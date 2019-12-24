Финансы

АК&МАК&МИндекс МосБиржи и рубль обновляют максимумы

Индекс МосБиржи, который передвинул рекордные максимумы, немного не дотянув до отметки 3040, слегка отступил и торгуется с понижением на 0.13%. РТС тем временем остаётся в зелёной зоне, прибавляя 0.20% за счёт валютного фактора.
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Фондовые торги в РФ завершились разнонаправленно

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