Коронавирус

REGNUMREGNUMИндекс Dow Jones взлетел на рекордные 11%

Нью-Йорк, США, 25 марта 2020, 01:19 — REGNUM Промышленный индекс Dow Jones вырос до 20 685,04 пункта или более чем на 11% по итогам торгов 24 марта. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.
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