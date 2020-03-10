Фондовые индексы США 11 марта опустились на 4,5-5% после новостей о признании нового коронавируса пандемией. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones упал на 5% после новостей о пандемии коронавируса

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