Экономика

ПРАЙМПРАЙМРост индексов США ускорился, индекс Dow Jones поднимается на 10%

Американские фондовые индексы во вторник вечером ускорили рост, индекс Dow Jones поднимается уже на 10% на ожиданиях по поддержке экономики США, свидетельствуют данные торгов.
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Фондовый рынок США торгуется в красной зоне

Финмаркет10:27

Dow Jones во время торгов показал рекордный рост с 1933 года

РБКвчера в 20:56

Биржи США снижаются в пределах 1,8% после сильного роста во вторник

ПРАЙМ10:25

Рекордный рост американского индекса Dow Jones оказался непродолжительным

Красная весна08:43

Фондовые торги в США завершились в значительном плюсе

Росбалт02:11

Фондовые индексы поднялись на торгах в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ведомостивчера в 21:04

Торги в США открылись ростом основных индексов на 1,4-2,35%

ТАСС10:24
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Политика

Путин объявил о переносе сроков голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не пройдет 22 апреля, как это было запланировано, объявил президент России Владимир Путин.
Ведомости 09:24
Общество

Навального обсыпали мукой возле редакции «Эха Москвы»

РБК 10:03
Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят

Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
REGNUM 03:34
Общество

Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг

Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
REGNUM 09:55
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Финансы

Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина

Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Газета.Ru 10:28
Общество

Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус

Salt Mag вчера в 10:39
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Технологии

Mail.ru Group запустила платформу для помощи людям на время пандемии

Компания Mail.ru Group решила запустить открытую платформу, на базе которой будут представлены полезные сервисы, способные помочь людям организовать работу и быт на время самоизоляции или карантина из-за коронавируса.
Дни24 09:22
Экономика

Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»

Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
Ведомости 10:15
Экономика

В России уменьшили прожиточный минимум

Как стало известно Волжский.ру из опубликованного на портале правовой информации документа, в целом по РФ величина прожиточного минимума из расчёта на душу населения составит 10609 рублей.
Волжский.ру 04:39
Общество

Путин пообщал семьям с правом маткапитала выплаты на каждого ребенка

МР7.ру 09:38
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Политика

Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС

Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
ТАСС 08:19
Политика

Песков прокомментировал возможность отмены парада 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены парада к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 9 мая в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:06
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Энергетика

Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5%

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 02:59
Общество

Опубликовано видео Путина в защитном костюме в Коммунарке

Национальная служба новостей вчера в 11:26
Здоровье

Грету Тунберг позвали лечиться от коронавируса в России

Российская политическая партия «Зеленая Альтернатива» пригласила экоактивистку Грету Тунберг в Россию для лечения от коронавируса.
Взгляд.ру 10:32
Единоборства

Александр Емельяненко бросил вызов Шлеменко

Боец MMA Александр Емельяненко обратился к Александру Шлеменко с предложением провести поединок на ринге по правилам бокса.
Metaratings вчера в 16:44
Происшествия

В Краснодарском крае разбился самолет L-39

Пилот погиб в результате крушения учебного самолета в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 10:35
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
Общество

Таиланд полностью закрывает въезд в страну с 26 марта

Среди перечисленных – отдельные районы Бангкока, где находятся много клубов, баров и ресторанов, все они закрыты на неопределенный срок.
Интерфакс 09:00
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Здоровье

Во Франции успешно испытали новое лекарство от коронавируса

Новый препарат сделали из двух известных ранее Французские ученые сообщили об успешных результатах испытания нового сочетания лекарств против COVID-19.
АМИТЕЛ 23 марта в 08:42
Здоровье

О лекарствах от коронавируса рассказал доктор Мясников

В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
Live24 04:38
Здоровье

Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме.
РБК вчера в 16:21
Общество

У принца Чарльза обнаружили коронавирус

У принца Уэльского Чарльза обнаружен коронавирус, передают Sky News и BBC.
Ведомости 07:17
Политика

Путин призвал россиян «побыть дома»

Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам призвал граждан побыть дома.
Газета.Ru 09:49
Культура

В конкурсе ИРИ по созданию интернет-контента для молодежи победили 65 проектов

Победители первой волны конкурса были отобраны из более чем тысячи заявок в категориях «Видеоконтент», «Проекты в блогосфере», «Игры и ПО», «Спецпроекты в СМИ».
Rambler News Service 10:39
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