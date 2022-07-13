Индекс МосБиржи, один из основных фондовых индикаторов, днем в среду опустился ниже рубежа 2100 пунктов впервые с 24 февраля из-за укрепления рубля и слабой поддержки покупателей на фоне негативных сигналов с европейских фондовых площадок.
Как может измениться этикетка Смена упаковки и минимизация площади наносимой информации в текущих условиях "серьезного удорожания и недостатка упаковочных материалов", в том числе картона и типографических красок, может помочь "решить технологические сложности по выпуску продуктов в привычном виде", указывает Востриков из "Руспродсоюза".