Финансы
ФинмаркетИндекс МосБиржи превысил 3100 пунктов
К 13:51 мск индекс МосБиржи вырос до 3100,66 пункта (+0,71%), индекс РТС к этому часу поднялся до 1577,13 пункта (+0,56%). Лидерами роста среди входящих в расчет индексов бумаг выступают акции "Интер РАО" (+4,4%), "НОВАТЭКа" (+3,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%).
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Происшествия
Тело ребенка нашли в отсеке шасси приземлившегося в Париже самолета
Сотрудники парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль обнаружили тело ребенка в отсеке шасси на самолете, прилетевшем из Абиджана, экономической столицы африканской страны Кот- д'Ивуар.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Футбол
«Челси» сделал предложение по полузащитнику «Бенфики» Жедсону Фернандешу
«Челси» хочет видеть в своих рядах полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша, сообщают английские СМИ.
Армия и оружие
СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет
Атака на базы в Ираке, где дислоцированы американские военные, стала ответом Ирана на удар США по объектам в районе Багдада, в результате чего погиб командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Киберспорт
Sea of Thieves стала самой успешной новой интеллектуальной собственностью для Xbox этого поколения
Приключенческая многопользовательская игра Sea of Thieves получила статус самой успешной новой интеллектуальной собственности (new IP) для Xbox этого поколения.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала «последствия долгого пребывания на солнце»
На своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, которое, по её мнению, демонстрирует последствия долгого пребывания на солнце.
Армия и оружие
Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана
Президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана и заявил, что исламской республике никогда не будет позволено иметь ядерное оружие.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Происшествия
Установление причин крушения украинского лайнера возложено на Иран
Выяснять технические причины крушения украинского пассажирского лайнера Boeing 737-800 в Тегеране придется иранской стороне, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, в опубликованном 9 января материале на сайте МВД Украины.
Кино
Режиссёр «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж» снимет «Мастера и Маргариту»
Австралийский режиссёр Баз Лурман займётся съёмками «Мастера и Маргариты».
Происшествия
Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя
Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.
Космос
Локализован второй за всю историю исследований источник повторяющихся радиосигналов из космоса
Астрономы смогли локализовать второй за всю историю исследований источник повторяющихся быстрых радиовсплесков, расположенный в спиральной галактике, похожей на Млечный Путь.
Футбол
Де Лигт может вернуться в «Аякс» на правах аренды
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может вернуться в «Аякс», за который выступал ранее.
Армия и оружие
США перебросили бомбардировщики ближе к Ирану
США отправили шесть стратегических бомбардировщиков B-52 на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.
Общество
Вас ждет сегодня романтическое свидание: астропрогноз на 8 января
Возможна романтическая встреча или любовное свидание, которое повлияет на ваше мироощущение.
Гаджеты
Alienware представила клон Nintendo Switch под названием Concept UFO
Культура
Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Авто
Geely и Mercedes-Benz объединились для выпуска электромобилей
Армия и оружие
Израиль заявил о прорыве в разработке лазерной системы перехвата ракет
В Министерстве обороны Израиля заявили о "технологическом прорыве" в разработке лазерной системы противоракетной обороны.
Энергетика
Лукашенко устроил нефтяной коллапс в Белоруссии из-за 10 долларов
Александр Лукашенко отказался санкционировать подписание контрактов на поставку российской нефти белорусским НПЗ без скидки $10 с тонны.
Политика
Эрдоган произнес русскую пословицу на открытии «Турецкого потока»
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани
Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.
Армия и оружие
СМИ: в ООН считают, что хуситы не нападали на НПЗ в Саудовской Аравии
Следователи из ООН считают, что йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) не причастны к нападению на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в сентябре 2019 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на отчет экспертов санкционного комитета СБ ООН.
Происшествия
В Нигерии пираты похитили двух российских моряков
В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.