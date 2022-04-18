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Индекс МосБиржи обновил минимум с 24 февраля

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2342,63 пункта (-3,4%, на старте торгов индекс поднимался в район 2450 пунктов), индекс РТС - 926,08 пункта (-3,1%); цены большинства blue chips на "Мосбирже" снизились в пределах 9,1%.
Интерфакс
Доллар подешевел до 79,67 рубля (-0,33 рубля), минимум составил 78,76 руб. за доллар после заявления главы ЦБ РФ о том, что регулятор готов постепенно и дальше смягчать меры валютного контроля, хотя полностью отменять ограничения в ближайшее время не будет.
Интерфакс
Тем временем индекс РТС показал чуть более драматичное падение.
Компания
Каких-либо предпосылок для начала восстановления российского фондового рынка не видно.
Финмаркет

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Индекс МосБиржи обновил минимум с 24 февраля
Интерфакс12:23
Рынок акций РФ начал неделю со снижения, индекс Мосбиржи обновил минимум с 24 февраля
Финмаркет12:43
Индекс Мосбиржи 18 апреля в 10:20 MSK снизился на 0.08%
АК&М03:28
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