Финансы

ФинмаркетФинмаркетИндекс МосБиржи превысил 3100 пунктов

К 13:51 мск индекс МосБиржи вырос до 3100,66 пункта (+0,71%), индекс РТС к этому часу поднялся до 1577,13 пункта (+0,56%). Лидерами роста среди входящих в расчет индексов бумаг выступают акции "Интер РАО" (+4,4%), "НОВАТЭКа" (+3,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%).
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Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

ТАСС06:09

Российский рынок акций растет после атаки Ирана на базы США

Коммерсантъ04:32

Ослабший рубль и подросшая нефть вывели индекс Мосбиржи на 3100 пунктов

Вести.Ru06:19

Индекс МосБиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

News.ru06:29

Индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов

Финмаркет05:55

Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

Инфорос07:10

Индекс МосБиржи держится выше 3100 пунктов

Finam.Ru10:25
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:54, Ашберн
Армия и оружие

Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Российская газета 12:25
Фигурное катание

Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр

Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.
РИА Новости 10:57
Происшествия

Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами

Lenta.ru 10:32
Армия и оружие

СМИ опубликовали спутниковое фото последствий иранского удара

РБК 12:26
Происшествия

МАУ опубликовала список экипажа разбившегося авиалайнера

Пресс-служба украинской компании «Международные авиалинии Украины» опубликовала список экипажа самолета, потерпевшего крушение 8 января незадолго после вылета из аэропорта столицы Ирана.
REGNUM 07:36
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК 04:32
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
Происшествия

Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана

Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
РИА Новости 06:38
Политика

Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам

Свидетельством эскалации конфликта назвала удары Ирана по американским базам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 января в эфире радио «Эхо Москвы».
Красная весна 12:25
Футбол

«Тамбов» объявил о подписании воспитанника «Спартака»

Евро-футбол.ру 09:46
Хоккей

В НХЛ обеспокоены решением Овечкина пропустить Матч звезд

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал, что в лиге обеспокоены решением форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина не участвовать в Матче звезд.
РИА Новости 11:04
Армия и оружие

США могут скрывать правду о сбитом в Иране украинском «Боинге»

Иранский военный источник утверждает, что США планировали уничтожить правительственный самолет с теми, кто отвечал за нападение на иракские базы, но по ошибке сбили гражданское судно.
Экономика сегодня 12:22
Происшествия

В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо

Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 10:46
Происшествия

В отсеке шасси самолета, севшего в Париже, нашли мертвого ребенка

Работники парижского аэропорта Шарль де Голль обнаружили тело десятилетнего ребенка в отсеке шасси самолета, который прилетел из Абиджана.
Вести.Ru 09:04
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Политическая Экспертиза 06 января в 19:06
Автоспорт

Ферстаппен продлил контракт с Red Bull

F1news.ru вчера в 05:45
Армия и оружие

Военные США покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Газета.Ru 11:26
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
РИА Новости 06 января в 12:04
Происшествия

В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян

Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.
РБК 12:00
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Армия и оружие

Трамп выступил с обращением к нации после атак Ирана

Во время обстрелов Корпусом стражей исламской революции (КСИР) американских баз в Ираке никто из военнослужащих США и граждан Ирака не пострадал, а материальным ущерб минимален, заявил президент США Дональд Трамп в телеобращении к нации.
Ведомости 12:08
Кино

Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

Rusturkey.com вчера в 22:30
Кино

Названо имя исполнителя главной роли в сериале «Властелин колец»

Профиль 11:23
Футбол

Карпин подшутил над блогером Савиным

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в Instagram фотографию со своей супругой, а также с бывшим футболистом, а ныне известным блогером Евгением Савиным.
Евро-футбол.ру 11:40
Хоккей

Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.
Газета.Ru 08:21
Футбол

Классон рассказал о своем восстановлении: «Будто снова учусь бегать»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал, как проходит его восстановление после травмы колена.
Sport24.ru 10:34
Спорт

Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене из-за простуды

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо, включённый в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Дрездене (Германия), пропустит соревнования из-за простуды, сообщает NRK со ссылкой на лыжную федерацию Норвегии.
Чемпионат 11:53
Авто

Tesla установила новый рекорд по поставкам электромобилей

3 января котировки акций Tesla подскочили на 3%. Ранее специалисты холдинга Motorsport Network выразили уверенность, что новый пикап Cybertruck от компании Tesla будет пользоваться большим спросом на автомобильном рынке США и мира, писал NEWS.ru.
News.ru 06 января в 02:17
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