Промышленный индекс Dow Jones в среду, 11 марта, резко снизился на 994 пункта. Обвал показателей произошел после открытия фондовых торгов на Восточном побережье США. В 19.07 по московскому времени один из главных американских промышленных индексов Dow Jones установился на отметке в 24 023,92 пункта.

Индекс Dow Jones потерял тысячу пунктов на фондовых торгах в США

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