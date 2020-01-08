Экономика
ВедомостиИндекс Мосбиржи побил исторический рекорд
В среду, 8 января, индекс Мосбиржи впервые преодолел отметку 3100 пунктов: на 15.56 мск он составлял 3104,28 пп. Это на 0,83% больше, чем на последнюю дату закрытия (3078,87 пункта). Максимальное значение индекса за 2019 г. составило 3086,09 пункта.
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Политика
Меркель едет в Москву не из-за убийства Сулеймани
Визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в Москву никак не связан с убийством главы иранского спецназа Касема Сулеймани.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Происшествия
Полиция в Оттаве сообщила о стрельбе с большим числом пострадавших
Полиция столицы Канады сообщила, что в городе произошла стрельба, в результате которой пострадало большое число людей.
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Происшествия
Ростуризм следит за ситуацией с полетами над Ираном и Ираком
Федеральное агентство по туризму следит за ситуацией с полетами над Ираном и Ираком.
Футбол
«Малага» отстранила тренера от работы из-за пикантного видео
«Малага» отстранила главного тренера Виктора Санчеса от работы, так как в Сеть попало видео с его членом.
Армия и оружие
СМИ: США нечем сбивать иранские ракеты в Ираке
Командование американских вооруженных сил приказало не пытаться сбивать выпущенные Ираном баллистические ракеты, так как у США в регионе нет систем ПВО, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники в Пентагоне.
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали удары Ирана по американским базам
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удары Ирана по американским базам свидетельством эскалации конфликта, о которой предупреждало российское ведомство.
Хоккей
Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.
Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Армия и оружие
Новый ракетный обстрел произошел у посольства США в Багдаде
Напомним, прошлой ночью в «зеленой зоне» — укрепленном районе столицы Ирака, где кроме посольств расположены правительственные здания, тоже произошли взрывы.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Гаджеты
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Общество
В компании Boeing прокомментировали крушение самолёта в Иране
Экономика
Цены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
Экономика
Акции «Мечела» выросли почти на 12%
Обыкновенные акции «Мечела» показали рост почти на 12%, свидетельствуют данные Московской биржи.
Экономика
В Киеве нашли способ потратить российский штраф
Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев рассказал агентству УНИАН, на что будут потрачены 2,9 миллиарда долларов, которые заплатит Россия по решению Стокгольмского арбитража.
Происшествия
Глава СК выразил соболезнования матери юноши, спасшего женщину
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил свои соболезнования матери погибшего юноши, который пытался спасти женщину от ограбления в городе Павлово Нижегородской области.
Происшествия
В отсеке шасси самолета, севшего в Париже, нашли мертвого ребенка
Работники парижского аэропорта Шарль де Голль обнаружили тело десятилетнего ребенка в отсеке шасси самолета, который прилетел из Абиджана.
Авто
Skoda показала новый компактный кроссовер
Skoda опубликовала официальные изображения концепта Skoda Vision IN, серийная версия которого станет альтернативой «европейскому» паркетнику Kamiq для рынка Индии.
Здоровье
О каких недугах может говорить вздутие живота, поведали медики
Медики сообщили, о каких недугах может говорить вздутие живота.
Общество
Пензяк выиграл в лотерею 123 миллиона, купив билет за 50 рублей
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова собирается рожать в Майами
Оксана Самойлова, находящаяся на последнем месяце беременности, собирается рожать четвертого ребенка в Майами.
Авто
Обновлённые Hyundai Creta и Hyundai Solaris готовятся к выходу в РФ
Обновленные седан Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta поступят в продажу в России в первом полугодии 2020 года.