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Финмаркет
Финмаркет

Индекс МосБиржи снизился на 0,6%, индекс РТС упал на 2%

Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,55% и составил 2896,83 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 2,04% - до 1164,68 пункта.В источнике
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ТАСС

Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,55-2,04%

ТАСС12:45
ПРАЙМ

Российские акции падают на бегстве из рисковых активов

ПРАЙМ12:44
Finam.Ru

Итоги пятницы, 25 сентября: COVID-19 снова загоняет рынок в тупик

Finam.Ru12:53
Финмаркет

Рынок акций РФ в пятницу просел во главе с упавшим в март Газпромом, неделя закрылась в минусе

Финмаркет12:16
Интерфакс

Российские биржевые индексы начали торги снижением в пределах 0,2%

Интерфакс03:40

В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
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Начальник Генштаба оценил действия военных на учениях «Кавказ-2020»

Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.
РИА Новости10:40
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