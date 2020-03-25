Экономика

РидусРидусФондовые рынки показали рекордный рост с 1933 года

«Промышленный индекс Dow Jones во вторник вырос более чем на 11%, показав наибольший однодневный прирост с 1933 года, на фоне того, что законодатели приблизились к заключению соглашения о гигантском пакете мер стимулирования экономики, ослабевшей из-за последствий пандемии коронавируса», - пишет газета The Wall Street Journal.
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