К 13:51 мск индекс МосБиржи вырос до 3100,66 пункта (+0,71%), индекс РТС к этому часу поднялся до 1577,13 пункта (+0,56%). Лидерами роста среди входящих в расчет индексов бумаг выступают акции "Интер РАО" (+4,4%), "НОВАТЭКа" (+3,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%).

Происшествия Тело ребенка нашли в отсеке шасси приземлившегося в Париже самолета Сотрудники парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль обнаружили тело ребенка в отсеке шасси на самолете, прилетевшем из Абиджана, экономической столицы африканской страны Кот- д'Ивуар.

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Происшествия У жителя Петербурга нашли на балконе мумию По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.

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Происшествия Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.

Общество Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году "Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.

Армия и оружие СМИ: в ООН считают, что хуситы не нападали на НПЗ в Саудовской Аравии Следователи из ООН считают, что йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) не причастны к нападению на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в сентябре 2019 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на отчет экспертов санкционного комитета СБ ООН.