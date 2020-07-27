Утром в понедельник, 27 июля российский рынок акций продемонстрировал рост, индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля.

Фигурное катание Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.

Политика Соперница Лукашенко отказалась отвечать на вопрос о Крыме Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Медузе» отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. 4

Общество На Приамурье надвигается обширный юго-западный циклон Амурский гидрометцентр предупредил жителей области об очередном ухудшении погоды.

Кино Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак» Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского. 34

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,2K

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 1,5K

Футбол Сергей Силкин: «Юсупов очень пригодился бы „Динамо“» Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об уходе из столичного клуба семерых игроков, а также рассказал, какое усиление требуется команде под выступления в Лиге Европы.

Космос Физики уточнили постоянную Хаббла и возраст Вселенной Американские и британские физики, используя известные расстояния от Земли до пятидесяти галактик, уточнили значение постоянной Хаббла, использующейся в расчетах возраста Вселенной, который, в соответствии с новыми данными, составляет 12,6 миллиардов лет. 1

Космос Китай запустил первую миссию для изучения Марса Эксперт Александр Железняков в эфире радио Sputnik оценил значимость этого события для китайской и мировой космонавтики, сообщает РИА VladNews.Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" (" Вопросы к небу-1"), пишет агентство Синьхуа. 542

Хоккей В НХЛ не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом Национальная хоккейная лига (НХЛ) не выявила новых случаев заражения коронавирусом среди игроков. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Политика Киев высказался в пользу возвращения российских офицеров в состав СЦКК Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона хочет возвращения российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК).

Шоу-бизнес Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак. 23