Экономика
Экономика сегодняИндекс Dow Jones потерял тысячу пунктов на фондовых торгах в США
Промышленный индекс Dow Jones в среду, 11 марта, резко снизился на 994 пункта. Обвал показателей произошел после открытия фондовых торгов на Восточном побережье США. В 19.07 по московскому времени один из главных американских промышленных индексов Dow Jones установился на отметке в 24 023,92 пункта.
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Общество
Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины
Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Футбол
Роналду останется в Португалии из-за коронавируса у одноклубника
Роналду останется в Португалии до тех пор, пока не улучшится ситуация в Италии из-за коронавируса.
Политика
Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве
Киев, 12 марта 2020, 12:58 — REGNUM В Киеве сегодня, 12 марта, радикалами была сорвана официальная презентация «Национальной платформы примирения и единства» — программы по реинтеграции и восстановлению Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Происшествия
На Урале завели дело об ущербе при выполнении дорожных контрактов
Следственные органы по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при выполнении госконтрактов на ремонт и строительство автодорог в Челябинской области, ущерб составляет не менее 38 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.
Политика
Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну
10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии
Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Общество
В Петербурге задержаны участники одиночных пикетов
Общество
Материнский капитал начнут оформлять автоматически
Оформление документа осуществляется после проверки всех данных и при отсутствии ограничений на выдачу сертификата.
Общество
Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне
Общество
В России выявили еще восемь случаев коронавируса
В России за сутки выявили восемь случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.
Общество
Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Авто
Дебют нового Hyundai Elantra состоится 25 марта
Сегодня стало известно, что обновленный седан Hyundai Elantra официально рассекретят 25 марта.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Авто
«АвтоВАЗ» сообщил об отзыве более 12 тыс. автомобилей Lada
Армия и оружие
США нанесли авиаудар по базам иракского ополчения на границе с Сирией
Шоу-бизнес
Как сейчас выглядит перенесший инсульт 5 лет назад актер Алексей Янин
Актер Алексей Янин пять лет назад пережил инсульт и тяжелейшую кому. 14 марта артисту исполнится 37 лет.
Общество
Из-за коронавируса Грета Тунберг переместится в онлайн
Призыв к своим последователям перейти от уличной активности к акциям в Интернете в связи с коронавирусом разместила экоактивистка Грета Тунберг 11 марта на своей странице в Twitter.
Армия и оружие
Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоится мужской спринт
В Контиолахти (Финляндия) стартует очередной этап Кубка мира по биатлону.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Шоу-бизнес
Актриса Валентина Талызина госпитализирована
Знаменитая актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина попала в медицинское учреждение.
Общество
В центральную часть России на выходные придет холод из Арктики
В пятницу по европейской территории России пройдет мощный циклон, после чего туда начнет поступать ледяной воздух из Арктики и там сильно и стремительно похолодает, предупредили в Гидрометцентре России.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Происшествия
Виновник смертельного ДТП на Невском проспекте получил 8,5 лет тюрьмы
Водитель черного BMW X6, сбивший пятерых человек, двое из которых погибли, получил 8,5 лет лишения свободы.
Экономика
Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет
Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Финансы
Банк России продал валюту на более чем 3 с половиной миллиарда рублей в рамках упреждающих мер
Усилилось падение на фондовом рынке. Европейские индексы падают более чем на 5% после запрета на въезд в США, - сообщает "Коммерсантъ".
Общество
Президент наградил Рината Халикова орденом Александра Невского
Председатель Совета директоров АО УК "Аэропорты Регионов", генеральный директор АО "КомплексПром" Ринат Халиков награжден орденом Александра Невского.