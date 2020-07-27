Финансы
Московский КомсомолецИндекс МосБиржи обновил максимум с февраля
Утром в понедельник, 27 июля российский рынок акций продемонстрировал рост, индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 вчера в 13:21
Общество
Названы самые популярные у россиян пароли
Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 23:45
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по дому
Модельер страдает от болезни Паркенсона и, к сожалению, ему всё труднее перемещаться по трёхэтажному особняку самостоятельно.
Paparazzi.ru вчера в 07:25
Здоровье
COVID-19: кто может рассчитывать на бесплатный тест в Алтайском крае
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина разъяснила, у кого из жителей региона возьмут обязательный тест на коронавирус.
Алтайская правда вчера в 23:06
Кино
Зак Снайдер показал черный костюм Супермена
Режиссер Зак Снайдер во время онлайн-конференции фестиваля Comic-Con@Home показал необычный костюм Супермена, который использовался в вырезанной сцене кинофильма «Лига справедливости».
ФАН вчера в 16:16
Гаджеты
В сети опубликовали видеообзор новых «умных» часов Samsung Galaxy Watch 3 за неделю до анонса
Что интересно, опубликовал видеоролик достаточно крупный YouTube-канал TechTalkTV, на который, на момент написания материала, уже было подписано более 500 тыс человек.
Ferra вчера в 10:30
Экономика
В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Размеры индексаций пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, после чего они будут расти в соответствии с ростом доходов бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).
Известия вчера в 23:04
Культура
Самые популярные рэперы России 90-х появились благодаря эротическому гей-журналу
Lenta.ru вчера в 23:03
Финансы
Дефицит бюджета Украины достиг рекорда за пять лет
Дефицит госбюджета Украины достиг 300 млрд гривен (более $11 млрд) — это рекорд последних пяти лет.
Известия вчера в 06:08
Происшествия
Судью арбитражного суда Алтайского края подозревают в получении взяток
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова.
ПолитСиб.Ру вчера в 23:30
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В понедельник, 27 июля, курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 84 рубля.
RT на русском вчера в 15:09
Футбол
Самарские «Крылья Советов» может возглавить Игорь Осинькин
Говорят, вопрос должен решиться сегодня. Новым наставником самарских «Крыльев Советов» станет главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин.
Терра вчера в 03:57
Экономика
В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
RT на русском вчера в 08:56
Общество
В ООН сообщили о загрязнении окружающей среды масками и перчатками
Некоторые меры по сдерживанию пандемии коронавируса оказали негативное воздействие на окружающую среду, говорится в сообщении Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Коммерсантъ вчера в 17:30
Политика
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК вчера в 23:00
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском вчера в 13:22
Общество
В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак
Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин.
РИА Новости вчера в 20:10
Происшествия
Отдых на сахалинском пляже обошелся двум женщинам в 74 тысячи рублей
Общая сумма ущерба оставила более 23-х тысяч рублей.
АСТВ вчера в 23:50
Общество
Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета вчера в 13:10
Здоровье
Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса
Газета The Guardian пишет, что европейские государства готовятся ко второй волне коронавируса и не исключают возвращения ограничительных мер.
Вестник Кавказа вчера в 15:58
Общество
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
РИА Новости вчера в 22:16
Футбол
Суркис подтвердил, что Луческу останется главным тренером «Динамо»
Metaratings вчера в 12:47
Общество
Китайский самолет-амфибия AG600 впервые взлетел с моря
Испытание самого крупного китайского самолета-амфибии AG600 «Куньлун» прошло успешно 26 июля.
ФАН вчера в 10:09
Общество
Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке
«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru вчера в 14:04
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии.
РБК вчера в 15:31
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08