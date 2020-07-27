Да, выросли акции золотодобывающих компаний на фоне побитого сегодня исторического рекорда стоимости золота 2011 года, однако у других акций индекса МосБиржи особого роста нет. И, скорее, мы имеем боковое движение, и до исторического максимума рынку еще далеко.

Индекс МосБиржи обновил максимум во главе с акциями золотодобытчиков

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