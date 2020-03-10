Экономика
ВедомостиИндекс Dow Jones упал более чем на 5% после объявления пандемии
Основные фондовые индексы США снижаются на 5% после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
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Футбол
Тедеско объяснил, почему выбрал именно «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём переходе в московский клуб.
Политика
Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США
Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.
Общество
«Яндекс» сформировал совет Фонда общественных интересов
В совет Фонда общественных интересов компании «Яндекс» вошли 11 человек, его возглавила руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Здоровье
Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Москве.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Футбол
Ливерпуль — Атлетико 2:3
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон выйдет в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Политика
В Забайкальском крае депутаты поддержали поправки в Конституцию
Заксобрание Забайкальского края в четверг на внеочередной сессии одобрило закон о поправке в Конституцию РФ, единственный голос "против" был от депутата КПРФ Николая Мерзликина, сообщает корреспондент РИА Новости.
Экономика
Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе
Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.
Общество
Индия приостанавливает действие туристических виз из-за коронавируса
Власти Индии в среду приостановили действие всех туристических виз до 15 апреля и заявила, что будет помещать в карантин путешественников, прибывающих из семи стран, пораженных вирусом, в рамках борьбы с коронавирусом.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Политика
Глава МИД Польши оценил ситуацию с памятниками советским воинам
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью РБК прокомментировал ситуацию вокруг разрушения памятников советским воинам на территории страны.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Финансы
Банк Японии анонсировал экстренные меры для поддержки рынка
Как заявил в прямом эфире национального телевидения глава регулятора Харухико Курода, организация готова принять экстренные меры для стабилизации ситуации.
Общество
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Общество
Токаев отменил все публичные мероприятия в Казахстане из-за коронавируса
Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев отменил все публичные мероприятия в стране из-за коронавируса.
Политика
Главный инфекционист США предрек ухудшение ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в США будет существенно ухудшаться, заявил в среду глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья Энтони Фаучи.
Политика
Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину
В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
Общество
«Пьяный рыбак» Сергей Кузнецов из Озерска похудел на 105 килограммов
Начав заниматься, за первый год Кузнецов похудел до 150 килограммов, а за второй — до 97.
Здоровье
Число заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%
Как сообщает РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора, количество заболевших выросло с 10,4 тысячи человек в 2018 году до 14,4 тысячи человек в прошлом году.
Общество
В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами
Власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Автоспорт
Феттель дал имя своей новой «Феррари»
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель объявил о том, что дал машине «Феррари» SF1000 имя Люсилла.
Шоу-бизнес
Тимати показал фанатам руки без татуировок
Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.
Энергетика
В Минэнерго назвали сроки возвращения к ценам на нефть в $40—45
Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с агентством Reuters заявил, что ведомство прогнозирует «возвращение в диапазон $40—45 за баррель во второй половине года».
Баскетбол
НБА приостановила игры регулярного чемпионата из-за коронавируса
Здоровье
В Пермском крае приехавшим из стран с коронавирусом дадут больничные
В ведомстве пояснили, что независимо от самочувствия все приехавшие пермяки получат больничные листы.