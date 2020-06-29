Экономика
ФинмаркетИндекс МосБиржи повысился на 0,2%, индекс РТС снизился на 0,6%
Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,22% и составил 2767,95 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,56% - до 1239,81 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 20:36, Ашберн
Общество
Материнский капитал могут разрешить тратить на покупку гаджетов
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий разрешить использовать средства материнского капитала на покупку техники, необходимой для дистанционного обучения ребенка.
НТВ 16:55
Общество
Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений
Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.
РБК 15:31
Футбол
Руководство «Барселоны» выразило поддержку Сетьену
Ранее сообщалось, что между игроками «Барселоны» и Сетьеном произошёл конфликт после окончания матча 32-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2). Футболисты упрекали тренера за некоторые тактические решения.
Чемпионат 19:20
Здоровье
Названы главные опасности жары для здоровья
Evo-rus.com 05:51
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Политика
Что россияне думают о поправках к Конституции
С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции.
Forbes 02:30
Футбол
Каррера подписался на фанатские аккаунты ЦСКА
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера перед дерби «красно-белых» с принципиальным соперником — ЦСКА подписал в инстаграме на несколько фанатских аккаунтов «армейцев».
Свободная Пресса 14:46
Футбол
«Зенит» и «Спартак» сыграют в полуфинале Кубка России 19 июля
Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут 19 июля.
Вестник Кавказа 14:06
Кино
Эксперт рассказал о кинозависимости России от Китая и США
Директор пояснил, что хотя Роспотребнадзор разрешил возобновить работу кинотеатров с 15 июня, но тем нечего предложить зрителю.
ИА Красная Весна 17:53
Здоровье
Реанимацию Амурской областной больницы отремонтируют к августу
Амурская правда 03:23
Политика
В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ru 09:46
Наука
Раскрыто содержимое курительной трубки древних индейцев
Evo-rus.com 07:27
Наука
Люди одомашнили кур более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии
Специалисты предполагают, что человек одомашнил кур еще до того, как начал выращивать рис.
Evo-rus.com вчера в 06:58
Общество
У жителей России началась сокращенная рабочая неделя
Начавшаяся рабочая неделя для жителей России окажется сокращенной из-за объявления нерабочим днем 1 июля.
Татар-информ вчера в 23:40
Космос
Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна
29.06.2020 Астрономы обнаружили гигантские пятна на поверхности Бетельгейзе.
Портал Поиск 07:34
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости 17:59
Футбол
«Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии
Лестер, Великобритания, 29 июня 2020, 09:11 — REGNUM Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестер Сити» в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу.
REGNUM 02:11
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
Политика
Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
Общество
Индексация пособий для пенсионеров-опекунов возобновится с 1 июля
Российских пенсионеров, являющихся опекунами и попечителями несовершеннолетних детей, ожидает увеличение страховой части пенсионного пособия в июле, сообщили в ПФР.
Народные новости 13:37
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Коммерсантъ вчера в 18:04
Авто
Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 тыс. рублей
ToDay News Ufa 08:13
Космос
NASA показало съемки солнечной активности
Коммерсантъ 08:26
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Экономика
В Кузбассе планируют построить логистический центр Wildberries
Вести Кузбасс 12:21
Общество
Мосгоризбирком заявил об отсутствии злого умысла в инциденте на участке в Лефортово
Не вижу никакого злого умысла в этом.
Комсомольская правда 15:57
Культура
Худрук МХАТа Эдуард Бояков: Михаил Ефремов чувствовал свою безнаказанность. И мы все эту безнаказанность развивали
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков стал гостем программы "НеФантастика" на Радио "Комсомольская правда".
Комсомольская правда 14:45