Индекс МосБиржи , один из основных фондовых индикаторов, днем в среду опустился ниже рубежа 2100 пунктов впервые с 24 февраля из-за укрепления рубля и слабой поддержки покупателей на фоне негативных сигналов с европейских фондовых площадок.