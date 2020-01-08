Экономика

ВедомостиВедомостиИндекс Мосбиржи побил исторический рекорд

В среду, 8 января, индекс Мосбиржи впервые преодолел отметку 3100 пунктов: на 15.56 мск он составлял 3104,28 пп. Это на 0,83% больше, чем на последнюю дату закрытия (3078,87 пункта). Максимальное значение индекса за 2019 г. составило 3086,09 пункта.
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Индекс Мосбиржи побил исторический рекорд

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