Финансы
Московский КомсомолецИндекс МосБиржи обновил максимум с февраля
Утром в понедельник, 27 июля российский рынок акций продемонстрировал рост, индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:05, Ашберн
Общество
ФСБ предотвратила теракт в Москве
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в месте массового пребывания людей в Москве, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
RT на русском 06:03
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили
Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
Lenta.ru 05:36
Шоу-бизнес
Илон Маск публично повздорил с певицей Граймс в Twitter
iReactor 25 июля в 21:11
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Политика
Названы регионы с электронным голосованием на довыборах в Госдуму
Названы регионы с электронным голосованием на дополнительных выборах в Госдуму в сентябре.
Lenta.ru 05:57
Общество
Тимати заявил об уходе из Black Star
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что покидает музыкальный лейбл Black Star.
РИА Новости 05:42
Здоровье
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинация будет совершенно бесплатной.
Gazeta.SPb 25 июля в 17:04
Общество
Шнуров снимет документальный фильм о митингах в Хабаровске
"Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров снимает в Хабаровске документальный фильм о массовых протестах населения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:22
Общество
В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны
В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства.
Газета.Ru 01:59
Происшествия
На пляже под Волгоградом напали с ножом на офицера Росгвардии
В пресс-службе управления Росгвардии по региону рассказали, что офицер вступил в конфликт с компанией, которая отдыхала на том же пляже.
ИнфоСМИ 05:25
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Политика
FT сообщила об утрате Россией статуса сильнейшего соперника США
За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, эту роль теперь играет Китай, пишет Financial Times (FT).
РБК 04:39
Здоровье
Почему ожирение так часто встречается у пациентов с COVID-19
Авторы нового исследования предположили, что нарушение уровня гормона, отвечающего за нормальный метаболизм организма, может объяснить, почему COVID-19 так опасен для людей с лишним весом.
Ридус 25 июля в 03:50
Общество
Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы
Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.
Газета.Ru 04:44
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину
Певица рассказала, что уже в течение нескольких месяцев находится в Соединенных Штатах, желая вернуться на родину.
Evo-rus.com вчера в 23:07
Авто
АвтоВАЗ представил особую версию универсала Largus Cross Quest
В новом исполнении универсал имеет оригинальные колесные диски, черные глянцевые корпуса наружных зеркал, шильдики с обозначением названия специальной серии, а также эргономичные передние сиденья и улучшенную шумоизоляцию.
32CARS.ru 05:11
Политика
Посол Киева в США послушал в баре Нью-Йорка, что говорят об Украине
Ельченко отметил, что история вокруг импичмента Дональду Трампу повлияла на украино-американские отношения, но при этом Киеву удалось сохранить двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в Конгрессе США.
REGNUM 03:30
Армия и оружие
Контрактник ВС Армении погиб на границе с Азербайджаном
Коммерсантъ 04:29
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Кино
На Beat Film Festival представят фильм о Бэнкси
Inc-news.ru 03:43
Общество
Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, средства на которые выделялись из федерального бюджета.
Piter.tv 04:01
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» в матче 38-го тура АПЛ
В центральном матче последнего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" определяли между собой участника группового этапа Лиги чемпионов предстоящего сезона.
Газета.Ru 02:22
Общество
Мишустин упростил трудоустройство женщин с детьми
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении трудоустройства женщин с детьми младше трех лет, а также предоставлении дополнительных возможностей выйти на работу для пенсионеров, передает РИА Новости.
Lenta.ru 05:46
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51