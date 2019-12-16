Финансы

ФинмаркетФинмаркетИндекс МосБиржи прибавил 0,3%, индекс РТС вырос на процент

1 фото
Утром рынок акций РФ подрос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью после согласования торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также невведения пошлин США для китайских товаров с 15 декабря; индекс МосБиржи протестировал 3000 пунктов, но не удержал рубеж из-за укрепления рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

Интерфакс02:43

Доллар возобновил снижение, но этот факт уже не будет сильно отыгрываться рублем

ПРАЙМ01:35

Индекс МосБиржи прибавил 0,3%, индекс РТС вырос на процент

Финмаркет11:15

Российский фондовый рынок начал неделю на мажорной ноте

Росбалт02:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:08, Ашберн
Гаджеты

Обои для рабочего стола «сломали» экран Xiaomi

Один из пользователей Reddit рассказал, что после установки на Xiaomi Mi 9 определённых обоев, экран смартфона стал работать с ошибками.
Ferra вчера в 08:24
Музыка

На «России-1» в песне «Би-2» заглушили слово «протесты»

В эфире телеканала «Россия-1» из песни, которую исполняли «Би-2», Manizha, Леонид Агутин и группа «Куртки Кобейна», вырезали слово «протесты».
БИЗНЕС Online вчера в 05:34
Футбол

Анчелотти согласился возглавить «Эвертон»

Карло Анчелотти станет новым главным тренером «Эвертона».
Евро-футбол.ру 14:52
Происшествия

В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник

Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 14:34
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Известия вчера в 13:41
Армия и оружие

Российский «Охотник» назвали оружием «умного» беспилотного боя в Китае

Российская газета 03:16
Авто

Lada 4x4 получила новый интерьер

Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Коммерсантъ 05:27
Политика

Власти Украины собираются ввести двойное гражданство

Украинские власти планируют разрешить двойное гражданство, если иностранец захочет стать украинцем.
Газета.Ru 11:43
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM 13:57
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Политика

Меркель предупредила о самой большой угрозе для немецкого бизнеса

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что критическая нехватка квалифицированной рабочей силы угрожает немецким компаниям и будущему страны как места для бизнеса.
Вести.Финанс 10:07
Общество

Путин подписал закон о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий миллионные штрафы за неисполнение закона о деятельности СМИ, признанных иностранными агентами.
Татар-информ 13:40
Политика

Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

REGNUM 12:58
Хоккей

«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов

Ранее калифорнийский клуб не мог выставить Ковальчука на драфт отказов из-за того, что еще не выплатил ему бонусы по контракту.
Газета.Ru 13:42
Политика

Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину

Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну.
РБК 14:29
Кино

Голливудские кинокритики назвали Дени Вильнёва режиссёром десятилетия

Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.
Национальная служба новостей 13 декабря в 11:52
Футбол

В Испании сорван матч из-за фанатов, которые обвинили Зозулю в нацизме

Матч ТВ вчера в 16:21
Космос

Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну

REGNUM 05:32
Общество

Rambler не будет просить о полной блокировке Twitch в России

В рамках иска Мосгорсуд временно заблокировал трансляции АПЛ на Twitch (сезоны 2019–2022 годов).
Коммерсантъ 04:55
Шоу-бизнес

Особенная дочь Светланы Зейналовой выступила на сцене

До появления малышки телеведущая воспитывала только дочь Александру.
Летидор 14 декабря в 02:50
Общество

Роскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:43
Экономика

РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Ведомости 03:45
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM 01:45
Общество

ОМОН задержал противников МСЗ под Казанью

Коммерсантъ Казань 03:45
Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ 13:58
Политика

Путин и Меркель обсудили итоги нормандского саммита по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлеров ФРГ Ангелой Меркель.
Газета.Ru 08:27
Общество

Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде

Российская газета 14:41
Авто

Опубликован рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

Motor вчера в 11:19
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное