Финансы

ФинмаркетФинмаркетИндекс МосБиржи превысил 3100 пунктов

К 13:51 мск индекс МосБиржи вырос до 3100,66 пункта (+0,71%), индекс РТС к этому часу поднялся до 1577,13 пункта (+0,56%). Лидерами роста среди входящих в расчет индексов бумаг выступают акции "Интер РАО" (+4,4%), "НОВАТЭКа" (+3,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%).
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Индекс МосБиржи держится выше 3100 пунктов

Finam.Ru10:25

Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

Инфорос07:10

Индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов

Финмаркет05:55

Ослабший рубль и подросшая нефть вывели индекс Мосбиржи на 3100 пунктов

Вести.Ru06:19

Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

ТАСС06:09

Российский рынок акций растет после атаки Ирана на базы США

Коммерсантъ04:32

Индекс МосБиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

News.ru06:29
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Политика

Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.
Коммерсантъ 21:26
Происшествия

Похищенные пиратами в Нигерии россияне освобождены

Граждане России, похищенные пиратами с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.
RT на русском 10:54
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская пожаловалась на невоспитанных российских туристов

МонаВиста 11:55
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 18:06
Технологии

Samsung представила проект «искусственного человека» Neon

Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM вчера в 05:16
Общество

Компания МАУ считает маловероятной ошибку пилота при крушении в Иране

РИА Новости 03:55
Общество

РЖД оштрафовали за нарушения при реконструкции мостов на Сахалине

Суд оштрафовал ОАО "Российские железные дороги" на 6 миллионов рублей за нарушения при реконструкции железнодорожных мостов на Сахалине, сообщил в четверг РИА Новости сахалинский транспортный прокурор Егор Корчак.
РИА Новости 23:12
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 16:33
Авто

У Duster и Sandero Stepway появилась юбилейная спецверсия

Румынская «дочка» Renault — фирма Dacia — объявила о выпуске спецсерии SE Twenty Special Edition для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и универсала Logan MCV Stepway.
Motor 02:10
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия 17:50
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

BFM.ru 17:32
Футбол

«Валенсия» с Черышевым пропустила «Реал» в финал Суперкубка Испании

Вести.Ru 16:15
Авто

Правильно «прикуриваем» севший аккумулятор

Зимой все проблемы аккумулятора автомобиля становятся явными.
Quto.ru 01:00
Армия и оружие

Пентагон обещал ответить на удары по военным базам в Ираке

Piter.tv 02:11
Политика

Трамп призвал Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
RT на русском 12:06
Происшествия

Два человека пострадали во время катания на горнолыжном склоне возле Читы

ТАСС 20:40
Общество

Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии

Газета.Ru 21:13
Экономика

«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов

«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов в 2019 г. До конце первого квартала 2021 г. ей предстоит перевезти для «Роснефти» 5,6 млн тонн за 6,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 21:48
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Общество

Первый канал перенес показ шоу Навки с участием Загитовой

Показ шоу, главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, был запланирован на 8 января (начало — 17.30 по московскому времени), но затем исчез из сетки вещания.
Спорт-Экспресс 08:11
Происшествия

Под Новосибирском при пожаре в торговом комплексе погиб мужчина

РИА Новости 22:55
Происшествия

Власти Ирана назвали причиной крушения Boeing возгорание двигателя

Возгорание двигателя стало причиной крушения самолета Boeing 737 «Украинских авиалиний», разбившегося в Тегеране.
Дождь 01:18
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

РИА Новости 15:52
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году рост экономики составит 2,5%.
RT на русском 22:26
Экономика

Названы рынки, которые ждет повышение цен в 2020 году

Рынки новостроек, автомобилей, импортных товаров, мобильной и интернет-связи значительно повысят свои цены в наступившем году.
Телеканал 360° вчера в 09:58
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
RT на русском 20:22
Политика

Пушков: война с Ираном могла бы похоронить Трампа

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о том, что президент США Дональд Трамп «поступил здраво» отказавшись от военных действий в отношении Ирана и то, что война с Тегераном «могла бы похоронить» американского лидера.
News.ru 22:59
Технологии

«Ъ» сообщил о возможном выходе «Яндекса» на рынок мобильных операторов

"Яндекс" рассматривает запуск виртуального оператора, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Интерфакс 20:32
Происшествия

У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Lenta.ru 11:16
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепт-арты нового «Аватара»

Киностудия 20th Century Fox и режиссёр Джеймс Кэмерон представили первые концепт-арты сиквела фантастического фильма «Аватар».
Профиль вчера в 14:31
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