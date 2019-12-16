Экономика
КоммерсантъИндекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 3010 пунктов, следует из данных торгов Московской биржи. В ходе торгов он достигал значения в 3010,4 пункта. К 16:50 индекс опустился до 3 006,79 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Хирург рассказал о перенесенных Ротару пластических операциях
Специалисты рассказали СМИ, что знаменитая эстрадная певица и актриса София Ротару неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов для поддержании молодости.
Политика
Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину
Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну.
Футбол
Анчелотти согласился возглавить «Эвертон»
Карло Анчелотти станет новым главным тренером «Эвертона».
Культура
Показания экс-министра культуры Авдеева по делу «Седьмой студии» не признали доказательством
Дело «Седьмой студии» рассматривается Мещанским судом Москвы во второй раз с ноября 2019 года.
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Общество
На Apple, Google и Tesla подали в суд в связи с гибелью детей в шахтах
Международная правозащитная организация IRAdvocates подала коллективный иск к технологическим компаниям Apple, Alphabet (материнская компания Google), а также Tesla, Dell и Microsoft в связи с гибелью детей на кобальтовых шахтах в Демократической Республике Конго (ДРК).
Авто
Tesla Cybertruck может не получить сертификацию в Европе
Футуристичный дизайн Tesla Cybertruck может создать проблемы с получением сертификации на европейском рынке.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Экономика
Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Происшествия
Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье
В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Комиссия Мосгордумы не согласовала депутатам вопрос к Сергею Собянину о «московском деле»
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников сказал агентству ТАСС, что вопрос отклонили из-за несоответствия теме отчета правительства.
Музыка
В Red Hot Chili Peppers возвращается гитарист Джон Фрушанте
В американскую рок группу Red Hot Chili Peppers после десятилетнего перерыва возвращается гитарист Джон Фрушанте с которым коллектив записал несколько коммерчески успешных пластинок.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Ухте
Футбол
Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Футбол
Слуцкий может возглавить «Рубин»
Общество
Граждане РФ смогут получить пятилетний «шенген»
Граждане России смогут получить шенгенскую визу, позволяющую посетить страны ЕС, сразу на пять лет.
Общество
Владелец Louis Vuitton ненадолго стал самым богатым бизнесменом мира
Global Look Press Французский бизнесмен и президент группы компаний Moet Hennessy - Louis Vuitton, владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, Бернар Арно ненадолго возглавил список самых богатых предпринимателей мира.
Политика
На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Экономика
Индексы Уолл-стрит приближаются к новым рекордам из-за сделки с Китаем
Основные индексы Уолл-стрит находятся вблизи рекордных максимумов в ходе первой сессии после заключения «предварительного» торгового соглашения между США и Китаем, 16 декабря передает агентство Reuters.
Политика
Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину
Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".
Общество
Яровая считает бакалавриат «недообразованием»
Яровая напомнила, что вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру задал президент РФ Владимир Путин на Совете по русскому языку.
Шоу-бизнес
РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом
В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Шоу-бизнес
Белла Хадид обнажилась для «Инстаграма»
Фото модели набрало более миллиона "лайков" На днях на личной странице "Инстаграма" 23-летней Беллы Хадид появилось откровенное селфи.
Наука
Ученые МГУ создали новый оптический материал
Физики МГУ совместно с коллегами из Нижнего Новгорода, США и Австралии разработали оптический материал с искусственно созданной анизотропией нелинейного отклика на основе кремниевых наночастиц, полученные результаты опубликованы в журнале Advanced Optical Materials.
Футбол
«Жизнь продолжается». Сёмин обратился к болельщикам «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам «железнодорожников».