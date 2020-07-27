Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецИндекс МосБиржи обновил максимум с февраля

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Утром в понедельник, 27 июля российский рынок акций продемонстрировал рост, индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля.
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Общество

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У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
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В ООН оценили заболеваемость коронавирусом в крупных городах

90 процентов всех случаев заражения коронавирусом происходит в крупных городах.
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NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером примерно с футбольное поле (рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину) сообщили во вторник, 28 июля, в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
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Авто

Компания УАЗ уходит в корпоративный отпуск

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Соллерс», Ульяновское предприятие уходит в корпоративный отпуск, который продлится неделю.
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Общество

Правительство РФ обсудит введение ежемесячных детских выплат

В пятницу правительство России будет рассматривать возможность выделения средств Минтруду на предоставление субсидий регионам для осуществления ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, передает «Прайм».
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Тренер Исмаилова назвал условия проведения матча-реванша с Емельяненко

РИА Новости 26 июля в 09:27
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СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими

Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:33
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Технологии

Физики уточнили постоянную Хаббла и возраст Вселенной

РИА Новости вчера в 11:16
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Технологии

Microsoft перестанет обновлять Windows 10 два раза в год

Компания бросает силы на разработку новой ОС Компания Microsoft перестанет обновлять Windows 10 дважды в год и перейдет на новую стратегию развития операционной системы, пишет портал ZDNet со ссылкой на источники.
АМИТЕЛ 00:40
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Общество

Миронов предложил платить повышенные пособия по безработице до конца года

Москва, 27 июля 2020, 16:11 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил продлить выплату повышенных пособий по безработице до конца 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.
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Общество

На постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

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Интерфакс вчера в 18:33
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Транспорт

«Автодор» вводит сезонные тарифы на трех платных трассах

Компания «Автодор» с 28 июля по 31 октября введет сезонные тарифы на нескольких платных автотрасс для разгрузки в летний сезон.
Коммерсантъ вчера в 15:53
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Здоровье

Камчатцы смогут обследовать сосуды на ангиографе стоимостью 49 миллионов рублей

На приобретение и установку ангиографического комплекса из федерального бюджета было направлено 49 миллионов рублей.
Кам 24 00:29
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 818,1 тыс. (плюс 5635 за сутки).
РБК 01:13
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Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Общество

Нейтрализующую коронавирус защитную маску создали в Португалии

Сотрудники Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали нейтрализующую вызывающей COVID-19 коронавирус маску создали.
МедиаПоток 26 июля в 05:37
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Общество

В ООН заявили об опасности защитных масок от коронавируса

"Пластиковое загрязнение уже было одной из самых больших угроз для нашей планеты до вспышки коронавируса", - отметила директор ЮНКТАД по международной торговле Памела Кок-Гамильтон, добавив, что "внезапный бум ежедневного употребления определённых продуктов, чтобы обезопасить людей и остановить болезнь, усугубляет ситуацию".
Царьград 00:18
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Общество

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
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Шоу-бизнес

Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов

Певица советует тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, пить воду без газа перед каждым приемом пищи.
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Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
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Общество

В Московской области учителя получают самые высокие в России зарплаты

В Подмосковье учителя в среднем получают самые высокие зарплаты в России. Это показало июльское исследование сервиса «Работа.ру».
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Финансы

Курс доллара рухнул в понедельник

Доллар раздавлен, поскольку ФРС, как ожидается, смягчит позицию по инфляции Мировые рынки: График евро к доллару Доллар рухнул в понедельник, так как трещины в восстановлении экономики США оттолкнули инвесторов от мировой резервной валюты.
Profinance.ru вчера в 04:19
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121 новый случай заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

За сутки скончались еще три пациента с COVID-19 121 новый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвержден в Алтайском крае за минувшие сутки.
АМИТЕЛ 01:10
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Происшествия

Один человек пострадал в результате взрыва газа в Красноярском крае

Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинском районе Красноярского края.
ТАСС 00:41
Общество

В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак

Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин.
РИА Новости вчера в 20:10
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Общество

«Единая Россия» не нашла нарушения этики в гардеробе заммэра Москвы Раковой за 15 млн рублей

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