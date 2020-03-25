Коронавирус
REGNUMИндекс Dow Jones взлетел на рекордные 11%
Нью-Йорк, США, 25 марта 2020, 01:19 — REGNUM Промышленный индекс Dow Jones вырос до 20 685,04 пункта или более чем на 11% по итогам торгов 24 марта. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.
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Биржи США закрылись ростом индесов на фоне ожидания мер поддержки экономики
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Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт Child of Light
Ubisoft начала бесплатную раздачу ролевой игры Child of Light для PC (Uplay).
Здоровье
В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Происшествия
В Пензенской области при пожаре погибли семь человек
В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Общество
Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами
Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Происшествия
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Общество
ЦБ разъяснил ограничения для банкоматов с функцией рециркуляции
Банкоматы с функцией рециркуляции продолжат работать как традиционные: только на выдачу или только на прием наличных, банкам следует отключить лишь сам режим рециркуляции, пояснил Банк России.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%
По состоянию на 05:06 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 3,72 процента — до 28,16 доллара за баррель, WTI минутами ранее поднималась на пять процентов — до 25,21 доллара за баррель.
Наука
Медики назвали новый скрытый симптом коронавируса
Исследователи из Университета Флиндерса в Южной Австралии выяснили, что у многих зараженных коронавирусом пациентов, которые не имеют типичных симптомов заболевания, наблюдается общий признак — аносмия, потеря обоняния.
Футбол
Орлов заявил, что клуб из Испании хочет заполучить Кокорина
Орлов убежден, что «Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт — это только первый запрос, будут и другие.
Происшествия
В Тверской области пожарные всю ночь тушили горевшую пилораму
По сообщению на место прибыли отделения пожарно-спасательных частей №9 и №61.На территории пилорамы горело одноэтажное кирпичное строение.
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз погоды на весну и лето в России
В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Здоровье
Нобелевский лауреат Майкл Левитт предсказывает быстрое окончание пандемии коронавируса
Сотрудник Стэнфордского университета, нобелевский лауреат по химии Майкл Левитт предсказал скорое окончание пандемии коронавируса, пишет Los Angeles Times.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Общество
Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Армия и оружие
В Италию вылетел пятнадцатый российский военный самолет
Политика
Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
Футбол
Роналду может покинуть «Ювентус»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании текущего сезона.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Политика
Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом
Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с новыми кандидатами в секретари региональных отделений партии.
Энергетика
Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам
Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.
Общество
Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом
РБК подсчитал, сколько теряют уже попавшие под запрет московские бизнесы за один день простоя и сколько потеряют еще работающие, если развитие ситуации пойдет по худшему сценарию и им придется приостановить свою деятельность.
Общество
Москвичи начали скупать спортинвентарь после закрытия фитнес-клубов
На прошлой неделе продажи домашнего спортивного инвентаря выросли на 33% в Москве и на 6,5% в целом по России, сообщил крупнейший оператор фискальных данных ИТ-компания «Платформа ОФД».
Политика
Конгрессмены США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина
Ряд членов комитета палаты представителей США по иностранным делам обратились к Евросоюзу с призывом ввести санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Здоровье
Коронавирус: последние новости 24 марта о пандемии. В России закроют ночные клубы, Олимпиаду отменили, за нарушение карантина будут сажать
Ситуация в России Правительство РФ поручило регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры из-за коронавируса.
Наука
Установили связь между коронавирусом и гипертонией
Учеными найдена связь между коронавирусом и гипертонией.
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» решили ускорить
Россия ускорит проведение испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
Здоровье
Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии
Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.