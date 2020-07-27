Финансы
Давыдов.ИндексИндекс МосБиржи обновил максимум во главе с акциями золотодобытчиков
Да, выросли акции золотодобывающих компаний на фоне побитого сегодня исторического рекорда стоимости золота 2011 года, однако у других акций индекса МосБиржи особого роста нет. И, скорее, мы имеем боковое движение, и до исторического максимума рынку еще далеко.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:47, Ашберн
Армия и оружие
Армия самопровозглашенного Косово получила бронетехнику из США
Силы безопасности Косово (СБК) получили из США 42 армейских внедорожника Humvee, сообщил президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи 27 июля в своем Facebook.
ИА Красная Весна 12:33
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Рис Макки не смог совершить ни одного точного удара по Чимаеву за 3 минуты боя.
CT news 03:54
Здоровье
Врач рекомендует людям с ожирением отказаться от диет
ToDay News Ufa 01:46
Футбол
Сергей Силкин: «Юсупов очень пригодился бы „Динамо“»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об уходе из столичного клуба семерых игроков, а также рассказал, какое усиление требуется команде под выступления в Лиге Европы.
Матч ТВ 05:34
Здоровье
Врач назвал эффективный способ выявления рака толстой кишки
Рак толстой кишки входит в пятерку самых распространенных онкологических заболеваний.
Известия вчера в 15:44
Армия и оружие
При обстреле военной базы под Багдадом поврежден иракский Ми-17
Вертолет Ми-17 иракской армии получил повреждения в результате ракетного обстрела расположенной в районе Эт-Таджи севернее Багдада военной базы, на которой также находятся американские военнослужащие.
ТАСС 15:11
Общество
Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
Интерфакс 13:06
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса
Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Поженились Софи Терер и Джо Джонас 1 мая прошлого года в Лас-Вегасе.
ОК! 14:32
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru 12:07
Авто
Rolls-Royce готовит к выпуску новый седан Ghost
В настоящий момент известно, что в основу обновленного Rolls-Royce Ghost ляжет новая платформа, на которой сконструированы модели Phantom и Cullinan.
Somanyhorses 16:41
Армия и оружие
ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья
Напомним, что в ноябре прошлого года Минобороны сообщило о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" десяти ракетных бригад и формировании еще трех.
Военное обозрение 08:37
Политика
Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»
Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными».
Известия 16:32
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Политика
FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США
За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.
Газета.Ru 07:09
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия 15:53
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Аляски
Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в понедельник у берегов американского штата Аляска.
ТАСС 16:34
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Общество
В США начались крупнейшие испытания вакцины против коронавируса
В США биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Страна Советов on-line 14:09
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Общество
Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года
Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 14:27
Фигурное катание
Липницкая сообщила, что месяц назад родила дочку
Липницкая опубликовала совместное фото с Тарасенко и дочкой, которую назвала Каталиной, уточнив, что в понедельник девочке исполнился месяц.
РИА Новости 16:26
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Автоспорт
Пилотов «Формулы-1» обяжут участвовать в антирасистской акции на Гран-при Великобритании
Каждый пилот команды "Формулы-1" будет обязан принять участие в акции протеста против расовой дискриминации перед стартом Гран-при Великобритании.
Вести.Ru 14:58