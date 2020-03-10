Основные фондовые индексы США снижаются на 5% после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.

Индекс Dow Jones упал более чем на 5% после объявления пандемии

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