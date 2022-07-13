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Индекс МосБиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с конца февраля

Индекс МосБиржи, один из основных фондовых индикаторов, днем в среду опустился ниже рубежа 2100 пунктов впервые с 24 февраля из-за укрепления рубля и слабой поддержки покупателей на фоне негативных сигналов с европейских фондовых площадок.
Интерфакс
30 июня индекс обвалился на 7,3% после того, как стало известно об отказе «Газпрома» от выплаты дивидендов впервые с 1998 года.
Forbes
Подорожали только расписки TCS Group (+0,9%).
Интерфакс
Причин для распродаж на российском рынке несколько, отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования "АЛОР Брокер" Алексей Антонов.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Индекс МосБиржи побывал ниже 2100 пунктов впервые с 24 февраля
Finam.Ru04:56
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 100 пунктов впервые с 24 февраля
ТАСС04:32
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с 25 февраля
DP.RU04:29
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с 25 февраля
ПРАЙМ04:14
Индекс Мосбиржи опустился ниже показателей конца февраля
Коммерсантъ04:34
Индекс МосБиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с конца февраля
Интерфакс04:22
Российский фондовый рынок обвалился до февральских минимумов: что происходит
Forbes17:00

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Bloomberg: Россия поставляет на Ближний Восток рекордные 155 тыс. баррелей нефти в сутки

Россия нарастила поставки нефти в страны Ближнего Востока до рекордных 155 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg.
Газета.Ru02:31

Минобороны сообщило об уничтожении военных и техники в Николаеве

Российские силы уничтожили высокоточным оружием более 350 украинских военных и 20 единиц военной техники на территории судостроительного завода в Николаеве, сообщили в Минобороны России.
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Lenta.ru19:12

Глава ДНР Пушилин заявил о расстреле трех наемников в случае отклонения судом их апелляции

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Lenta.ru03:45

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Как может измениться этикетка Смена упаковки и минимизация площади наносимой информации в текущих условиях "серьезного удорожания и недостатка упаковочных материалов", в том числе картона и типографических красок, может помочь "решить технологические сложности по выпуску продуктов в привычном виде", указывает Востриков из "Руспродсоюза".
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Вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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