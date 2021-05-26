Ученые Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук воспроизвели рентгеновскую вспышку на нейтронной звезде с помощью самого быстрого в США суперкомпьютера Summit IBM AC922 Ок-Риджской национальной лаборатории.
Как много денежных средств потребовалось для создания сервиса "СберАвтоподписка" не известно, однако в планах "Сбера" через пять-шесть лет зарабатывать на долгосрочной аренде около 25 млрд рублей ежегодно.
Процесс развития эмбриональной аорты и выхода клеток представляет особый интерес, ведь изучив его, можно искусственно получать из эпителия стволовые клетки крови, способные к неограниченному числу делений.
"Обнаружение нового значимого маркера может способствовать раннему выявлению пациентов, имеющих наиболее высокий риск развития сосудистых осложнений и более раннему применению препаратов, обеспечивающих профилактику этих осложнений", — подчеркнули в ведомстве.