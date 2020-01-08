К 13:51 мск индекс МосБиржи вырос до 3100,66 пункта (+0,71%), индекс РТС к этому часу поднялся до 1577,13 пункта (+0,56%). Лидерами роста среди входящих в расчет индексов бумаг выступают акции "Интер РАО" (+4,4%), "НОВАТЭКа" (+3,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%).

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