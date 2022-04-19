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Индекс МосБиржи упал ниже 2300 пунктов впервые с 25 февраля

К 10:25 индекс МосБиржи составил 2299,51 пункта (-1,8%), индекс РТС - 913,91 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 6,5%.
Интерфакс
Индекс РТС снижается на 0,37%, до 922,24 пункта.
РИА Новости
На следующий день, 25 февраля, индекс отскочил вверх на 20%, но с 28 февраля Банк России принял решение приостановить торги акциями на МосБирже, а возобновление торгов произошло 24 марта.
Интерфакс
Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 45 копеек, до 79,3 рубля, курс евро растет на 19 копеек, до 83,87 рубля.
РИА Новости

Подробнее о событии

Индекс Мосбиржи упал ниже 2300 пунктов впервые с февраля
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Индекс Мосбиржи упал ниже 2300 пунктов впервые с 25 февраля
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