ФинмаркетИндекс МосБиржи снизился на 0,6%, индекс РТС упал на 2%Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,55% и составил 2896,83 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 2,04% - до 1164,68 пункта.В источникеОценитьКомментироватьПодробнее о событииИндексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,55-2,04%ТАСС12:45Российские акции падают на бегстве из рисковых активовПРАЙМ12:44Итоги пятницы, 25 сентября: COVID-19 снова загоняет рынок в тупикFinam.Ru12:53Рынок акций РФ в пятницу просел во главе с упавшим в март Газпромом, неделя закрылась в минусеФинмаркет12:16Российские биржевые индексы начали торги снижением в пределах 0,2%Интерфакс03:40Показать ещё