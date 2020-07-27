Финансы
Московский КомсомолецИндекс МосБиржи обновил максимум с февраля
Утром в понедельник, 27 июля российский рынок акций продемонстрировал рост, индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:30, Ашберн
Общество
У арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус
Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 13:51
Футбол
«Манчестер Юнайтед» одолел «Лестер» и занял третье место в АПЛ
«Лестер» примет участие только в Лиге Европы, а большая четвёрка – «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» отправляется в Лигу чемпионов.
Евро-футбол.ру вчера в 13:00
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В понедельник, 27 июля, курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 84 рубля.
RT на русском 15:09
Политика
В Киеве прошла акция протеста против перемирия в Донбассе
RT на русском 15:05
Армия и оружие
Видео испытания «уничтожителя» Крымского моста оказалось фейком
Запись испытаний украинского берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» является подделкой, заявил проанализировавший ее капитан 1-го ранга запаса Юрий Трифоненков.
ФАН 18:58
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Шоу-бизнес
Шейк показала откровенное фото в купальнике для рекламы Кардашьян
Купальник, в который одета российская супермодель, принадлежит бренду Good American.
Слово и Дело 09:12
Политика
Соперница Лукашенко отказалась отвечать на вопрос о Крыме
Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Медузе» отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 09:54
Общество
Пробел в квитанции. Жильцы могут не оплачивать несколько услуг ЖКХ
Не все жильцы знают, что совершенно легально могут снизить расходы на оплату коммунальных услуг.
Life.ru вчера в 19:00
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
РБК 25 июля в 13:55
Общество
На Приамурье надвигается обширный юго-западный циклон
Амурский гидрометцентр предупредил жителей области об очередном ухудшении погоды.
АСН24 21:45
Армия и оружие
ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья
Напомним, что в ноябре прошлого года Минобороны сообщило о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" десяти ракетных бригад и формировании еще трех.
Военное обозрение 08:37
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Экономика
СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%
Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС вчера в 17:06
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 13:59
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 18:46
Футбол
Сергей Силкин: «Юсупов очень пригодился бы „Динамо“»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об уходе из столичного клуба семерых игроков, а также рассказал, какое усиление требуется команде под выступления в Лиге Европы.
Матч ТВ 05:34
Космос
Физики уточнили постоянную Хаббла и возраст Вселенной
Американские и британские физики, используя известные расстояния от Земли до пятидесяти галактик, уточнили значение постоянной Хаббла, использующейся в расчетах возраста Вселенной, который, в соответствии с новыми данными, составляет 12,6 миллиардов лет.
РИА Новости 11:16
Шоу-бизнес
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по дому
Модельер страдает от болезни Паркенсона и, к сожалению, ему всё труднее перемещаться по трёхэтажному особняку самостоятельно.
Paparazzi.ru 07:25
Космос
Китай запустил первую миссию для изучения Марса
Эксперт Александр Железняков в эфире радио Sputnik оценил значимость этого события для китайской и мировой космонавтики, сообщает РИА VladNews.Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" (" Вопросы к небу-1"), пишет агентство Синьхуа.
Владивосток-Новости 25 июля в 04:12
Хоккей
В НХЛ не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом
Национальная хоккейная лига (НХЛ) не выявила новых случаев заражения коронавирусом среди игроков. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
ТАСС Спорт 12:31
Транспорт
Замгубернатора прокомментировал транспортную реформу в Новокузнецке
Заместитель губернатора Андрей Панов прокомментировал транспортную реформу в Новокузнецке.
Аргументы и Факты - Кузбасс 06:30
Политика
Киев высказался в пользу возвращения российских офицеров в состав СЦКК
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона хочет возвращения российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК).
RT на русском 14:43
Общество
У Михаила Галустяна обанкротилась компания
Lenta.ru 03:14
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском 13:22
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
Общество
В Приморье за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре пациента с коронавирусом за сутки впервые умерли в Приморье, общее число заболевших достигло 6,5 тысячи, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:28