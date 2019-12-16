Финансы
ФинмаркетИндекс МосБиржи прибавил 0,3%, индекс РТС вырос на процент
Утром рынок акций РФ подрос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью после согласования торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также невведения пошлин США для китайских товаров с 15 декабря; индекс МосБиржи протестировал 3000 пунктов, но не удержал рубеж из-за укрепления рубля.
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В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник
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Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
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Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.