Финансы
АК&МИндекс МосБиржи и рубль обновляют максимумы
Индекс МосБиржи, который передвинул рекордные максимумы, немного не дотянув до отметки 3040, слегка отступил и торгуется с понижением на 0.13%. РТС тем временем остаётся в зелёной зоне, прибавляя 0.20% за счёт валютного фактора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Происшествия
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в среду у южных Курил, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Политика
Строительство «Северного потока-2» остановилось из-за санкций США
Швейцарская фирма опасается санкций США, которые Вашингтон ввел в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
Политика
Александр Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны, что стало бы совсем простым вариантом объединения двух государств.
Армия и оружие
Войска надёжно прикрыты от ударов с воздуха
Опыт современных вооружённых конфликтов нашёл своё отражение в новых боевых уставах подразделений, воинских частей и соединений войсковой ПВО 2019 года, методическом материале, разрабатываемом в помощь командирам всех степеней для эффективной организации и проведения занятий по тактической, специальной и разведывательной подготовке.
Шоу-бизнес
Андрей Черкасов скоро впервые станет отцом
Ведущий поделился радостью с подписчиками Звезда проекта "Дом − 2" Андрей Черкасов и его избранница Кристина Ослина сообщили поклонникам радостную новость — они готовятся к пополнению в семье.
Происшествия
Тело связанной женщины с пакетом на голове нашли на улице в Москве
Тело 52-летней женщины, у которой были связаны руки и ноги, а на голове — пакет было обнаружено возле мусорки в Басманном районе.
Общество
Visa опровергла информацию о сбоях в работе платежной системы
Сбоев в работе платежной системы не зафиксировано, сообщили в представительстве Visa в России в Twitter.
Музыка
Скриптонит выпустил новый альбом «2004»
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Экономика
Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20
По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Гаджеты
В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов
В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.
Общество
Ирландец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка, — подписал видео отец.
Политика
В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик
У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
Политика
В «Нафтогазе» предположили невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
Общество
Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами
Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Армия и оружие
Жертвами атаки боевиков в Буркина-Фасо стали 35 мирных жителей
Президента Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе сообщил о нападении вооруженных боевиков на отряд военных в северной провинции Сум.
Авто
Nissan запатентовал в России новый седан Nissan Sentra
Седан Nissan Sentra покинул российский рынок в 2017-ом, но не исключено, что модель вернется в РФ, так как несколько дней назад компания Nissan оформила патент на дизайн этого авто в нашей стране.
Футбол
Жоау Мариу оценил шансы Алексея Миранчука заиграть в «Ювентусе»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился мнением о шансах своего одноклубника Алексея Миранчука заиграть в чемпионате Италии.
Наука
Воспаление против аутизма
Действительно, медицинская статистика говорит о том, что когда у детей с расстройствами аутистического спектра случается инфекция с температурой и прочими признаками воспаления, аутизм у них как бы слабеет.
Происшествия
В Венгрии трагически погибла российская пианистка
Кино
Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»
Общество
«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам
Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Футбол
Тарханов назвал виновного в скандале с двумя ЦСКА
Александр Федорович занимал посты президента московского ЦСКА и вице-президента ереванского «Пюника».
Авто
Volkswagen выпустит совершенно новый Caddy
Уже в будущем году компания Volkswagen выпустит обновлённый автомобиль модели Саddуо.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Технологии
Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков
Согласно Twitter Support, разработчики платформы недавно обнаружили ошибку, которая позволяла обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также допускала появление сразу нескольких таких изображений в одном твите.
Политика
Путин: Сталин не запятнал себя общением с Гитлером
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с нацистским лидером Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых руководителей стран Европы.