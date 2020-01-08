Финансы

Банки.руБанки.руИндекс РТС превысил отметку в 1 600 пунктов впервые с 2013 года

Индекс РТС в ходе торгов Московской биржи в четверг, 9 января, превысил отметку 1 600 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Индекс РТС обновил максимум почти за 7 лет

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Индекс РТС превысил отметку в 1 600 пунктов впервые с 2013 года

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Ослабший рубль и подросшая нефть вывели индекс Мосбиржи на 3100 пунктов

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Индекс МосБиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

News.ruвчера в 06:29

Индекс РТС превысил 1600 пунктов впервые с 2013 года

Газета.Ru02:28

Индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов

Финмаркетвчера в 05:55
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Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
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Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Ерозима" в столице придет на смену крымской зиме.
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Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
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Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв

RT на русском 02:06
Армия и оружие

Показаны повреждения базы США в Ираке после ракетного удара Ирана

Lenta.ru вчера в 12:04
Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия

В Омске школьница убила мать, заставшую ее в постели с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
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Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости вчера в 15:23
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru вчера в 17:32
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Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката

Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
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Цены на автомобили в России взлетели

С начала года цены на новые автомобили в России взлетели на 2-6 процентов в зависимости от стоимости, модели и комплектации.
Lenta.ru 02:28
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На Украине объявлен траур по жертвам катастрофы в Иране

На Украине 9 января объявлено днем траура по жертвам катастрофы украинского авиалайнера в Тегеране.
BFM.ru вчера в 23:10
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК вчера в 04:32
Энергетика

Китай допустит иностранные компании к разведке и добыче нефти и газа

Китай разрешит зарубежным компаниям вести разведку и добычу нефти и газа в стране, сообщает AFP.
Коммерсантъ 02:21
Происшествия

В Омске пережившая ДТП женщина скончалась в повторной аварии

«Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких, в результате повторной аварии она скончалась на месте ДТП», — рассказали представители пресс-службы.
Известия вчера в 23:54
Армия и оружие

В Нигерии боевики вошли в город под видом военных и убили 20 солдат

ТАСС 02:02
Армия и оружие

В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО

Российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО в случае военного конфликта, пишет американский журнал The National Interest.
Известия 06 января в 20:57
Шоу-бизнес

Джастин Бибер страдает болезнью Лайма

Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
News.ru вчера в 17:24
Армия и оружие

Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»

Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.
РБК 02:14
Авто

Новый кроссовер Toyota дебютирует во второй половине 2020 года

В 2020 году Toyota выпустит новый компактный кроссовер, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.
Автоновости дня 01:52
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Россиян предупредили о снижении пенсий

Уменьшенные страховые выплаты по уходу на заслуженный отдых полагаются гражданам РФ, переехавшим в другой субъект Федерации с меньшим региональным коэффициентом, а также должникам по счетам за квартиру и неплательщикам штрафов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.
Рамблер 07 января в 15:12
Экономика

Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России.
REGNUM 01:58
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«Реал» победил «Валенсию» Черышева и вышел в финал Суперкубка Испании

Sportbox.RU вчера в 15:51
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Иран опубликовал отчет о крушении украинского Boeing

Газета.Ru 01:31
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Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет

Газета.Ru 01:33
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Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Темпы роста мировой экономики в 2020 году увеличатся незначительно - до 2,5 процента.
Российская газета 00:47
Футбол

Полузащитник Дмитрий Тарасов поедет на сборы с «Рубином»

Реальное время вчера в 12:31
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Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток".
РИА Новости вчера в 08:20
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