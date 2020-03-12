Финансы
ФинмаркетИндекс МосБиржи упал ниже 2300 пунктов впервые с декабря 2018 года
Американские фондовые индексы открылись в четверг падением на 6,7-7,2% на фоне роста опасений по поводу распространения коронавируса и неопределенности вокруг планируемых властями США мер стимулирования, направленных на ограничение последствий для экономики в связи со вспышкой заболевания.
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ЧМ-2020 по хоккею отменили из-за коронавируса
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Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии
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"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
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Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
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На территории Карелии введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил минздрав республики.
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США пока отказались от создания системы ПРО против России и Китая
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Общество
Животных в пункте передержки Якутска усыпили согласно всем правилам
Усыпление животных, находящихся на карантине в пункте передержки животных в столице республики, провели согласно санитарным и ветеринарным правилам в связи с угрозой распространения смертельно опасного вируса бешенства, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Общество
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Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Общество
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Общество
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Политика
Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Общество
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Леонид Агутин опубликовал редкий снимок старшей дочери
Известный певец Леонид Агутин решил поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 12 марта, у его старшей дочери день рождения.
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Губернатор напомнил тюменцам о мерах профилактики коронавируса
Губернатор отметил, что ВОЗ объявила новый коронавирус пандемией, и напомнил об основных мерах профилактики инфекции.
Кино
Вин Дизель заявил, что фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную
Энергетика
Названы главные неудачники нефтяной войны
Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.