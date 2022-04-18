По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2342,63 пункта (-3,4%, на старте торгов индекс поднимался в район 2450 пунктов), индекс РТС - 926,08 пункта (-3,1%); цены большинства blue chips на "Мосбирже" снизились в пределах 9,1%.
Доллар подешевел до 79,67 рубля (-0,33 рубля), минимум составил 78,76 руб. за доллар после заявления главы ЦБ РФ о том, что регулятор готов постепенно и дальше смягчать меры валютного контроля, хотя полностью отменять ограничения в ближайшее время не будет.
"Обстрел фермы в Гусаровке стал, как представляется, первым верифицированным случаем применения кассетных боеприпасов украинскими войсками с тех пор, как 24 февраля началось российское вторжение", — говорится в публикации.
Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" Черноморского флота, капитан 3-го ранга Александр Чирва погиб из-за ранения, полученного во время спецоперации на Украине, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.