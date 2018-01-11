Экономика

News.ruNews.ruИндекс МосБиржи установил новый исторический максимум

Индекс МосБиржи установил новый исторический максимум, превысив 2950 пунктов. По данным торгов, показатель увеличился на 0,9%, до 2957,1 пункта. В то же время индекс РТС прибавил 1,08% и достиг отметки в 1471,31 пункта.
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Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру02:20

Индекс Мосбиржи превысил 2950 пунктов. Это новый исторический максимум

ТАССвчера в 02:23

Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня

ПРАЙМ01:53

Запуск мировыми центробанками печатных станков вызвал эйфорию на российском рынке

Московский Комсомолец00:27

Рынок акций открылся снижением индекса МосБиржи на 0,03% и ростом РТС на 0,2%

Интерфакс02:21

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

RT на русскомвчера в 03:01

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Коммерсантъвчера в 02:46
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Происшествия

Появились кадры с места атаки боевиков на погранзаставу в Таджикистане

Lenta.ru 02:06
Общество

Роскачество проверило ванильный зефир

Роскачество не обнаружило небезопасного ванильного зефира на российском рынке, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:09
Общество

Штрафы для иностранных СМИ и компаний за нарушение избирательного законодательства России могут вырасти в сто раз

Штрафы для иностранных СМИ и компаний за нарушение избирательного законодательства России могут вырасти в сто раз: с 30 тысяч до почти 3,5 миллионов рублей.
Эхо Москвы 02:31
Происшествия

В Адыгее нашли тело убитой школьницы

По его данным на вечер вторника, тело Шопиной еще не было найдено. Однако позднее в СУ СК по Адыгее сообщили о том, что тело девушки нашли.
РИА Новости вчера в 12:03
Политика

Постпред США в ЕС выступил в Конгрессе по совету Трампа

Постпред США в ЕС Гордон Сондланд в ходе дачи показаний в конгрессе заявил, что президент Дональд Трамп сказал ему говорить правду на слушаниях.
Интерфакс вчера в 15:17
Политика

Комплексу на Байконуре до конца года присвоят имя Назарбаева

Протокол о переименовании строящегося комплекса на Байконуре в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева может быть подписан до конца года, сообщил в среду РИА Новости заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Марат Нургужин.
РИА Новости 01:31
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Общество

Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Кино

Фильм «Джокер» номинирован на рекордное количество «Оскаров»

Кинолента Тодда Филлипса «Джокер» получила рекордное количество номинаций на «Оскар».
Политическая Экспертиза вчера в 16:54
Армия и оружие

Попытки США закрепиться в Сирии противоречат международному праву

Строительство американских военных баз рядом с нефтяными месторождениями в Сирии противоречит международному праву и просто незаконна, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
Вести.Ru вчера в 07:30
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.
REGNUM вчера в 23:01
Экономика

«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров

Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
РИА Новости вчера в 02:41
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые рассказала о пережитом домашнем насилии

Как рассказала звезда, в своё время, когда она переживала домашнее насилие, она боялась кому-то об этом рассказывать, поскольку ей было стыдно.
Bimru.ru 02:41
Политика

Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика

Песков прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину

Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, и с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 08:23
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
Авто

BMW представила экстремальное купе M2 CS

Внешне от более «спокойной» BMW M2 Competition четырехместная M2 CS отличается деталями обвеса из карбона.
Motor 01:32
Происшествия

Отец устроившего бойню солдата рассказал о психическом состоянии сына

Lenta.ru 01:30
Финансы

Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет

Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн руб. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней.
РБК вчера в 22:00
Общество

Правительство определило угрозы устойчивому Рунету

Правительство определило список угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ интернета и сети связи общего пользования, к которым отнесли и распространение запрещенной в РФ информации, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств, участвующих в подготовке документа.
Интерфакс вчера в 23:49
Гаджеты

ILIFE запускает распродажу в честь фестиваля шопинга 11.11 на AliExpress

Ведущий китайский производитель роботов-пылесосов ILIFE объявил о значительных скидках по своим основным сериями продуктов в честь празднования фестиваля Всемирного фестиваля шопинга 11.11 на AliExpress (AliExpress 11.11 Global Shopping Festival).
3DNews 01:00
Наука

Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru вчера в 03:48
Общество

В вузах и колледжах может появиться новый предмет

В рамках нового предмета предлагается изучать системы менеджмента качества и бережливого производства, управление процессами и цифровыми данными, а также основы культуры постоянного совершенствования.
РИА Новости 02:11
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Армия и оружие

В Сирии местные жители забросали российский и турецкий патруль камнями

Камнями и обувью забросали патрули России и Турции в Сирии жители деревень в местности Кобани, в которой проводится совместное патрулирование военных двух стран.
REGNUM 00:10
Авто

Новую Kia Optima показали на эффектных эскизах

Хотя, оговоримся – новая KIA Optima перестает быть полноценным бизнес-седаном и превращается в стильный молодежный фастбэк с купеобразным кузовом.
Автоновости дня вчера в 02:33
Политика

Глава бюджетного комитета Журавлев стал вице-спикером Совета Федерации

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев избран в среду вице-спикером палаты.
РИА Новости 02:17
Политика

Зеленский назначил юриста из США своим внештатным советником

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о назначении руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака в качестве своего внештатного советника.
REGNUM 02:06
Политика

В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
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