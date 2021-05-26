«Сбер» запустит сервис долгосрочной аренды автомобилей «СберАвтоподписка»

Как много денежных средств потребовалось для создания сервиса "СберАвтоподписка" не известно, однако в планах "Сбера" через пять-шесть лет зарабатывать на долгосрочной аренде около 25 млрд рублей ежегодно.