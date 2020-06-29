Экономика

ФинмаркетФинмаркетИндекс МосБиржи повысился на 0,2%, индекс РТС снизился на 0,6%

Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,22% и составил 2767,95 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,56% - до 1239,81 пункта.
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Российский фондовый рынок начал неделю в «красной зоне»

Росбалт03:24

Итоги понедельника, 29 июня: Нефть и COVID-19 продолжат решать судьбу фондовых рынков

Finam.Ru13:36

Рынок акций РФ завершил торги ростом индекса МосБиржи во главе с Аэрофлотом и Газпромом, упал Норникель

Финмаркет12:30

Индексы МосБиржи и РТС снизились на открытии торгов

News.ru03:39

Фондовые торги в РФ завершились разнонаправленно

Банки.ру12:00

Российский рынок акций открылся снижением индексов на 0,2%

Интерфакс03:24

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:14
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия 15:44
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Общество

Материнский капитал могут разрешить тратить на покупку гаджетов

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий разрешить использовать средства материнского капитала на покупку техники, необходимой для дистанционного обучения ребенка.
НТВ 16:55
6
Общество

Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.
РБК 15:31
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Футбол

Руководство «Барселоны» выразило поддержку Сетьену

Ранее сообщалось, что между игроками «Барселоны» и Сетьеном произошёл конфликт после окончания матча 32-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2). Футболисты упрекали тренера за некоторые тактические решения.
Чемпионат 19:20
Здоровье

Названы главные опасности жары для здоровья

Evo-rus.com 05:51
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Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
1,2K
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
3,6K
Политика

Что россияне думают о поправках к Конституции

С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции.
Forbes 02:30
2
Футбол

Каррера подписался на фанатские аккаунты ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера перед дерби «красно-белых» с принципиальным соперником — ЦСКА подписал в инстаграме на несколько фанатских аккаунтов «армейцев».
Свободная Пресса 14:46
Футбол

«Зенит» и «Спартак» сыграют в полуфинале Кубка России 19 июля

Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут 19 июля.
Вестник Кавказа 14:06
Кино

Эксперт рассказал о кинозависимости России от Китая и США

Директор пояснил, что хотя Роспотребнадзор разрешил возобновить работу кинотеатров с 15 июня, но тем нечего предложить зрителю.
ИА Красная Весна 17:53
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Здоровье

Реанимацию Амурской областной больницы отремонтируют к августу

Амурская правда 03:23
Политика

В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ru 09:46
16
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
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Наука

Раскрыто содержимое курительной трубки древних индейцев

Evo-rus.com 07:27
21
Наука

Люди одомашнили кур более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии

Специалисты предполагают, что человек одомашнил кур еще до того, как начал выращивать рис.
Evo-rus.com вчера в 06:58
29
Общество

У жителей России началась сокращенная рабочая неделя

Начавшаяся рабочая неделя для жителей России окажется сокращенной из-за объявления нерабочим днем 1 июля.
Татар-информ вчера в 23:40
1K
Космос

Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна

29.06.2020 Астрономы обнаружили гигантские пятна на поверхности Бетельгейзе.
Портал Поиск 07:34
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Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости 17:59
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Футбол

«Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Лестер, Великобритания, 29 июня 2020, 09:11 — REGNUM Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестер Сити» в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу.
REGNUM 02:11
Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
Политика

Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
218
Общество

Индексация пособий для пенсионеров-опекунов возобновится с 1 июля

Российских пенсионеров, являющихся опекунами и попечителями несовершеннолетних детей, ожидает увеличение страховой части пенсионного пособия в июле, сообщили в ПФР.
Народные новости 13:37
Происшествия

Сестрам Хачатурян добавили три тома

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Авто

Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 тыс. рублей

ToDay News Ufa 08:13
29
Космос

NASA показало съемки солнечной активности

Коммерсантъ 08:26
3
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
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Экономика

В Кузбассе планируют построить логистический центр Wildberries

Вести Кузбасс 12:21
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Общество

Мосгоризбирком заявил об отсутствии злого умысла в инциденте на участке в Лефортово

Не вижу никакого злого умысла в этом.
Комсомольская правда 15:57
Культура

Худрук МХАТа Эдуард Бояков: Михаил Ефремов чувствовал свою безнаказанность. И мы все эту безнаказанность развивали

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков стал гостем программы "НеФантастика" на Радио "Комсомольская правда".
Комсомольская правда 14:45
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Как работают Яндекс.Новости?
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