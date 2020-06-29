Экономика

ФинмаркетФинмаркетИндекс МосБиржи повысился на 0,2%, индекс РТС снизился на 0,6%

Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,22% и составил 2767,95 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,56% - до 1239,81 пункта.
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Итоги понедельника, 29 июня: Нефть и COVID-19 продолжат решать судьбу фондовых рынков

Finam.Ruвчера в 13:36

Рынок акций РФ завершил торги ростом индекса МосБиржи во главе с Аэрофлотом и Газпромом, упал Норникель

Финмаркетвчера в 12:30

Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост

ПРАЙМвчера в 09:05

Российский рынок акций открылся в минусе

ГЛАС.RUвчера в 04:10

Российский рынок акций открылся снижением индексов на 0,2%

Интерфаксвчера в 03:24

Акции российских компаний

Город N (Ростов)28 июня в 13:56
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Автоспорт

Формула 1 показала заставку трансляций в сезоне-2020

Autosport.com.ru 28 июня в 10:32
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 июня

В Москве от коронавируса за прошлые сутки умерли 35 человек. Это максимальное количество умерших за сутки с 19 июня.
РБК 01:02
Политика

Парламент Китая единогласно принял закон о нацбезопасности в Гонконге

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) 30 июня принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщила газета South China Morning Post.
Daily Storm вчера в 23:42
2
Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
144
Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
18
Происшествия

В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник

Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 17:23
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Здоровье

Врач-диетолог Ковальков назвал лучший напиток при высоком сахаре

В своем Instagram врач-диетолог рассказал, что больным диабетом вредны частые перекусы, повышающие уровень сахара в крови.
MedikForum.ru вчера в 11:10
Технологии

На Южном полюсе зафиксировали рекордную скорость потепления

ИА «Ореанда-Новости» Учёные заявили, что на Южном полисе температура в течение последних 30 лет повышалась в три раза быстрее, чем в целом по планете, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 15:22
Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 28 июня в 06:04
82
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Два новых правила Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, которые еще больше ограничивают потенциальный экспорт чувствительных технологий в Россию, Китай и Венесуэлу вступили в силу в понедельник, 29 июня.
Известия вчера в 19:26
114
Здоровье

Названы главные опасности жары для здоровья

Evo-rus.com вчера в 05:51
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Происшествия

В Алтайском крае главу дорожного хозяйства осудят за взятку

Обвиняемый полностью признал свою вину Начальник Немецкого филиала дорожного хозяйства государственного учреждения "Северо-Западно ДСУ" предстанет перед судом за взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
АМИТЕЛ вчера в 10:05
1
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
2,2K
Политика

Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru вчера в 19:30
13
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,8K
Политика

Соперник Лукашенко сравнил влияние России и США на законность выборов

Один из соперников Александра Лукашенко на президентских выборах Валерий Цепкало заявил, что Россия может сыграть более важную роль в обеспечении законности выборов в Белоруссии, чем США или Евросоюз.
РБК вчера в 18:53
Экономика

Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 10:15
34
Армия и оружие

Пентагон заявил об отсутствии подтверждений данным о России и талибах

Пентагон не располагает фактами, подтверждающими опубликованную в газете The New York Times информацию о приписываемой России причастности к атакам радикального движения «Талибан»* на американских военных, заявил официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман.
RT на русском 00:17
Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
486
Игры

В 2021 году выйдет игра по «Гарри Поттеру» с открытым миром

Матч ТВ вчера в 11:09
1
Происшествия

Под Норильском ликвидировали открытое горение на полигоне

REGNUM 01:07
43
Гаджеты

Lenovo выпустила компактные ПК ThinkCentre M75n и M75n IoT Nano

CNews вчера в 08:03
Политика

Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире

В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru вчера в 14:17
335
Общество

На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе

Власти американского города Ситка в штате Аляска в июле или августе рассмотрят вопрос о судьбе памятника Александру Баранову, правителю русских поселений в Северной Америке, сообщил РИА Новости мэр города Гэри Пэкстон.
РИА Новости вчера в 23:15
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Технологии

Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне

Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com вчера в 12:18
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
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Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

По их данным, американский лидер называл канцлера Германии Ангелу Меркель глупой и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России.
Lenta.ru вчера в 21:52
49
Футбол

«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Газета.Ru вчера в 14:15
15
Экономика

Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8%

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5,8% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 11:30
4
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия вчера в 15:44
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Как работают Яндекс.Новости?
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