Основные фондовые индексы США в среду опустились практически на 5% на фоне признания ВОЗ пандемии нового типа коронавируса. Так, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 5,04%, до 23756,78 пункта.

Политика В «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ «С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Политика Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.

Фигурное катание Канада отменила Чемпионат мира по фигурному катанию Правительство Канады подтвердило 8-ой случай заболевания китайским коронавирусом и оменило проведение Чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале, сообщает La Presse.

Общество Российских туристов перестали пускать в Италию Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.

Политика Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.

Финансы Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.

Общество Штрафы для российских водителей решили оставить прежними Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений.

Путешествия Турция может отложить начало туристического сезона из-за коронавируса Анкара, 11 марта 2020, 22:36 — REGNUM Власти Турции рекомендовали отелям отложить начало туристического сезона в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Единоборства Емельяненко описал бой с Кадыровым Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.

Шоу-бизнес Тимати показал фанатам руки без татуировок Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.

Энергетика Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.