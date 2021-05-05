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Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум. В моменте индикатор дошел до отметки 3628,43 пункта. По состоянию на 14:45 мск рублевый бенчмарк прибавляет 1,32%.В источнике
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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

РИА Новости07:56

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Finam.Ru07:50

Индекс МосБиржи добрался до нового исторического максимума

Росбалт09:03

Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 3628 пунктов

Интерфакс07:46

Эйфории быть не должно

ПРАЙМ09:45

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

ТАСС07:43

Индекс МосБиржи вырос на 0,9%, индекс РТС - на 1,2%

Финмаркетвчера в 12:17
Интересное

Певец Сергей Лазарев не одобрил участие Манижи в «Евровидении-2021» в Роттердаме

Как дважды участник «Евровидения» в 2016 году с песней «You are the only one» (5-е место) и в 2019 году с песней «Scream» (3-е место) Сергей Лазарев прокомментировал в рамках интервью участие Манижи в 2021 году на международном конкурсе песни.
Kursk.comвчера в 16:33

Аналитик Сергей Дроздов объяснил опасность покупки долларов

"Видимо, доллар в долгосрочном плане продолжит слабеть к корзине валют, пока новый масштабный экономический или политический кризис не вынудит инвесторов к бегству в качество", — предполагает Дроздов.
РИА Новости2 мая в 18:15

Суд признал законным включение псковской журналистки Савицкой в список иноагентов

Псковский городской суд в среду признал законным решение Минюста РФ о включении псковской журналистки Людмилы Савицкой в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
ТАСС10:20