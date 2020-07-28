Индекс Московской биржи вырос на 0,29%, до 2893,19 пункта по состоянию на 10:46 мск, свидетельствуют данные торгов. Максимальное значение в ходе сессии составило 2907,03 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,05% — до 1266,74 пункта.

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