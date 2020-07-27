Финансы
Московский КомсомолецИндекс МосБиржи обновил максимум с февраля
Утром в понедельник, 27 июля российский рынок акций продемонстрировал рост, индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля.
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Российские золотодобывающие компании устроили «ралли» на фондовом рынке
ИА Красная Веснавчера в 14:24
Ринат Хасанов (Югра): Не могу сказать, что рост российского рынка — это новый тренд
Давыдов.Индексвчера в 14:57
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Футбол
Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов»
55-летний специалист сменил в должности главного тренера команды Андрея Талалаева. С 2016 года Осинькин возглавлял "Чертаново".
РИА Новости 02:28
Футбол
«Ювентус» достиг договорённости с Миликом
Как утверждает источник, туринский клуб достиг предварительной договорённости с польским форвардом.
Soccer.ru вчера в 23:44
Общество
«Пятерочка» сообщила о планах открыть магазин без кассиров
Торговая сеть «Пятерочка» рассматривает возможность открыть магазин без кассиров для широкого круга покупателей.
РБК 01:20
Спорт
Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт вчера в 05:39
Шоу-бизнес
Лоза выразил недоумение высокими расценками за выступление Лолиты
Московский Комсомолец 00:38
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM вчера в 06:48
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
Политика
Генпрокурор США может начать расследование показаний Цукерберга
Член юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, республиканец Мэтт Гетц попросил главного прокурора Уильяма Барра провести расследование показаний, которые дал глава компании Facebook Марк Цукерберг в 2018 году, сообщает журнал Newsweek 27 июля со ссылкой на имеющуюся в распоряжении газеты копию документа.
ИА Красная Весна вчера в 17:05
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Общество
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Астероид обнаружили 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть тех, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
РИА Новости вчера в 20:07
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета вчера в 17:01
Общество
Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом
Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Здоровье
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
В Минздраве намерены поэтапно увеличивать объемы прививок от коронавирусной инфекции. При этом их будут делать только с согласия граждан.
Evo-rus.com 02:24
Финансы
Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков
Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
Политика
Прекратило работу генконсульство США в китайском Чэнду
По словам главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И в эфире Центрального китайского телевидения, некоторые сотрудники генконсульства США в Чэнду ведут деятельность, несовместимую с должностью дипломатов.
МонаВиста вчера в 03:48
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта на Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ вчера в 20:15
Армия и оружие
Иран вывел в Ормузский пролив модель авианосца США
Иран вывел в Ормузский залив модель авианосца США, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Lenta.ru вчера в 03:43
Здоровье
Минздрав РТ объяснил резкий рост смертности в Набережных Челнах
За полгода смертность выросла на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев подтвердил рост смертности в Набережных Челнах.
Челны-ТВ вчера в 09:00
Футбол
Дзюба второй год подряд назван лучшим игроком чемпионата России
Вести.Ru вчера в 11:38
Общество
В Европе приступили к активной подготовке ко второй волне коронавируса
Европейские страны всё активнее готовятся к приходу второй волны коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета The Guardian.
Известия 02:19
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Японский автопроизводитель Toyota сертифицировал в России обновленные внедорожник Toyota Fortuner и пикап Toyota Hilux, представленные в июне 2020 года.
Автоновости дня 01:09
Путешествия
В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами
Lenta.ru вчера в 07:56
Общество
Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке
«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru вчера в 14:04
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30