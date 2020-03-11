Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыФондовые индексы США упали после признания пандемии коронавируса

Основные фондовые индексы США в среду опустились практически на 5% на фоне признания ВОЗ пандемии нового типа коронавируса. Так, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 5,04%, до 23756,78 пункта.
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Фондовые торги в США второй раз за неделю закрылись падением индексов

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Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.
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В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
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В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

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Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне

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Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

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Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии

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Ранее в Госдуме отреагировали на победу Большунова в общем зачете Кубка мира.
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Штрафы для российских водителей решили оставить прежними

Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений.
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В Ватикане украинские туристки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля, сообщает РЕН ТВ.
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Емельяненко описал бой с Кадыровым

Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
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Тимати показал фанатам руки без татуировок

Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.
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Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
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Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

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Сауль о матче с «Ливерпулем»: «Наше преимущество не велико, надо забивать»

Полузащитник «Атлетико» Сауль порассуждал о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (первый матч – 1:0).Знаем, что нас ждет прекрасный матч, в котором придется проявить большое терпение.
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Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
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