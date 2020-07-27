Финансы
Московский КомсомолецИндекс МосБиржи обновил максимум с февраля
Утром в понедельник, 27 июля российский рынок акций продемонстрировал рост, индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля.
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Ринат Хасанов (Югра): Не могу сказать, что рост российского рынка — это новый тренд
Давыдов.Индексвчера в 14:57
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Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Происшествия
Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован
Коммерсантъ вчера в 14:59
Общество
В ООН оценили заболеваемость коронавирусом в крупных городах
90 процентов всех случаев заражения коронавирусом происходит в крупных городах.
Российская газета 00:40
Армия и оружие
Парад ВМФ России вызвал неоднозначную реакцию за рубежом
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м
В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером примерно с футбольное поле (рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину) сообщили во вторник, 28 июля, в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Известия вчера в 23:18
Авто
Компания УАЗ уходит в корпоративный отпуск
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Соллерс», Ульяновское предприятие уходит в корпоративный отпуск, который продлится неделю.
Тарантас Ньюс вчера в 02:18
Общество
Правительство РФ обсудит введение ежемесячных детских выплат
В пятницу правительство России будет рассматривать возможность выделения средств Минтруду на предоставление субсидий регионам для осуществления ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, передает «Прайм».
Вечерний курьер 00:06
Шоу-бизнес
Решетова намекнула на проблемы в отношениях с Тимати
Последний пост Решетовой намекает на то, что она в ссоре не только с Симоной, но и с самим Тимати.
Вести Подмосковья вчера в 03:44
Единоборства
Тренер Исмаилова назвал условия проведения матча-реванша с Емельяненко
РИА Новости 26 июля в 09:27
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:33
Технологии
Физики уточнили постоянную Хаббла и возраст Вселенной
РИА Новости вчера в 11:16
Технологии
Microsoft перестанет обновлять Windows 10 два раза в год
Компания бросает силы на разработку новой ОС Компания Microsoft перестанет обновлять Windows 10 дважды в год и перейдет на новую стратегию развития операционной системы, пишет портал ZDNet со ссылкой на источники.
АМИТЕЛ 00:40
Общество
Миронов предложил платить повышенные пособия по безработице до конца года
Москва, 27 июля 2020, 16:11 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил продлить выплату повышенных пособий по безработице до конца 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.
REGNUM вчера в 09:11
Общество
На постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей
Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань, без обхода Балашихи и Ногинска.
Интерфакс вчера в 18:33
Транспорт
«Автодор» вводит сезонные тарифы на трех платных трассах
Компания «Автодор» с 28 июля по 31 октября введет сезонные тарифы на нескольких платных автотрасс для разгрузки в летний сезон.
Коммерсантъ вчера в 15:53
Здоровье
Камчатцы смогут обследовать сосуды на ангиографе стоимостью 49 миллионов рублей
На приобретение и установку ангиографического комплекса из федерального бюджета было направлено 49 миллионов рублей.
Кам 24 00:29
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 818,1 тыс. (плюс 5635 за сутки).
РБК 01:13
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Общество
Нейтрализующую коронавирус защитную маску создали в Португалии
Сотрудники Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали нейтрализующую вызывающей COVID-19 коронавирус маску создали.
МедиаПоток 26 июля в 05:37
Общество
В ООН заявили об опасности защитных масок от коронавируса
"Пластиковое загрязнение уже было одной из самых больших угроз для нашей планеты до вспышки коронавируса", - отметила директор ЮНКТАД по международной торговле Памела Кок-Гамильтон, добавив, что "внезапный бум ежедневного употребления определённых продуктов, чтобы обезопасить людей и остановить болезнь, усугубляет ситуацию".
Царьград 00:18
Общество
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос вчера в 04:36
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певица советует тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, пить воду без газа перед каждым приемом пищи.
Evo-rus.com 26 июля в 23:24
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
Общество
В Московской области учителя получают самые высокие в России зарплаты
В Подмосковье учителя в среднем получают самые высокие зарплаты в России. Это показало июльское исследование сервиса «Работа.ру».
Радио 1 вчера в 03:02
Финансы
Курс доллара рухнул в понедельник
Доллар раздавлен, поскольку ФРС, как ожидается, смягчит позицию по инфляции Мировые рынки: График евро к доллару Доллар рухнул в понедельник, так как трещины в восстановлении экономики США оттолкнули инвесторов от мировой резервной валюты.
Profinance.ru вчера в 04:19
Происшествия
121 новый случай заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки скончались еще три пациента с COVID-19 121 новый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвержден в Алтайском крае за минувшие сутки.
АМИТЕЛ 01:10
Происшествия
Один человек пострадал в результате взрыва газа в Красноярском крае
Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинском районе Красноярского края.
ТАСС 00:41
Общество
В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак
Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин.
РИА Новости вчера в 20:10