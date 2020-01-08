Финансы
Банки.руИндекс РТС превысил отметку в 1 600 пунктов впервые с 2013 года
Индекс РТС в ходе торгов Московской биржи в четверг, 9 января, превысил отметку 1 600 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Ерозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Общество
Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв
Армия и оружие
Показаны повреждения базы США в Ираке после ракетного удара Ирана
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
Происшествия
В Омске школьница убила мать, заставшую ее в постели с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Кино
Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката
Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Авто
Цены на автомобили в России взлетели
С начала года цены на новые автомобили в России взлетели на 2-6 процентов в зависимости от стоимости, модели и комплектации.
Политика
На Украине объявлен траур по жертвам катастрофы в Иране
На Украине 9 января объявлено днем траура по жертвам катастрофы украинского авиалайнера в Тегеране.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Энергетика
Китай допустит иностранные компании к разведке и добыче нефти и газа
Китай разрешит зарубежным компаниям вести разведку и добычу нефти и газа в стране, сообщает AFP.
Происшествия
В Омске пережившая ДТП женщина скончалась в повторной аварии
«Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких, в результате повторной аварии она скончалась на месте ДТП», — рассказали представители пресс-службы.
Армия и оружие
В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО
Российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО в случае военного конфликта, пишет американский журнал The National Interest.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер страдает болезнью Лайма
Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
Армия и оружие
Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»
Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.
Авто
Новый кроссовер Toyota дебютирует во второй половине 2020 года
В 2020 году Toyota выпустит новый компактный кроссовер, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.
Общество
Россиян предупредили о снижении пенсий
Уменьшенные страховые выплаты по уходу на заслуженный отдых полагаются гражданам РФ, переехавшим в другой субъект Федерации с меньшим региональным коэффициентом, а также должникам по счетам за квартиру и неплательщикам штрафов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.
Экономика
Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России.
Футбол
«Реал» победил «Валенсию» Черышева и вышел в финал Суперкубка Испании
Наука
Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Темпы роста мировой экономики в 2020 году увеличатся незначительно - до 2,5 процента.
Футбол
Полузащитник Дмитрий Тарасов поедет на сборы с «Рубином»
Политика
Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток".