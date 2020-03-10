Экономика

ВедомостиВедомостиИндекс Dow Jones упал более чем на 5% после объявления пандемии

Основные фондовые индексы США снижаются на 5% после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
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Фондовые торги в США второй раз за неделю закрылись падением индексов

ТАССвчера в 16:38

Американские индексы обвалились после сообщения о пандемии коронавируса

РБКвчера в 16:42

Биржи США закрылись падением на 4,5 - 5,6% на заявлении о пандемии коронавируса

ПРАЙМвчера в 16:28

Фондовые биржи США открылись ростом на 2,5-3,5% после падения

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Американские фондовые индексы снова упали на 3–5%

Коммерсантъвчера в 13:57

Фондовые биржи США упали на 4,5-5% после сообщения о пандемии коронавируса

Газета.Ruвчера в 13:26

Фондовые индексы США упали после признания пандемии коронавируса

Аргументы и Фактывчера в 14:57
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 02:03, Ашберн
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Тедеско объяснил, почему выбрал именно «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём переходе в московский клуб.
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Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

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Интерфакс вчера в 21:45
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РБК 01:39
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В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 08:43
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Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве

Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Москве.
Вечерняя Москва вчера в 12:51
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Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
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Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Футбол

Ливерпуль — Атлетико 2:3

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон выйдет в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости вчера в 15:11
Политика

В Забайкальском крае депутаты поддержали поправки в Конституцию

Заксобрание Забайкальского края в четверг на внеочередной сессии одобрило закон о поправке в Конституцию РФ, единственный голос "против" был от депутата КПРФ Николая Мерзликина, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:53
Экономика

Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе

Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

Индия приостанавливает действие туристических виз из-за коронавируса

Власти Индии в среду приостановили действие всех туристических виз до 15 апреля и заявила, что будет помещать в карантин путешественников, прибывающих из семи стран, пораженных вирусом, в рамках борьбы с коронавирусом.
Коммерсантъ 00:22
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
ТАСС вчера в 01:29
Общество

Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Вести.Ru вчера в 21:57
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Глава МИД Польши оценил ситуацию с памятниками советским воинам

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью РБК прокомментировал ситуацию вокруг разрушения памятников советским воинам на территории страны.
RT на русском 01:32
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК вчера в 08:01
Финансы

Банк Японии анонсировал экстренные меры для поддержки рынка

Как заявил в прямом эфире национального телевидения глава регулятора Харухико Курода, организация готова принять экстренные меры для стабилизации ситуации.
Вести.Ru 01:35
Общество

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.
Ведомости вчера в 12:56
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru вчера в 19:34
Общество

Токаев отменил все публичные мероприятия в Казахстане из-за коронавируса

Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев отменил все публичные мероприятия в стране из-за коронавируса.
Известия 01:58
Политика

Главный инфекционист США предрек ухудшение ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в США будет существенно ухудшаться, заявил в среду глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья Энтони Фаучи.
РИА Новости 00:18
Политика

Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину

В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
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«Пьяный рыбак» Сергей Кузнецов из Озерска похудел на 105 килограммов

Начав заниматься, за первый год Кузнецов похудел до 150 килограммов, а за второй — до 97.
StarHit.ru вчера в 23:30
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Число заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора, количество заболевших выросло с 10,4 тысячи человек в 2018 году до 14,4 тысячи человек в прошлом году.
Городовой 10 марта в 02:21
Общество

В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами

Власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.
RT на русском вчера в 16:57
Политика

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК вчера в 15:04
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Феттель дал имя своей новой «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель объявил о том, что дал машине «Феррари» SF1000 имя Люсилла.
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Тимати показал фанатам руки без татуировок

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Uznayvse.ru вчера в 03:57
Энергетика

В Минэнерго назвали сроки возвращения к ценам на нефть в $40—45

Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с агентством Reuters заявил, что ведомство прогнозирует «возвращение в диапазон $40—45 за баррель во второй половине года».
RT на русском вчера в 22:29
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НБА приостановила игры регулярного чемпионата из-за коронавируса

Известия вчера в 23:14
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В Пермском крае приехавшим из стран с коронавирусом дадут больничные

В ведомстве пояснили, что независимо от самочувствия все приехавшие пермяки получат больничные листы.
RuNews24.ru 00:57
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