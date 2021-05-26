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Экономика

Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 3717 пунктов

Предыдущий максимум индекса МосБиржи был зафиксирован 10 мая - 3713,49 пункта. Индекс РТС поднимался до 1592,95 пункта. Позже оба индикатора сократили рост.В источнике
Экономика сегодня
РИА Новости

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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

РИА Новости03:34

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Коммерсантъ03:42

Индекс МосБиржи переписал исторический максимум

Finam.Ru03:39

«Быки» рынка акций РФ разогрели индекс Мосбиржи до нового максимума и взяли тайм-аут

Финмаркет04:38

Рублевый индекс Мосбиржи вырос до рекордных значений

Экономика сегодня04:21

Индекс МосБиржи протестировал рубеж 3700п

Интерфакс03:33

ИАЦ «Альпари»: На рынок вернулись уверенные покупки

SIA.ru20:57
Интересное

На суперкомпьютере воспроизвели катастрофические взрывы нейтронных звезд

Ученые Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук воспроизвели рентгеновскую вспышку на нейтронной звезде с помощью самого быстрого в США суперкомпьютера Summit IBM AC922 Ок-Риджской национальной лаборатории.
Lenta.ru24 мая в 13:46

«Сбер» запустит сервис долгосрочной аренды автомобилей «СберАвтоподписка»

Как много денежных средств потребовалось для создания сервиса "СберАвтоподписка" не известно, однако в планах "Сбера" через пять-шесть лет зарабатывать на долгосрочной аренде около 25 млрд рублей ежегодно.
Новые автомобили24 мая в 02:48

Зародыши рыб помогут искусственно получать стволовые клетки

Процесс развития эмбриональной аорты и выхода клеток представляет особый интерес, ведь изучив его, можно искусственно получать из эпителия стволовые клетки крови, способные к неограниченному числу делений.
Naked Science24 мая в 02:00

Роспотребнадзор сообщил о новом признаке осложнений у пациентов с COVID-19

"Обнаружение нового значимого маркера может способствовать раннему выявлению пациентов, имеющих наиболее высокий риск развития сосудистых осложнений и более раннему применению препаратов, обеспечивающих профилактику этих осложнений", — подчеркнули в ведомстве.
РИА Новости17:43