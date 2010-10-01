Цены на нефть эталонных марок росли в ходе торгов во вторник на ожиданиях сокращения запасов в США и мер Саудовской Аравии по поддержке рынка. Индекс МосБиржи к 18:50 мск практически не изменился и прибавил всего 0,03% - до 2787,52 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск прибавил 0,28% - до 1343,95 пункта.

Индекс МосБиржи практически не изменился, индекс РТС подрос на 0,3%

Политика Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.

Политика Меркель больше не считает США защитником Европы США больше не будут автоматически защищать Европу, поэтому европейцам нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, заявила канцлер Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.

Политика МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами Украинское внешнеполитическое ведомство расценило эту встречу как попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

Наука Посмертное изгнание Покойник, как правило, лежит на спине с руками вдоль тела или скрещенными на груди, и никто не кладет ему в могильную яму богатые дары.

Общество В рейтинг лучших университетов мира вошли 39 вузов России В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 российских вузов.

Политика Трамп сообщил об отставке Болтона Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике Известный немецкий пилот автогонок серии «Формула-1» Михаэль Шумахер пришёл в сознание в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду.

Энергетика В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.

Футбол Стало известно название нового турнира УЕФА Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира, пишет портал "Чемпионат".

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Политика Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17 Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «Гринкомбанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.

Шоу-бизнес Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.

Энергетика Нефтяники получили 140 млрд рублей за дешёвый бензин Правительство выделило нефтяникам в общей сложности около 140 млрд рублей в качестве компенсации для сдерживания роста цен на бензин.

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Политика Нетаньяху заявил об опасности Ирана для России Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что позиции Москвы и Тегерана, по его мнению, не всегда совпадают.

Транспорт РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов прилетел в Дагестан Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, прилетел из Абу-Даби в Дагестан.

Космос День 12 сентября в истории 12 сентября 1959 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую станцию «Луна-2».

Футбол «Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел второе поражение кряду Для команды, в составе которой выступает шведский форвард Златан Ибрагимович, это поражение стало вторым кряду.