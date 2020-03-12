Финансы

ФинмаркетФинмаркетИндекс МосБиржи упал ниже 2300 пунктов впервые с декабря 2018 года

Американские фондовые индексы открылись в четверг падением на 6,7-7,2% на фоне роста опасений по поводу распространения коронавируса и неопределенности вокруг планируемых властями США мер стимулирования, направленных на ограничение последствий для экономики в связи со вспышкой заболевания.
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Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2300 пунктов впервые с декабря 2018 года

ТАССвчера в 09:53

Индекс РТС рухнул более чем на 10% на усилении падения рубля

РИА Новостивчера в 07:01

Индексы Мосбиржи и РТС усилили падение

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Российский рынок усилил падение

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Индекс РТС упал более чем на 10%, обновив минимум с июня 2017 года

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Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

РБКвчера в 05:00

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

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ЧМ-2020 по хоккею отменили из-за коронавируса

ProstoProSport вчера в 10:33
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Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии

По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, больной коронавирусом мужчина живет в станице Динской, находящейся буквально в двух десятках километров от столицы Кубани.
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Bloomberg рассказал о козырях России в нефтяной войне

Главными преимуществами России западные аналитики назвали низкую стоимость производства, развитую инфраструктуру, гибкость налоговой системы и плавающий курс рубля.
НТВ вчера в 09:24
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Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Экономика

Возможный рост бедности спрогнозировал Кудрин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз относительно роста российской экономики при нынешней ситуациями с ценами на нефтяном рынке и курсом иностранной валюты.
Газета.Ru вчера в 09:20
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
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В «Гознаке» рассказали, как российские банкноты защищены от вирусов

Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, что защищает их от вирусов и микробов.
Газета.Ru 01:40
Музыка

Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»

Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
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Путин назвал бизнесменов жуликами

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Lenta.ru вчера в 08:00
Здоровье

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 13 марта

За пределами КНР от коронавируса скончались 1440 человек (плюс 310 за сутки).
РБК 02:00
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Фигурное катание

Отменен чемпионат мира по фигурному катанию

Из-за коронавируса отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом сообщает CBC в своем Twitter.
Росбалт 11 марта в 16:14
Политика

Козак рассказал о новых механизмах урегулирования конфликта в Донбассе

По словам главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, контактная группа договорилась о новых механизмах взаимодействия сторон по нахождению политических решений урегулирования конфликта в Донбассе.
RuNews24.ru 11 марта в 18:22
Общество

МЧС отменило штормовое предупреждение в Калининградской области

МЧС отменило штормовое предупреждение в Калининградской области.
Калининград.Ru 02:01
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

РИА Новости 11 марта в 04:03
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
РБК вчера в 19:50
Здоровье

В Карелии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

На территории Карелии введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил минздрав республики.
АиФ Карелия вчера в 10:29
Армия и оружие

США пока отказались от создания системы ПРО против России и Китая

Создание средств противоракетной обороны от России и Китая не входит в планы Минобороны США, заявил директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл, сообщает 12 марта ТАСС.
Красная весна вчера в 14:41
Общество

Животных в пункте передержки Якутска усыпили согласно всем правилам

Усыпление животных, находящихся на карантине в пункте передержки животных в столице республики, провели согласно санитарным и ветеринарным правилам в связи с угрозой распространения смертельно опасного вируса бешенства, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Якутия 24 вчера в 10:52
Общество

В Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
RT на русском 01:30
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

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Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
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Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Газета.Ru 11 марта в 08:40
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК вчера в 05:46
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Леонид Агутин опубликовал редкий снимок старшей дочери

Известный певец Леонид Агутин решил поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 12 марта, у его старшей дочери день рождения.
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Мосгордума приняла поправки в Конституцию

Мосгордума в первом чтении приняла постановление об одобрении поправок в Конституцию 12 марта, в четверг.
Mockva.ru вчера в 11:52
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Губернатор напомнил тюменцам о мерах профилактики коронавируса

Губернатор отметил, что ВОЗ объявила новый коронавирус пандемией, и напомнил об основных мерах профилактики инфекции.
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Вин Дизель заявил, что фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную

REGNUM 10 марта в 20:07
Энергетика

Названы главные неудачники нефтяной войны

Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
Lenta.ru вчера в 22:38
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