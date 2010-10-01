Финансы

ФинмаркетФинмаркетИндекс МосБиржи снизился на 0,35%, индекс РТС - на 0,44%

Утром рынок акций РФ поднялся в район 2950 пунктов по индексу МосБиржи на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры благодаря ожиданиям заключения торговой сделки США и Китая; лидировали в росте акции "Яндекса" на корпоративных новостях.
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Армия и оружие

Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации

Известия 09:42
Теннис

Надаль попробует остановить сборную России на Кубке Дэвиса

Prognozist 02:36
Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Политика

В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко

Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
RT на русском 11:26
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Экономика

Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год

Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
REGNUM 11:34
Политика

Германия призвала сохранить транзит российского газа через Украину

Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
RT на русском 10:22
Общество

Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Российская газета 06:01
Авто

В России резко вырос спрос на авто для разбора на запчасти

В 2019 году спрос на автомобильные запчасти в России вырос на 20%, а предложение – на 18%.
Автоновости дня 02:50
Политика

МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
RT на русском 10:10
Общество

Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru 05:56
Общество

Госдума приняла законопроект о виноделии в России

В законе дается понятие 80 понятиям отрасли. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о регулировании производства вина в России.
Деловое.ТВ 11:17
Происшествия

Защита доцента Соколова задумала оправдать его влиянием фазы Луны

Ruposters.ru 07:13
Футбол

Сборная России поздравила комментатора «Матч ТВ» Юрия Розанова с возвращением к работе

Пресс-служба сборной России поздравила комментатора «Матч ТВ» Юрия Розанова с возвращением к комментированию матчей.
Матч ТВ вчера в 20:14
Политика

Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Lenta.ru 11:10
Происшествия

СК начал проверку в связи с нападением на съемочную группу в Крыму

РИА Новости 12:14
Происшествия

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
РБК 06:19
Общество

Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров

Говоря об истории с "толстым котом" Виктором, которого не разрешили пронести как "ручную кладь" на борт "Аэрофлота", он отметил, что проблема с весом животных существует.
Интерфакс 11:40
Общество

Что случилось за день. Главные новости РБК

Возвращение кораблей произошло буквально через несколько дней, после того как стала официально известна дата долгожданного саммита "нормандской четверки".
РБК вчера в 10:34
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

REGNUM 04:42
Кино

Новый трейлер «Кошек» показал звёздный состав будущего мюзикла

Видео ещё раз демонстрирует звёздный состав предстоящего фильма режиссёра Тома Хупера.
REGNUM 12:25
Авто

Hyundai выпустила дешевую альтернативу Hyundai Solaris

В Hyundai продемонстрировали бюджетную версию популярной модели Solaris. Транспортное средство получило название Verna.
Car.ru вчера в 09:58
Общество

Тюменская чиновница продала квартиру из-за фото для Playboy

Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
Телеканал 360° 11:09
Футбол

Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста

Адвокат российского футболиста Александра Кокорина в Instagram-аккаунте поделилась фото с подарком от нападающего "Зенита".
РИА Новости 09:04
Происшествия

Защита сестер Хачатурян попросила рассмотреть их дело судом присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, просит о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.
РИА Новости 11:43
Происшествия

СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве

Следователи организовали проверку в связи со смертью пациентки частной клиники, которую якобы не разрешили перевести в другое лечебное учреждение из-за долга по оплате медицинских услуг.
RT на русском 11:57
Экономика

Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн.
Интерфакс 09:01
Политика

Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости 07:54
Кино

Кристиан Бэйл объяснил, почему не вышел четвертый фильм о Бэтмене

Американский актер Кристиан Бэйл, исполнявший роль Бэтмена, рассказал о причинах, по которым режиссер Кристофер Нолан не снял четвертый фильм о герое комиксов.
Москва 24 07:43
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РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru 02:23
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