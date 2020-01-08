Финансы
ФинмаркетИндекс МосБиржи превысил 3100 пунктов
К 13:51 мск индекс МосБиржи вырос до 3100,66 пункта (+0,71%), индекс РТС к этому часу поднялся до 1577,13 пункта (+0,56%). Лидерами роста среди входящих в расчет индексов бумаг выступают акции "Интер РАО" (+4,4%), "НОВАТЭКа" (+3,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%).
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:32, Ашберн
Политика
Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.
Происшествия
Похищенные пиратами в Нигерии россияне освобождены
Граждане России, похищенные пиратами с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Технологии
Samsung представила проект «искусственного человека» Neon
Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
Общество
РЖД оштрафовали за нарушения при реконструкции мостов на Сахалине
Суд оштрафовал ОАО "Российские железные дороги" на 6 миллионов рублей за нарушения при реконструкции железнодорожных мостов на Сахалине, сообщил в четверг РИА Новости сахалинский транспортный прокурор Егор Корчак.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Авто
У Duster и Sandero Stepway появилась юбилейная спецверсия
Румынская «дочка» Renault — фирма Dacia — объявила о выпуске спецсерии SE Twenty Special Edition для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и универсала Logan MCV Stepway.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Авто
Правильно «прикуриваем» севший аккумулятор
Зимой все проблемы аккумулятора автомобиля становятся явными.
Политика
Трамп призвал Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Экономика
«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов
«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов в 2019 г. До конце первого квартала 2021 г. ей предстоит перевезти для «Роснефти» 5,6 млн тонн за 6,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Общество
Первый канал перенес показ шоу Навки с участием Загитовой
Показ шоу, главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, был запланирован на 8 января (начало — 17.30 по московскому времени), но затем исчез из сетки вещания.
Происшествия
Власти Ирана назвали причиной крушения Boeing возгорание двигателя
Возгорание двигателя стало причиной крушения самолета Boeing 737 «Украинских авиалиний», разбившегося в Тегеране.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году рост экономики составит 2,5%.
Экономика
Названы рынки, которые ждет повышение цен в 2020 году
Рынки новостроек, автомобилей, импортных товаров, мобильной и интернет-связи значительно повысят свои цены в наступившем году.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Политика
Пушков: война с Ираном могла бы похоронить Трампа
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о том, что президент США Дональд Трамп «поступил здраво» отказавшись от военных действий в отношении Ирана и то, что война с Тегераном «могла бы похоронить» американского лидера.
Технологии
«Ъ» сообщил о возможном выходе «Яндекса» на рынок мобильных операторов
"Яндекс" рассматривает запуск виртуального оператора, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арты нового «Аватара»
Киностудия 20th Century Fox и режиссёр Джеймс Кэмерон представили первые концепт-арты сиквела фантастического фильма «Аватар».