Финансы
ФинмаркетИндекс МосБиржи превысил 3100 пунктов
К 13:51 мск индекс МосБиржи вырос до 3100,66 пункта (+0,71%), индекс РТС к этому часу поднялся до 1577,13 пункта (+0,56%). Лидерами роста среди входящих в расчет индексов бумаг выступают акции "Интер РАО" (+4,4%), "НОВАТЭКа" (+3,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%).
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Армия и оружие
Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Фигурное катание
Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр
Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.
Происшествия
МАУ опубликовала список экипажа разбившегося авиалайнера
Пресс-служба украинской компании «Международные авиалинии Украины» опубликовала список экипажа самолета, потерпевшего крушение 8 января незадолго после вылета из аэропорта столицы Ирана.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Происшествия
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана
Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
Политика
Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам
Свидетельством эскалации конфликта назвала удары Ирана по американским базам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 января в эфире радио «Эхо Москвы».
Футбол
«Тамбов» объявил о подписании воспитанника «Спартака»
Хоккей
В НХЛ обеспокоены решением Овечкина пропустить Матч звезд
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал, что в лиге обеспокоены решением форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина не участвовать в Матче звезд.
Армия и оружие
США могут скрывать правду о сбитом в Иране украинском «Боинге»
Иранский военный источник утверждает, что США планировали уничтожить правительственный самолет с теми, кто отвечал за нападение на иракские базы, но по ошибке сбили гражданское судно.
Происшествия
В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо
Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
Происшествия
В отсеке шасси самолета, севшего в Париже, нашли мертвого ребенка
Работники парижского аэропорта Шарль де Голль обнаружили тело десятилетнего ребенка в отсеке шасси самолета, который прилетел из Абиджана.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Автоспорт
Ферстаппен продлил контракт с Red Bull
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Происшествия
В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян
Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Армия и оружие
Трамп выступил с обращением к нации после атак Ирана
Во время обстрелов Корпусом стражей исламской революции (КСИР) американских баз в Ираке никто из военнослужащих США и граждан Ирака не пострадал, а материальным ущерб минимален, заявил президент США Дональд Трамп в телеобращении к нации.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Футбол
Карпин подшутил над блогером Савиным
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в Instagram фотографию со своей супругой, а также с бывшим футболистом, а ныне известным блогером Евгением Савиным.
Хоккей
Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.
Футбол
Классон рассказал о своем восстановлении: «Будто снова учусь бегать»
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал, как проходит его восстановление после травмы колена.
Спорт
Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене из-за простуды
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо, включённый в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Дрездене (Германия), пропустит соревнования из-за простуды, сообщает NRK со ссылкой на лыжную федерацию Норвегии.
Авто
Tesla установила новый рекорд по поставкам электромобилей
3 января котировки акций Tesla подскочили на 3%. Ранее специалисты холдинга Motorsport Network выразили уверенность, что новый пикап Cybertruck от компании Tesla будет пользоваться большим спросом на автомобильном рынке США и мира, писал NEWS.ru.