Экономика
РидусФондовые рынки показали рекордный рост с 1933 года
«Промышленный индекс Dow Jones во вторник вырос более чем на 11%, показав наибольший однодневный прирост с 1933 года, на фоне того, что законодатели приблизились к заключению соглашения о гигантском пакете мер стимулирования экономики, ослабевшей из-за последствий пандемии коронавируса», - пишет газета The Wall Street Journal.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Экономика
Fitch изменил прогноз по банковскому сектору России на «негативный»
Рейтинговое агентство изменило прогноз по банковскому сектору в России со «стабильного» на «негативный».
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Политика
Эстония раскритиковала Евросоюз за отсутствие солидарности
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала действия руководства Евросоюза за отсутствие солидарности в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса.
Энергетика
Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5%
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Общество
В России зафиксировано 163 новых случая заражения коронавирусом
Москва, 25 марта 2020, 12:14 — REGNUM В 20 российских регионах за сутки зафиксировано 163 случая заражения коронавирусом.
Политика
Телеобращение Владимира Путина к нации задерживается
Телеобращение Владимира Путина к нации задерживается. Ранее предполагалось, что оно будет показано около 15 часов.
Экономика
Закрытие границ приведёт к вынужденной деофшоризации
Сегодня, 25 марта 2020 года, стало известно, что закрытие границ в связи с пандемией китайского коронавируса приведёт к вынужденной деофшоризации.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Общество
Свердловский губернатор попросил жителей старше 65 лет оставаться дома
Екатеринбург, 25 марта 2020, 14:54 — REGNUM Пожилых свердловчан от 65 лет просят оставаться дома до 12 апреля 2020 года.
Общество
Собянин объявил о закрытии библиотек и кинотеатров в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с распространением нового типа коронавируса в столице и по всей России.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Политика
Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Общество
«Хеликс» начнет тестировать петербуржцев на коронавирус
«Хеликс» стала первой, и пока единственной, частной лабораторией, которая может проводить тестирование на COVID-19 в Петербурге.
Футбол
«Барселона» может продать восемь футболистов
Каталонская "Барселона" может продать восемь футболистов в летнее трансферное окно, передает Sport.es.
Общество
Смоленский губернатор призвал уехавшую за границу чиновницу уволиться
Губернатор Смоленской области Алексей Островский уверен, что замначальника регионального департамента здравоохранения Кристина Рябкова поступила неэтично, улетев в Египет на отдых в разгар пандемии коронавируса, и должна уволиться.
Экономика
Мишустин призвал нарастить инвестиции в электронную промышленность
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости серьезных инвестиций в электронную промышленность страны и предложил подумать, какие меры поддержки отрасли, в том числе из международной практики, подходят для России.
Здоровье
Увольняют главврача Пермского онкодиспансера
В ближайшее время краевой минздрав примет кадровое решение. Скорее всего, Мезенцев будет уволен.
Спорт
Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Общество
Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт Child of Light
Ubisoft начала бесплатную раздачу ролевой игры Child of Light для PC (Uplay).
Общество
Рошаль призвал россиян не бояться коронавируса
Врач, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль призвал не бояться коронавируса и не создавать нервозную атмосферу.
Общество
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
Авто
Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.