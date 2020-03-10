Экономика
DP.RUИндекс Dow Jones упал на 5% после новостей о пандемии коронавируса
Фондовые индексы США 11 марта опустились на 4,5-5% после новостей о признании нового коронавируса пандемией. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Наука
Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора
Международный экспериментальный термоядерный реактор по планам будет возведен в 2025 году.
Политика
Путин назвал отток капитала из России естественным процессом
Отток капитала из России есть, и это «естественный процесс», заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
Хоккей
Гол Бучневича и передача Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения
Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился результативной передачей.
Политика
Сибирские депутаты поддержали поправки в Конституцию РФ
Депутаты из пяти регионов Сибири поддержали изменения в основной закон страны Парламенты пяти регионов Сибири поддержали поправки к Конституции.
Футбол
РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID19 подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч.
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Политика
Трамп пояснил введенный США запрет на въезд в страну из Европы
Президент США Дональд Трамп заявил, что запрет на въезд в страну из Европы затрагивает только иностранцев, но не касается торговли.
Здоровье
Эксперт поддержал решение ВОЗ об объявлении пандемии коронавируса
Бывший главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев оценил решение Всемирной организации здравоохранения объявить пандемию коронавируса.
Гаджеты
Под золотой фольгой смартфона от Эскобара оказался Galaxy Fold
Тут бы возмутиться, что Эксобар дурачит честных граждан, но по факту получается, что брат наркобарона продает Samsung Galaxy Fold, который стоит больше 160 тысяч рублей за 29 тысяч.
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Армия и оружие
В новом проморолике ВВС Китая показали Су-35С вместе с J-20
Истребители Су-35С показали на видео в компании новейших Chengdu J-20. ВВС НОАК опубликовало ролик, демонстрирующий ее мощь.
Гаджеты
Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока
Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Футбол
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов из-за коронавируса
УЕФА может принять решение о приостановлении розыгрыша Лиги чемпионов из-за коронавируса, об этом рапортует издание El Larguero со ссылкой на журналиста Хавьера Маталланаса.
Энергетика
Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина
Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.
Энергетика
Газопровод «Сила Сибири» будет приостановлен в марте
Газопровод "Сила Сибири" будет приостановлен в мартеРуководство российской транснациональной энергетической компании "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC завершают согласование точных дат проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной этого года.
Политика
Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев
Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Общество
Иностранные туристы отменили практически все заявки на туры в Россию
Зарубежные туроператоры и иностранные туристы отменяют практически все заявки на туры в Россию с марта по май из-за ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях
Грипп, аллергия и даже варикоз могут лишить человека жизни очень быстро, предупреждают врачи.
Технологии
Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Российские клиенты Visa смогут удалять данные своих карт с сайтов, где они оставляли банковские сведения.
Энергетика
В Минфине спрогнозировали стабильность цен на бензин
Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне обвала нефтяных котировок.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» обыграть «Оренбург»
Политика
Певец Вакарчук покинул пост главы партии «Голос»
Киев, 12 марта 2020, 08:53 — REGNUM Украинский певец Святослав Вакарчук сложил полномочия главы партии «Голос», оставшись номинальным лидером политсилы.
Политика
Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
Футбол
Матчи в Англии пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса
При закрытых дверях пройдут как матчи английской Премьер-лиги, так и игры низших дивизионов.
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.