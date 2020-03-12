Американские фондовые индексы открылись в четверг падением на 6,7-7,2% на фоне роста опасений по поводу распространения коронавируса и неопределенности вокруг планируемых властями США мер стимулирования, направленных на ограничение последствий для экономики в связи со вспышкой заболевания.

Индекс МосБиржи упал ниже 2300 пунктов впервые с декабря 2018 года

Происшествия Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, больной коронавирусом мужчина живет в станице Динской, находящейся буквально в двух десятках километров от столицы Кубани.

Экономика Назван очаг возможного глобального финансового кризиса В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.

Экономика Возможный рост бедности спрогнозировал Кудрин Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз относительно роста российской экономики при нынешней ситуациями с ценами на нефтяном рынке и курсом иностранной валюты.

Политика В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.

Музыка Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения» Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».

Политика Путин назвал бизнесменов жуликами Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Политика Козак рассказал о новых механизмах урегулирования конфликта в Донбассе По словам главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, контактная группа договорилась о новых механизмах взаимодействия сторон по нахождению политических решений урегулирования конфликта в Донбассе.

Политика Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35 Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.

Армия и оружие США пока отказались от создания системы ПРО против России и Китая Создание средств противоракетной обороны от России и Китая не входит в планы Минобороны США, заявил директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл, сообщает 12 марта ТАСС.

Общество Животных в пункте передержки Якутска усыпили согласно всем правилам Усыпление животных, находящихся на карантине в пункте передержки животных в столице республики, провели согласно санитарным и ветеринарным правилам в связи с угрозой распространения смертельно опасного вируса бешенства, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Политика Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.

Шоу-бизнес Леонид Агутин опубликовал редкий снимок старшей дочери Известный певец Леонид Агутин решил поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 12 марта, у его старшей дочери день рождения.

Политика Мосгордума приняла поправки в Конституцию Мосгордума в первом чтении приняла постановление об одобрении поправок в Конституцию 12 марта, в четверг.