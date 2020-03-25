Экономика
ПРАЙМРост индексов США ускорился, индекс Dow Jones поднимается на 10%
Американские фондовые индексы во вторник вечером ускорили рост, индекс Dow Jones поднимается уже на 10% на ожиданиях по поддержке экономики США, свидетельствуют данные торгов.
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Политика
Путин объявил о переносе сроков голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не пройдет 22 апреля, как это было запланировано, объявил президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят
Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
Общество
Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг
Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
Общество
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
Финансы
Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина
Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Общество
Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус
Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Технологии
Mail.ru Group запустила платформу для помощи людям на время пандемии
Компания Mail.ru Group решила запустить открытую платформу, на базе которой будут представлены полезные сервисы, способные помочь людям организовать работу и быт на время самоизоляции или карантина из-за коронавируса.
Экономика
Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»
Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
Экономика
В России уменьшили прожиточный минимум
Как стало известно Волжский.ру из опубликованного на портале правовой информации документа, в целом по РФ величина прожиточного минимума из расчёта на душу населения составит 10609 рублей.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Политика
Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС
Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
Политика
Песков прокомментировал возможность отмены парада 9 мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены парада к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 9 мая в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Энергетика
Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5%
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Опубликовано видео Путина в защитном костюме в Коммунарке
Здоровье
Грету Тунберг позвали лечиться от коронавируса в России
Российская политическая партия «Зеленая Альтернатива» пригласила экоактивистку Грету Тунберг в Россию для лечения от коронавируса.
Единоборства
Александр Емельяненко бросил вызов Шлеменко
Боец MMA Александр Емельяненко обратился к Александру Шлеменко с предложением провести поединок на ринге по правилам бокса.
Происшествия
В Краснодарском крае разбился самолет L-39
Пилот погиб в результате крушения учебного самолета в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Общество
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Общество
Таиланд полностью закрывает въезд в страну с 26 марта
Среди перечисленных – отдельные районы Бангкока, где находятся много клубов, баров и ресторанов, все они закрыты на неопределенный срок.
Экономика
Торговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Здоровье
Во Франции успешно испытали новое лекарство от коронавируса
Новый препарат сделали из двух известных ранее Французские ученые сообщили об успешных результатах испытания нового сочетания лекарств против COVID-19.
Здоровье
О лекарствах от коронавируса рассказал доктор Мясников
В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
Здоровье
Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме.
Общество
У принца Чарльза обнаружили коронавирус
У принца Уэльского Чарльза обнаружен коронавирус, передают Sky News и BBC.
Политика
Путин призвал россиян «побыть дома»
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам призвал граждан побыть дома.
Культура
В конкурсе ИРИ по созданию интернет-контента для молодежи победили 65 проектов
Победители первой волны конкурса были отобраны из более чем тысячи заявок в категориях «Видеоконтент», «Проекты в блогосфере», «Игры и ПО», «Спецпроекты в СМИ».