Финансы
ФинмаркетИндекс МосБиржи превысил 3100 пунктов
К 13:51 мск индекс МосБиржи вырос до 3100,66 пункта (+0,71%), индекс РТС к этому часу поднялся до 1577,13 пункта (+0,56%). Лидерами роста среди входящих в расчет индексов бумаг выступают акции "Интер РАО" (+4,4%), "НОВАТЭКа" (+3,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%).
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Армия и оружие
Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана
В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Космос
Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году
Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-22 гг. — 1,8%, передает РИА Новости.
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Футбол
ЦСКА сделал предложение по нападающему «Удинезе»
Московский ЦСКА может усилить состав игроком «Удинезе» Фелипе Визеу.
Армия и оружие
Армия Хафтара объявила о введении бесполетной зоны над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара расширила бесполетную зону над Триполи, распространив ее на воздушное пространство над единственным действующим международным аэропортом Митига, сообщил новостной портал Al Watan.
Общество
Названы версии крушения самолета в Иране
Спорт
МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер страдает болезнью Лайма
Как писал NEWS.ru ранее, Джастин Бибер анонсировал концертный тур и дату выхода нового сингла.
Культура
Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии "Оскар" в этом году пройдет без ведущего.
Политика
Эксперты Минобороны Украины вылетели в Иран
Самолет с экспертами Минобороны Украины вылетел в Иран после крушения в стране украинского пассажирского самолета.
Армия и оружие
Британский самолет совершил экстренный разворот над Ираком
Самолет авиакомпании British Airways экстренно изменил направление, чтобы избежать полета над территорией Ирака после пуска иранских ракет по базам США.
Футбол
Де Лигт может вернуться в «Аякс» на правах аренды
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может вернуться в «Аякс», за который выступал ранее.
Политика
Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Политика
Путин и Эрдоган призывают к перемирию в Ливии
Авто
Марка Ravon выпустит конкурента Lada
Узбекский холдинг «Узавтосаноат», владеющим брендом Ravon, планирует выпустить новый бюджетный автомобиль.
Общество
Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Политика
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима
Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Гаджеты
Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex
На экспозиции Consumer Electronic Show 2020, которая в эти дни проходит в Лас-Вегасе (США), были представлены новые "неубиваемые" смарт-часы Amazfit T-Rex.
Происшествия
В Нарьян-Маре из-за аварии отключили водоснабжение во всем городе
Административный центр Ненецкого автономного округа город Нарьян-Мар остался вечером в среду без воды из-за аварии на трубопроводе.
Кино
В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
Экономика
11 лучших акций США на 2020 год по версии Bank of America
Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500.
Общество
Насколько выгодна новая партия
% голосов % мест Количество мест "Единая Россия" (ЕР) 45 51,8 116 Парламентские партии (в сумме) 28,8 33,18 75 Новая партия (НП) 13 14,98 34 Утерянные голоса 13,2 В сумме ЕР+НП 58 66,82 150 Всего мест 225 Голоса, поданные за прошедшие в Госдуму партии 86,8 "Цена мандата" — 0,868