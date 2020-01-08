В среду, 8 января, индекс Мосбиржи впервые преодолел отметку 3100 пунктов: на 15.56 мск он составлял 3104,28 пп. Это на 0,83% больше, чем на последнюю дату закрытия (3078,87 пункта). Максимальное значение индекса за 2019 г. составило 3086,09 пункта.

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Армия и оружие СМИ: США нечем сбивать иранские ракеты в Ираке Командование американских вооруженных сил приказало не пытаться сбивать выпущенные Ираном баллистические ракеты, так как у США в регионе нет систем ПВО, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники в Пентагоне.

Хоккей Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.

Гаджеты AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000 Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.

Экономика В Киеве нашли способ потратить российский штраф Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев рассказал агентству УНИАН, на что будут потрачены 2,9 миллиарда долларов, которые заплатит Россия по решению Стокгольмского арбитража.

Происшествия Глава СК выразил соболезнования матери юноши, спасшего женщину Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил свои соболезнования матери погибшего юноши, который пытался спасти женщину от ограбления в городе Павлово Нижегородской области.