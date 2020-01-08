К 13:51 мск индекс МосБиржи вырос до 3100,66 пункта (+0,71%), индекс РТС к этому часу поднялся до 1577,13 пункта (+0,56%). Лидерами роста среди входящих в расчет индексов бумаг выступают акции "Интер РАО" (+4,4%), "НОВАТЭКа" (+3,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%).

Армия и оружие Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Экономика Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-22 гг. — 1,8%, передает РИА Новости.

Армия и оружие Армия Хафтара объявила о введении бесполетной зоны над Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара расширила бесполетную зону над Триполи, распространив ее на воздушное пространство над единственным действующим международным аэропортом Митига, сообщил новостной портал Al Watan.

Спорт МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.

Шоу-бизнес Джастин Бибер страдает болезнью Лайма Как писал NEWS.ru ранее, Джастин Бибер анонсировал концертный тур и дату выхода нового сингла.

Политика Эксперты Минобороны Украины вылетели в Иран Самолет с экспертами Минобороны Украины вылетел в Иран после крушения в стране украинского пассажирского самолета.

Армия и оружие Британский самолет совершил экстренный разворот над Ираком Самолет авиакомпании British Airways экстренно изменил направление, чтобы избежать полета над территорией Ирака после пуска иранских ракет по базам США.

Общество Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.

Гаджеты Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex На экспозиции Consumer Electronic Show 2020, которая в эти дни проходит в Лас-Вегасе (США), были представлены новые "неубиваемые" смарт-часы Amazfit T-Rex.