Финансы
ФинмаркетИндекс МосБиржи снизился на 0,35%, индекс РТС - на 0,44%
Утром рынок акций РФ поднялся в район 2950 пунктов по индексу МосБиржи на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры благодаря ожиданиям заключения торговой сделки США и Китая; лидировали в росте акции "Яндекса" на корпоративных новостях.
Читать в источнике
Оценить
Теннис
Надаль попробует остановить сборную России на Кубке Дэвиса
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Политика
В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко
Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Экономика
Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год
Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
Политика
Германия призвала сохранить транзит российского газа через Украину
Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Авто
В России резко вырос спрос на авто для разбора на запчасти
В 2019 году спрос на автомобильные запчасти в России вырос на 20%, а предложение – на 18%.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Общество
Госдума приняла законопроект о виноделии в России
В законе дается понятие 80 понятиям отрасли. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о регулировании производства вина в России.
Футбол
Сборная России поздравила комментатора «Матч ТВ» Юрия Розанова с возвращением к работе
Пресс-служба сборной России поздравила комментатора «Матч ТВ» Юрия Розанова с возвращением к комментированию матчей.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Общество
Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров
Говоря об истории с "толстым котом" Виктором, которого не разрешили пронести как "ручную кладь" на борт "Аэрофлота", он отметил, что проблема с весом животных существует.
Общество
Что случилось за день. Главные новости РБК
Возвращение кораблей произошло буквально через несколько дней, после того как стала официально известна дата долгожданного саммита "нормандской четверки".
Кино
Новый трейлер «Кошек» показал звёздный состав будущего мюзикла
Видео ещё раз демонстрирует звёздный состав предстоящего фильма режиссёра Тома Хупера.
Авто
Hyundai выпустила дешевую альтернативу Hyundai Solaris
В Hyundai продемонстрировали бюджетную версию популярной модели Solaris. Транспортное средство получило название Verna.
Общество
Тюменская чиновница продала квартиру из-за фото для Playboy
Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
Футбол
Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста
Адвокат российского футболиста Александра Кокорина в Instagram-аккаунте поделилась фото с подарком от нападающего "Зенита".
Происшествия
Защита сестер Хачатурян попросила рассмотреть их дело судом присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, просит о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве
Следователи организовали проверку в связи со смертью пациентки частной клиники, которую якобы не разрешили перевести в другое лечебное учреждение из-за долга по оплате медицинских услуг.
Экономика
Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн
Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн.
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Кино
Кристиан Бэйл объяснил, почему не вышел четвертый фильм о Бэтмене
Американский актер Кристиан Бэйл, исполнявший роль Бэтмена, рассказал о причинах, по которым режиссер Кристофер Нолан не снял четвертый фильм о герое комиксов.
Общество