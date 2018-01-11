Экономика
News.ruИндекс МосБиржи установил новый исторический максимум
Индекс МосБиржи установил новый исторический максимум, превысив 2950 пунктов. По данным торгов, показатель увеличился на 0,9%, до 2957,1 пункта. В то же время индекс РТС прибавил 1,08% и достиг отметки в 1471,31 пункта.
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Запуск мировыми центробанками печатных станков вызвал эйфорию на российском рынке
Московский Комсомолец00:27
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:46, Ашберн
Общество
Роскачество проверило ванильный зефир
Роскачество не обнаружило небезопасного ванильного зефира на российском рынке, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:09
Общество
Штрафы для иностранных СМИ и компаний за нарушение избирательного законодательства России могут вырасти в сто раз
Штрафы для иностранных СМИ и компаний за нарушение избирательного законодательства России могут вырасти в сто раз: с 30 тысяч до почти 3,5 миллионов рублей.
Эхо Москвы 02:31
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
По его данным на вечер вторника, тело Шопиной еще не было найдено. Однако позднее в СУ СК по Адыгее сообщили о том, что тело девушки нашли.
РИА Новости вчера в 12:03
Политика
Постпред США в ЕС выступил в Конгрессе по совету Трампа
Постпред США в ЕС Гордон Сондланд в ходе дачи показаний в конгрессе заявил, что президент Дональд Трамп сказал ему говорить правду на слушаниях.
Интерфакс вчера в 15:17
Политика
Комплексу на Байконуре до конца года присвоят имя Назарбаева
Протокол о переименовании строящегося комплекса на Байконуре в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева может быть подписан до конца года, сообщил в среду РИА Новости заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Марат Нургужин.
РИА Новости 01:31
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Кино
Фильм «Джокер» номинирован на рекордное количество «Оскаров»
Кинолента Тодда Филлипса «Джокер» получила рекордное количество номинаций на «Оскар».
Политическая Экспертиза вчера в 16:54
Армия и оружие
Попытки США закрепиться в Сирии противоречат международному праву
Строительство американских военных баз рядом с нефтяными месторождениями в Сирии противоречит международному праву и просто незаконна, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
Вести.Ru вчера в 07:30
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Курском
Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.
REGNUM вчера в 23:01
Экономика
«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров
Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
РИА Новости вчера в 02:41
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые рассказала о пережитом домашнем насилии
Как рассказала звезда, в своё время, когда она переживала домашнее насилие, она боялась кому-то об этом рассказывать, поскольку ей было стыдно.
Bimru.ru 02:41
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
Песков прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, и с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 08:23
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
Авто
BMW представила экстремальное купе M2 CS
Внешне от более «спокойной» BMW M2 Competition четырехместная M2 CS отличается деталями обвеса из карбона.
Motor 01:32
Финансы
Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет
Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн руб. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней.
РБК вчера в 22:00
Общество
Правительство определило угрозы устойчивому Рунету
Правительство определило список угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ интернета и сети связи общего пользования, к которым отнесли и распространение запрещенной в РФ информации, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств, участвующих в подготовке документа.
Интерфакс вчера в 23:49
Гаджеты
ILIFE запускает распродажу в честь фестиваля шопинга 11.11 на AliExpress
Ведущий китайский производитель роботов-пылесосов ILIFE объявил о значительных скидках по своим основным сериями продуктов в честь празднования фестиваля Всемирного фестиваля шопинга 11.11 на AliExpress (AliExpress 11.11 Global Shopping Festival).
3DNews 01:00
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Газета.Ru вчера в 03:48
Общество
В вузах и колледжах может появиться новый предмет
В рамках нового предмета предлагается изучать системы менеджмента качества и бережливого производства, управление процессами и цифровыми данными, а также основы культуры постоянного совершенствования.
РИА Новости 02:11
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Армия и оружие
В Сирии местные жители забросали российский и турецкий патруль камнями
Камнями и обувью забросали патрули России и Турции в Сирии жители деревень в местности Кобани, в которой проводится совместное патрулирование военных двух стран.
REGNUM 00:10
Авто
Новую Kia Optima показали на эффектных эскизах
Хотя, оговоримся – новая KIA Optima перестает быть полноценным бизнес-седаном и превращается в стильный молодежный фастбэк с купеобразным кузовом.
Автоновости дня вчера в 02:33
Политика
Глава бюджетного комитета Журавлев стал вице-спикером Совета Федерации
Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев избран в среду вице-спикером палаты.
РИА Новости 02:17
Политика
Зеленский назначил юриста из США своим внештатным советником
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о назначении руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака в качестве своего внештатного советника.
REGNUM 02:06
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53