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Транспорт РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса «Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.

Технологии Mail.ru Group запустила платформу для помощи людям на время пандемии Компания Mail.ru Group решила запустить открытую платформу, на базе которой будут представлены полезные сервисы, способные помочь людям организовать работу и быт на время самоизоляции или карантина из-за коронавируса.

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Политика Песков прокомментировал возможность отмены парада 9 мая Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены парада к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 9 мая в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент "Газеты.Ru".

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