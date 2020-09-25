Владимирские компании МСП привлекли 7,6 миллиарда рублей в рамках НГС

"В рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Владимирской области удалось привлечь консолидированный объем финансовой поддержки в размере более 7,6 миллиарда рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночным уровнем", — рассказал Браверман в ходе стратегической сессии, посвященной реализации мер господдержки МСП.