклон, после чего туда начнет поступать ледяной воздух из Арктики и там сильно и стремительно похолодает, предупредили в Гидрометцентре России.
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В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
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Виновник смертельного ДТП на Невском проспекте получил 8,5 лет тюрьмы

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Экономика

Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет

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Банк России продал валюту на более чем 3 с половиной миллиарда рублей в рамках упреждающих мер

Усилилось падение на фондовом рынке. Европейские индексы падают более чем на 5% после запрета на въезд в США, - сообщает "Коммерсантъ".
Эхо Москвы 05:43
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Президент наградил Рината Халикова орденом Александра Невского

Председатель Совета директоров АО УК "Аэропорты Регионов", генеральный директор АО "КомплексПром" Ринат Халиков награжден орденом Александра Невского.
Взгляд-инфо 04:29
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