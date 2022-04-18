Доллар подешевел до 79,67 рубля (-0,33 рубля), минимум составил 78,76 руб. за доллар после заявления главы ЦБ РФ о том, что регулятор готов постепенно и дальше смягчать меры валютного контроля, хотя полностью отменять ограничения в ближайшее время не будет.