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Финмаркет
Финмаркет

Индекс МосБиржи снизился на 0,6%, индекс РТС упал на 2%

Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,55% и составил 2896,83 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 2,04% - до 1164,68 пункта.В источнике
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Финмаркет

Рынок акций РФ на неделе упал вслед за миром из-за опасений второй волны заражения COVID-19

Финмаркет12:50
ПРАЙМ

Российские акции падают на бегстве из рисковых активов

ПРАЙМ12:44
Finam.Ru

Итоги пятницы, 25 сентября: COVID-19 снова загоняет рынок в тупик

Finam.Ru12:53
ТАСС

Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,55-2,04%

ТАСС12:45
Интерфакс

Российские биржевые индексы начали торги снижением в пределах 0,2%

Интерфакс03:40

МИД России не исключил версию постановки в ситуации вокруг Навального

Действия Германии в ситуации вокруг Алексея Навального были настолько отлаженными, что стали вызывать вопросы на предмет того, не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия приходится иметь дело.
RT на русском12:43
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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Владимирские компании МСП привлекли 7,6 миллиарда рублей в рамках НГС

"В рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Владимирской области удалось привлечь консолидированный объем финансовой поддержки в размере более 7,6 миллиарда рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночным уровнем", — рассказал Браверман в ходе стратегической сессии, посвященной реализации мер господдержки МСП.
РИА Новости09:38

Километровые скважины на Марсе могут указать на жизнь

Лингам предполагает, что одним из способов проверить, существует ли жизнь, погребенная под толстым слоем горных пород, — это бурение вблизи экватора Марса или Луны, то есть в точках с более высокими температурами.
Популярная механика05:02
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