Finam.RuИндекс МосБиржи обновил исторический максимумИндекс МосБиржи обновил исторический максимум. В моменте индикатор дошел до отметки 3628,43 пункта. По состоянию на 14:45 мск рублевый бенчмарк прибавляет 1,32%.В источникеГЛАС.RURuNews24.ruПРАЙМРосбалтNews.ruРИА НовостиАргументы и ФактыФАНИА Красная ВеснаSmotrim.ruДеловое.ТВПодробнее о событииИндекс Мосбиржи обновил исторический максимумРИА Новости07:56Индекс МосБиржи обновил исторический максимумFinam.Ru07:50Индекс МосБиржи добрался до нового исторического максимумаРосбалт09:03Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 3628 пунктовИнтерфакс07:46Эйфории быть не должноПРАЙМ09:45Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумТАСС07:43Индекс МосБиржи вырос на 0,9%, индекс РТС - на 1,2%Финмаркетвчера в 12:17Показать ещёОценить11Поделиться