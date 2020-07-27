Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецИндекс МосБиржи обновил максимум с февраля

Утром в понедельник, 27 июля российский рынок акций продемонстрировал рост, индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля.
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Российский рынок акций растет 9-й день подряд

ПРАЙМ10:14

Бумаги золотодобытчиков обновили максимумы на российском рынке акций

Интерфакс07:16

Индекс МосБиржи обновил максимум с февраля

Московский Комсомолец05:49

Золото тянет российскую биржу вверх. Обновлен февральский максимум

Фонтанка.Ру06:04

Российский рынок акций начал неделю в «зеленой зоне»

Росбалт03:24

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:20

«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 27 июля в коридоре 1245-1270 пунктов

SIA.ru03:08
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Кино

Официально: Netflix анонсировал еще один приквел «Ведьмака»

Netflix официально объявил о начале работ над новым проектом по миру Анджея Сапковского. Речь идёт о шестисерийном мини-сериале.
Российская газета 10:02
3
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
267
Армия и оружие

МИД РФ ответил на обвинения в испытании оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в проведении испытаний в космосе противоспутникового оружия о сообщила, что располагает необходимыми доказательствами.
Mockva.ru 24 июля в 12:34
598
Армия и оружие

База ВВС США усилилась на Аляске двумя F-35A для контроля над Арктикой

«ВВС США намерены до 2022 года перебросить на Аляску еще 54 самолета F-35A, что усилит группировку в рамках укрепления военного присутствия американцев в Арктике», - об этом сообщает издание «Nation News».
Вечерний курьер 07:37
22
Общество

Депутат Госдумы Шипулин заразился коронавирусом

В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
176
Авто

Компания УАЗ уходит в корпоративный отпуск

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Соллерс», Ульяновское предприятие уходит в корпоративный отпуск, который продлится неделю.
Тарантас Ньюс 02:18
32
Транспорт

«Автодор» введет сезонные тарифы на платных трассах

На платных участках трасс компании "Автодор" с 28 июля начнут действовать сезонные тарифы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
Москва 24 09:54
Общество

Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что ожидает массовой вакцинации россиян от коронавируса в начале 2021 года.
Газета.Ru 10:59
1
Футбол

Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»

РИА Новости 09:38
Происшествия

Пожар в московском женском СИЗО-6 локализован

Пожарные локализовали возгорание в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 11:20
49
Общество

WSJ: сотрудники Google будут работать из дома до июля 2021 года

Сотрудники американской корпорации Google продолжат работать в удаленном режиме до июля 2021 года из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 10:06
Политика

Кремль ответил на выступления против участия России в G7

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
83
Общество

«Чертовски круто»: шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка

Отдыхавшие неподалеку от Скандинавского полуострова шведы наткнулись на российскую подлодку и были поражены ее размерами.
РИА Новости 10:01
26
Политика

За 100 дней до выборов в США: Байден обходит Трампа

За 100 дней до президентских выборов в США, согласно результатам многочисленных опросов, явно лидирует Джо Байден, а вот позиции нынешнего хозяина Белого дома слабеют буквально по часам.
Pravda.Ru вчера в 23:35
Происшествия

Сергея Удальцова задержали в Москве

Интерфакс 10:38
18
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»

Продюсеры приняли решение закрыть кастинг и найти профессионального ведущего. Как раз тогда выбор и пал на 61-летнюю Ларису Гузееву.
Evo-rus.com вчера в 07:46
759
Происшествия

Суд признал законным арест экс-чиновника Россотрудничества Попова

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест экс-начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который проходит по делу экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич.
ТАСС 10:17
4
Экономика

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 25 июля в 03:39
287
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
1,6K
Здоровье

Из 200 мест в бийском коронавирусном госпитале заняты 165

На 27 июля в госпитале находятся 165 больных, то есть он загружен на 83%, сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов.
Бийский рабочий 04:29
2
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
794
Футбол

Московское «Динамо» объявило об уходе семи футболистов

РИА Новости 02:59
2
Общество

В Московской области учителя получают самые высокие в России зарплаты

В Подмосковье учителя в среднем получают самые высокие зарплаты в России. Это показало июльское исследование сервиса «Работа.ру».
Радио 1 03:02
381
Общество

Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
65
Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

Обновленные Toyota Fortuner и Toyota Hilux, представленные японской маркой в начале июня, сертифицированы в России.
Автоновости дня 09:12
2
Кино

Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

Киноафиша России 08:53
2
Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
722
Происшествия

Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске

Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 09:52
3
Игры

World of Warcraft: Shadowlands получила квалификацию для Xbox Series X

Будем ждать будущих анонсов, а пока поклонники игры продолжают тестировать Shadowlands. Релиз расширения состоится осенью.
Игромания.ру 10:03
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса

Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
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