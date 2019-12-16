Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИндекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 3010 пунктов, следует из данных торгов Московской биржи. В ходе торгов он достигал значения в 3010,4 пункта. К 16:50 индекс опустился до 3 006,79 пункта.
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Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме

Интерфакс11:31

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Коммерсантъ09:01

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Газета.Ru09:00

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Вести.Ru09:07

Индекс «МосБиржи» превысил 3010 пунктов, обновив исторический максимум

Финмаркет08:54

Британский фондовый индекс FTSE 100 закрылся ростом на 2,2%, обновив локальные максимумы

ПРАЙМ13:12

Российские биржевые индексы обновили рекорды. Что будет дальше?

РБК12:31
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Происшествия

В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник

РИА Новости 14:34
Культура

Зеленский поприсутствовал на концерте студии «Квартал 95»

News.ru 03:30
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Специалисты рассказали СМИ, что знаменитая эстрадная певица и актриса София Ротару неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов для поддержании молодости.
VSE42.RU 04:01
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Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину

Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну.
РБК 14:29
Футбол

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Карло Анчелотти станет новым главным тренером «Эвертона».
Евро-футбол.ру 14:52
Культура

Показания экс-министра культуры Авдеева по делу «Седьмой студии» не признали доказательством

Дело «Седьмой студии» рассматривается Мещанским судом Москвы во второй раз с ноября 2019 года.
Коммерсантъ 09:55
Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News вчера в 19:35
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Международная правозащитная организация IRAdvocates подала коллективный иск к технологическим компаниям Apple, Alphabet (материнская компания Google), а также Tesla, Dell и Microsoft в связи с гибелью детей на кобальтовых шахтах в Демократической Республике Конго (ДРК).
Известия 11:16
Авто

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Футуристичный дизайн Tesla Cybertruck может создать проблемы с получением сертификации на европейском рынке.
Picsnews.net 04:38
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
Экономика

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Газета.Ru 14 декабря в 03:37
Происшествия

Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье

В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 06:12
Политика

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Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников сказал агентству ТАСС, что вопрос отклонили из-за несоответствия теме отчета правительства.
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Музыка

В Red Hot Chili Peppers возвращается гитарист Джон Фрушанте

В американскую рок группу Red Hot Chili Peppers после десятилетнего перерыва возвращается гитарист Джон Фрушанте с которым коллектив записал несколько коммерчески успешных пластинок.
Радио Маяк 06:27
Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ 13:58
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Ухте

RT на русском 10:29
Футбол

Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Газета.Ru 13:19
Футбол

Слуцкий может возглавить «Рубин»

Газета.Ru 08:16
Общество

Граждане РФ смогут получить пятилетний «шенген»

Граждане России смогут получить шенгенскую визу, позволяющую посетить страны ЕС, сразу на пять лет.
REGNUM 11:43
Общество

Владелец Louis Vuitton ненадолго стал самым богатым бизнесменом мира

Global Look Press Французский бизнесмен и президент группы компаний Moet Hennessy - Louis Vuitton, владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, Бернар Арно ненадолго возглавил список самых богатых предпринимателей мира.
РЕН ТВ 14:13
Политика

Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

REGNUM 12:58
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На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 09:35
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Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
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Экономика

Индексы Уолл-стрит приближаются к новым рекордам из-за сделки с Китаем

Основные индексы Уолл-стрит находятся вблизи рекордных максимумов в ходе первой сессии после заключения «предварительного» торгового соглашения между США и Китаем, 16 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM 11:57
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Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину

Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".
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Яровая считает бакалавриат «недообразованием»

Яровая напомнила, что вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру задал президент РФ Владимир Путин на Совете по русскому языку.
Интерфакс 04:14
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В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Вечерняя Москва 14:33
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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам «железнодорожников».
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