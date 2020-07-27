Утром в понедельник, 27 июля российский рынок акций продемонстрировал рост, индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля.

Кино Официально: Netflix анонсировал еще один приквел «Ведьмака» Netflix официально объявил о начале работ над новым проектом по миру Анджея Сапковского. Речь идёт о шестисерийном мини-сериале. 3

Общество Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. 267

Авто Компания УАЗ уходит в корпоративный отпуск Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Соллерс», Ульяновское предприятие уходит в корпоративный отпуск, который продлится неделю. 32

Транспорт «Автодор» введет сезонные тарифы на платных трассах На платных участках трасс компании "Автодор" с 28 июля начнут действовать сезонные тарифы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Происшествия Пожар в московском женском СИЗО-6 локализован Пожарные локализовали возгорание в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. 49

Общество WSJ: сотрудники Google будут работать из дома до июля 2021 года Сотрудники американской корпорации Google продолжат работать в удаленном режиме до июля 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Политика Кремль ответил на выступления против участия России в G7 Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса. 83

Политика За 100 дней до выборов в США: Байден обходит Трампа За 100 дней до президентских выборов в США, согласно результатам многочисленных опросов, явно лидирует Джо Байден, а вот позиции нынешнего хозяина Белого дома слабеют буквально по часам.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2» Продюсеры приняли решение закрыть кастинг и найти профессионального ведущего. Как раз тогда выбор и пал на 61-летнюю Ларису Гузееву. 759

Происшествия Суд признал законным арест экс-чиновника Россотрудничества Попова Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест экс-начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который проходит по делу экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич. 4

Здоровье Из 200 мест в бийском коронавирусном госпитале заняты 165 На 27 июля в госпитале находятся 165 больных, то есть он загружен на 83%, сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов. 2

Общество Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось. 794

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 722

Происшествия Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота. 3

Игры World of Warcraft: Shadowlands получила квалификацию для Xbox Series X Будем ждать будущих анонсов, а пока поклонники игры продолжают тестировать Shadowlands. Релиз расширения состоится осенью.