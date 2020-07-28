Финансы
РБКИндекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов впервые с конца февраля
Индекс Московской биржи вырос на 0,29%, до 2893,19 пункта по состоянию на 10:46 мск, свидетельствуют данные торгов. Максимальное значение в ходе сессии составило 2907,03 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,05% — до 1266,74 пункта.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:39, Ашберн
Общество
Основатель Valve открыто поддержал консоль Xbox Series X
Вашингтон, 28 июля 2020, 14:42 — REGNUM Глава Valve Гейб Ньюэлл заявил, что консоль Xbox Series X лучше, чем PlayStation 5. Об этом 28 июля сообщает «Игромания».
REGNUM 07:42
Общество
Детские выплаты россияне потратили на игрушки и спорттовары
«Субсидии, полученные семьями с детьми до 16 лет, россияне направили на приобретение спортивных товаров, детской мебели, игрушек, музыкальных инструментов, аксессуаров для компьютеров и гаджетов, а также велосипедов с аксессуарами для них», - отмечает агентство.
Соловей.Инфо 08:16
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
Армия и оружие
Иран в ходе учений отработал атаку на американский авианосец
Иран отработал атаку на американский авианосец в ходе учений, проходящих в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива, задействовав для этого реплику судна, передает агентство Tasnim.
РИА Новости 06:16
Общество
Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию
Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
Общество
Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий
Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
REGNUM 06:51
Экономика
В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса
Потери международного туристического сектора из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году, сообщила в своём пресс-релизе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).
РИА Новости 08:30
Шоу-бизнес
«Наследник растет»: Алексей Чадов оделся в одном стиле с подросшим сыном от Дитковските
Телепрограмма вчера в 07:04
Здоровье
Минздрав Башкирии рассказал, в каком режиме работают уфимские больницы
Представители Минздрава Башкирии рассказали, в каком режиме сейчас работают больницы Уфы.
ГлавУфа 08:43
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили беспилотник Израиля
Военное дело 05:29
Интернет
«Яндекс» объяснил установку «Телемоста» на компьютерах пользователей
Москва, 28 июля 2020, 16:00 — REGNUM Недоумевающие пользователи «Яндекс.Диска» обнаружили, что на их персональных компьютерах появилось приложение для организации видеозвонков «Телемост».
REGNUM 09:00
Общество
Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Крыму на коронавирус
Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что в Крыму проверяют морскую воду, а также аквапарки и бассейны на наличие коронавируса.
RT на русском 09:27
Общество
Смольный уберет провода с центральных улиц Петербурга
В Петербурге запланировали расчистить небо от проводов, висящих между домами над скверами и набережными.
Piter.tv 08:25
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
Наука
Создан принципиально новый метод лечения герпеса
Evo-rus.com 05:40
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Общество
В Роскачестве дали советы по работе за компьютером
Чтобы работа за компьютером не вредила здоровью, необходимо правильно оборудовать рабочее место и не переутомлять глаза, напомнили в Роскачестве.
Вестник Кавказа 05:33
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Армия и оружие
В ДНР первый день нового перемирия прошел без стрельбы со стороны ВСУ
Режим прекращения огня смогли сохранить подразделения ВСУ на линии соприкосновения в Донецкой Республики в течении суток, 28 июля сообщает представитель республики в Совместном Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ИА Красная Весна 03:23
Экономика
ЦБ предложил страховку от отрицательных цен на нефть
Банк России проанализировал ситуацию с отрицательными ценами на фьючерсные контракт на нефть WTI, которая возникла в апреле 2020 года.
РБК 04:59
Происшествия
Начальника ивановской службы ветеринарии задержали за взятку
Особых подробностей пока не озвучивают, лишь сам факт: по подозрению в получении взятки и мошенничестве задержали главного ветврача Ивановской области Хосрова Абдуллаева.
Кстати.News 08:51
Финансы
Аналитики не ожидают роста курса евро до 90 рублей
"Есть основания ожидать сильной инфляции доллара, поэтому инвесторы выбирают евро", — приводит "РИА Новости" слова эксперта.
Реальное время вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла слухи о появлении на «Доме-2» фразой о мыле
Лариса Гузеева опровергла слухи о своем появлении на проекте «Дом-2». Она опубликовала пост в Instagram.
Lenta.ru 06:59
Экономика
ВТБ в Забайкалье в июне нарастил выдачу ипотеки более чем в 1,5 раза
Треть от общего объема выдач в июне заняло рефинансирование ипотечных кредитов других банков: по итогам месяца банк помог снизить ипотечную ставку для 37 семей на 73 млн рублей.
АиФ Чита вчера в 19:24
Политика
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
RT на русском 07:44
Игры
Microsoft: Xbox Game Pass приносит мало прибыли в краткосрочной перспективе
По словам Аарона Гринберга, Microsoft думает в долгосрочной перспективе и считает, что сервис принесёт большую прибыль через несколько лет.
3DNews 07:40