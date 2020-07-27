Финансы
Московский КомсомолецИндекс МосБиржи обновил максимум с февраля
Утром в понедельник, 27 июля российский рынок акций продемонстрировал рост, индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля.
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Кино
Официально: Netflix анонсировал еще один приквел «Ведьмака»
Netflix официально объявил о начале работ над новым проектом по миру Анджея Сапковского. Речь идёт о шестисерийном мини-сериале.
Российская газета 10:02
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Армия и оружие
МИД РФ ответил на обвинения в испытании оружия в космосе
Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в проведении испытаний в космосе противоспутникового оружия о сообщила, что располагает необходимыми доказательствами.
Mockva.ru 24 июля в 12:34
Армия и оружие
База ВВС США усилилась на Аляске двумя F-35A для контроля над Арктикой
«ВВС США намерены до 2022 года перебросить на Аляску еще 54 самолета F-35A, что усилит группировку в рамках укрепления военного присутствия американцев в Арктике», - об этом сообщает издание «Nation News».
Вечерний курьер 07:37
Общество
Депутат Госдумы Шипулин заразился коронавирусом
В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
Авто
Компания УАЗ уходит в корпоративный отпуск
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Соллерс», Ульяновское предприятие уходит в корпоративный отпуск, который продлится неделю.
Тарантас Ньюс 02:18
Транспорт
«Автодор» введет сезонные тарифы на платных трассах
На платных участках трасс компании "Автодор" с 28 июля начнут действовать сезонные тарифы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
Москва 24 09:54
Общество
Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что ожидает массовой вакцинации россиян от коронавируса в начале 2021 года.
Газета.Ru 10:59
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
РИА Новости 09:38
Происшествия
Пожар в московском женском СИЗО-6 локализован
Пожарные локализовали возгорание в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 11:20
Общество
WSJ: сотрудники Google будут работать из дома до июля 2021 года
Сотрудники американской корпорации Google продолжат работать в удаленном режиме до июля 2021 года из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 10:06
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
Общество
«Чертовски круто»: шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
Отдыхавшие неподалеку от Скандинавского полуострова шведы наткнулись на российскую подлодку и были поражены ее размерами.
РИА Новости 10:01
Политика
За 100 дней до выборов в США: Байден обходит Трампа
За 100 дней до президентских выборов в США, согласно результатам многочисленных опросов, явно лидирует Джо Байден, а вот позиции нынешнего хозяина Белого дома слабеют буквально по часам.
Pravda.Ru вчера в 23:35
Происшествия
Сергея Удальцова задержали в Москве
Интерфакс 10:38
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
Продюсеры приняли решение закрыть кастинг и найти профессионального ведущего. Как раз тогда выбор и пал на 61-летнюю Ларису Гузееву.
Evo-rus.com вчера в 07:46
Происшествия
Суд признал законным арест экс-чиновника Россотрудничества Попова
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест экс-начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который проходит по делу экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич.
ТАСС 10:17
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 25 июля в 03:39
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Здоровье
Из 200 мест в бийском коронавирусном госпитале заняты 165
На 27 июля в госпитале находятся 165 больных, то есть он загружен на 83%, сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов.
Бийский рабочий 04:29
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Футбол
Московское «Динамо» объявило об уходе семи футболистов
РИА Новости 02:59
Общество
В Московской области учителя получают самые высокие в России зарплаты
В Подмосковье учителя в среднем получают самые высокие зарплаты в России. Это показало июльское исследование сервиса «Работа.ру».
Радио 1 03:02
Общество
Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Обновленные Toyota Fortuner и Toyota Hilux, представленные японской маркой в начале июня, сертифицированы в России.
Автоновости дня 09:12
Кино
Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино
Киноафиша России 08:53
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Происшествия
Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске
Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 09:52
Игры
World of Warcraft: Shadowlands получила квалификацию для Xbox Series X
Будем ждать будущих анонсов, а пока поклонники игры продолжают тестировать Shadowlands. Релиз расширения состоится осенью.
Игромания.ру 10:03
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса
Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55